Die Galopprennbahn soll einem Wohngebiet weichen. (Christian Walter)

Die ersten beiden Treffen im April und Mai im Martinshof direkt gegenüber der Rennbahn in Hemelingen, an denen Bürger und Fachleute sich vor allem dem Umfeld widmeten, waren der Startschuss des Beteiligungsprozesses, der sich noch bis ins nächste Jahr ziehen wird.

Im Kern, so war aus den Beiträgen der Experten herauszuhören, bestätigten die Bürger bisher in weiten Teilen die Einschätzung der Fachleute, brachten aber gleichwohl neue Aspekte und Ideen ein. An den Stelltafeln, an denen Mitarbeiter aus den Planungsbüros und der Baubehörde mit den Bürgern diskutierten, fand sich allerdings auch viel Erwartbares: der Wunsch nach viel Grün, nach gemischten Wohnformen, nach einer guten Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, nach Freizeitmöglichkeiten.

Randbemerkung ließ aufhorchen

In diesem Zusammenhang ließ eine Randbemerkung von Benjamin Wille vom Berliner Büro Machleidt und Partner, das die Stadt mit der Umfeldanalyse beauftragt hatte, aufhorchen: "Ein urbanes Quartier wird nur durch eine bestimmte Dichte möglich und nicht durch Einfamilienhäuser." Eine grundsätzliche Zielrichtung scheint es also zu geben.

Mit der Analyse des Umfeldes ist der erste Schritt der Bürgerbeteiligung nun abgeschlossen. Im Herbst folgt ein Spaziergang über das Gelände und eine Ideenwerkstatt mit Beteiligung der Bürger, dessen Ergebnisse in eine Machbarkeitsstudie einfließen sollen. Diese wird voraussichtlich im Winter 2018 vorliegen und Grundlage für die weiteren Planungen sein. Schon am 4. Juni wird es hingegen zum ersten Mal richtig konkret. In einer Sitzung des Regionalausschuss Galopprennbahn der Beiräte Hemelingen und Vahr werden die ersten Gutachten zum Gelände, wie zum Beispiel die Bodenverhältnisse, vorgestellt.