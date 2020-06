Zwischen den Messerfunden auf Spielplätzen sowie verschickten Pulverbriefen soll es offenbar einen Zusammenhang geben. (Symbolbild) (Julian Stratenschulte /dpa)

Auf die Veröffentlichung erster Erkenntnisse zu den Messerfunden auf Bremer Spielplätzen und eines Täterprofils am Wochenende sind bei der Polizei Bremen eine Reihe von Hinweisen aus der Bevölkerung eingegangen. „Es sind gute Hinweise dabei, mit denen wir arbeiten können“, sagte dazu Polizeisprecher Nils Matthiesen dem WESER-KURIER. Um wie viele Hinweise es sich handelt und in welche Richtung sie zielen, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht sagen. Sobald es weitere Ermittlungsergebnisse gebe, werde die Polizei informieren.

Am Sonntag hatte die Polizei mitgeteilt, dass es zwischen den Messerfunden auf Spielplätzen in Bremen und Weyhe sowie verschickten Pulverbriefen offenbar einen Zusammenhang gibt. Es soll sich um den selben Täter handeln. In Bremen wurden seit Anfang Januar 21 Pulverbriefe vorwiegend an Parteibüros geschickt oder dort abgelegt. Anfang Juni sind erstmals auch in Niedersachsen acht solcher Briefe an Parteibüros gegangen, die teilweise Übereinstimmungen mit der Bremer Pulverbrief-Serie aufgewiesen hätten. Unter anderem war das Göttinger Büro des Grünen-Politikers Jürgen Trittin betroffen. Zudem lasse die geografische Nähe auf einen Zusammenhang der Taten schließen.

Die Bremer Sozialbehörde hat jetzt 650 Warnschilder drucken lassen, die an Spielplätzen aufgehängt werden sollen. Eltern werden darauf um besondere Aufmerksamkeit gebeten und angehalten, unverzüglich die Polizei einzuschalten, sobald sie Auffälligkeiten entdecken, wie es in einer Mitteilung heißt. Auf zwei Spielplätzen in der Neustadt hatten Eltern Messer an Spielgeräten entdeckt; sie waren nach Polizeiangaben so angebracht, dass sich spielende Kinder Verletzungen hätten zuziehen können.

Auf ihrer Internetseite hat die Polizei unter anderem ein Täterprofil veröffentlicht, die Informationen sind über die Adresse www.polizei.bremen.de abrufbar. Demnach soll es sich laut einer operativen Fallanalyse um einen Mann mittleren Alters handeln, der wahrscheinlich in Deutschland geboren oder aufgewachsen und ortskundig im Bremer Süden ist. Er sei vermutlich berufstätig und verfüge über eine gewisse Grundfitness. Vor zweieinhalb Wochen hatte die Polizei eine 13-köpfige Sonderkommission eingerichtet, seit den ersten Messerfunden werden die Spielplätze im Stadtgebiet verstärkt kontrolliert.