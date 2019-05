Daniela Köster, Dr. med. Thomas Martin und Diana Arlett Nath (v.l.) bringen Wilfried Pohlmann als ersten Patienten in sein neues Zimmer. (Christina Kuhaupt)

Nach der feierlichen Eröffnung am vergangenen Freitag sind an diesem Mittwoch nun auch die ersten Patienten in den Neubau am Klinikum Bremen-Mitte eingezogen: „Damit können wir endlich richtig starten. Uns allen fällt ein Stein vom Herzen, und wir sind erleichtert, dass es jetzt losgeht“, sagte die Chefin des Klinikverbunds Gesundheit Nord (Geno), Jutta Dernedde, dem WESER-KURIER. „Uns allen fällt ein Stein vom Herzen, und wir sind erleichtert, dass es losgeht.“

Mit Blumenstrauß begrüßt

Wilfried Pohlmann als erster Patient wurde mit einem Blumenstrauß und Genesungswünschen von der Geno-Geschäftsführerin begrüßt. Der 68-jährige Hemelinger ist Patient der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, dort werden Patienten mit einer Krebserkrankung behandelt. „Eine Woche lang werde ich voraussichtlich im Krankenhaus bleiben“, sagt Pohlmann. „Eigentlich wollte ich gerne auf die Station 'Bürgerpark', das klingt so gut, aber die ist leider Privatpatienten vorbehalten.“ Sämtliche Stationen in dem Neubau haben Namen bekommen, die mit Bremen zu tun haben: „Kogge“, „Marktplatz“ - und natürlich auch „Werder“ gehören dazu.

Die Klinik für Strahlentherapie ist die erste komplette Station, die nun aus dem Altbau umgezogen ist. Über 20 Betten verfügte sie dort, „auf der neuen Station werden es nur 16 Betten sein“, sagt Chefarzt Thomas Martin. „Außerdem müssen wir sie uns mit einem anderen Bereich teilen, das trifft aber nicht nur uns. Insgesamt ist im Neubau weniger Platz, sodass wir alle zusammenrücken müssen.“

Monatelang haben sich Ärzte und Pflegekräfte auf diesen ersten Umzug vorbereitet. In Konferenzen wurde alles bis ins kleinste Detail geplant, Zeitpläne und Inventarlisten erstellt. „Alles musste neu bestellt werden: WC-Stühle, Visiten- und Getränkewagen, alles bekommt einen neuen Platz. Das wird noch einige Zeit dauern, bis sich alles zurecht geruckelt hat“, sagt Stationsleiterin Daniela Koester. Besonders diffizil ist der Umzug der Patienten: Bei einigen ist wegen ihrer Krebserkrankung und der Behandlung das Immunsystem geschwächt. Beim Transport auf die neue Station muss deshalb besonders darauf geachtet werden, dass sie nicht in Kontakt mit Krankheitserregern kommen. Deshalb tragen diese Patienten unter anderem einen Mundschutz, während die Betten über Krankenhausflure und in Aufzüge geschoben werden - vorbei an den Baustellen in dem Neubau.

Umzug des Intensivbereichs besonders aufwendig

In der ersten Umzugsphase sollen bis Juli zunächst 160 Patienten aus der Inneren Medizin umziehen. Nach einer kurzen Pause startet dann laut Geno-Chefin Dernedde die nächste Phase mit dem Umzug des Intensivbereichs und der Chirurgie: „Das wird besonders anspruchsvoll und technisch sehr aufwendig. Intensivpatienten sind an Geräte und Maschinen angeschlossen, für den Umzug bekommen wir Unterstützung von Rettungsprofis der Feuerwehr, das muss ein.“

Bis Sommer 2020 soll der Umzug der diversen medizinischen Fachbereiche in den neuen Standort abgeschlossen sein. 818 Betten wird es auf den 16 Stationen im Neubau geben. 10 000 medizinische Geräte, 22 Operationssäle, 25 Fachkliniken, sieben Institute, eine Intensivstation mit 36 Plätzen, davon zwölf in Einzelzimmern, ein zentraler Aufwachraum mit 30 Betten, Operationstische, die für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 380 Kilo geeignet sind, werden unter dem Dach des Neubaus Platz finden.

Mehr als 400 statt 230 Millionen Euro

Der Weg vom ersten Spatenstich vor acht Jahren war von erheblichen logistischen, vor allem aber auch wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt: Der Krankenhaus-Neubau hat statt der ursprünglich veranschlagten 230 Millionen Euro am Ende über 400 Millionen Euro gekostet. Viel ist schief gelaufen: Wegen Starkregen stand Wasser knöcheltief im Keller, die Lüftung musste ausgebessert werden, ein Kabelbrand führte zu Zeitverzögerungen, dazu kamen Probleme mit den Planern. Eigentlich sollte der Neubau bereits vor fünf Jahren in Betrieb genommen werden