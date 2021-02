Ampullen mit dem Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca sollen in mehreren Lieferungen Bremen erreichen. (Andrew Matthews/DPA)

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bundesländer aufgerufen, die für die ersten drei Februarwochen angekündigten Dosen des Impfstoffs von Astra-Zeneca komplett zu verabreichen. „Bremen wird 70 Prozent verimpfen und den Rest für Zweitimpfungen zurückhalten“, sagt der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Lukas Fuhrmann. „Wir gehen zwar von fortlaufenden Lieferungen aus, setzen aber trotzdem auf Sicherheit.“ Die Zweitimpfung wird nach neun bis zwölf Wochen empfohlen. Die erste Lieferung von Astra-Zeneca mit 2400 Impfdosen wird an diesem Sonnabend in Bremen erwartet. Weitere Termine sind der 12. Februar (2400), der 19. Februar (7200) und der 2. März (12.000).

Mehr zum Thema Die aktuelle Corona-Lage Liveticker: Virusmutation in zwei Betrieben in Bremerhaven nachgewiesen Steigende Corona-Zahlen führen derzeit vielerorts erneut zu Einschränkungen. Wir berichten im Liveblog über die wichtigsten Entwicklungen in Bremen, Niedersachsen, ... mehr »

An diesem Sonnabend sollen auch die ersten FFP2-Masken per Post zugestellt werden. Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) erklärt: „Bis Mitte Februar werden allen Bremerinnen und Bremern über 15 Jahren fünf FFP2-Masken zugestellt werden.“ Einen entsprechenden Beschluss zur weiteren Eindämmung der Pandemie hatte der Senat am Dienstag gefasst. Die Deutsche Post AG wird laut Gesundheitsressort gemeinsam mit weiteren Partnern insgesamt knapp drei Millionen Masken abholen, jeweils fünf Masken in fast 600.000 Versandtaschen packen und zustellen.