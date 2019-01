In der Pflege fehlt es an Fachkräften. Zwar sind erste Schritte zur Besserung der Situation getan, weitere müssen jedoch folgen. (Oliver Berg /dpa)

Wir haben sehr gute und spezialisierte Kliniken. Wesentlicher Bestandteil einer guten Versorgung der Patientinnen und Patienten ist die engagierte Arbeit der Pflegekräfte. Aus Umfragen wissen wir, dass Pflegende ihren Beruf gerne ausüben. Die Arbeitsbelastung ist groß. Pflegekräfte sind rund um die Uhr auf den Stationen im Einsatz – das kann sowohl körperlich wie seelisch belastend sein. Deshalb brauchen diejenigen, die in der Pflege tätig sind, ausreichend Zeit und gute Arbeitsbedingungen. Aber: Es fehlen Fachkräfte. Bundesweit und in Bremen. Politik und Krankenhäuser müssen handeln.

Die Bundesregierung war hier aktiv und hat Gesetze zur Unterstützung für Pflegebedürftige und Angehörige sowie zur Verbesserung der Pflegeausbildung verabschiedet. Mit dem Sofortprogramm Pflege und dem Ende November 2018 verabschiedeten Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wird das Sofortprogramm zur Förderung von Pflegestellen erweitert und es wird damit auch eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie erreicht.

Teil des neuen Gesetzes ist außerdem die Einführung von verbindlichen Personaluntergrenzen. Ein Minimum festzulegen kann aber nur der erste Schritt sein. Ein zweiter, nämlich die Personalausstattung am pflegerischen Bedarf der Patienten auszurichten, muss folgen. Dafür setzt sich Bremen auf Bundesebene ein.

Initiative für mehr Personal

Nun gibt es in Bremen die Initiative „Für mehr Personal im Krankenhaus“, die ein Volksbegehren auf Landesebene durchsetzen möchte. Da aber der Bund die Finanzierung der Kosten für die medizinische und pflegerische Versorgung im Krankenhaus regelt, können Landesgesetze die Bundesgesetze nicht aushebeln.

Auch wenn ich das Volksbegehren nicht als das geeignete Mittel ansehe, unterstütze ich die Absicht der Initiative, den patientenorientierten Pflegebedarf und damit die Pflegepersonalausstattung genauer festzulegen. Deshalb werden wir in Bremen eine Kommission aus Expertinnen und Experten einsetzen, die unsere Vorschläge für konkrete Gesetzesänderungen auf Bundesebene erarbeitet. Die Initiatoren des Volksbegehrens sind herzlich eingeladen sich daran zu beteiligen.

Um den hohen Bedarf an Pflegekräften zu decken, sollen in Bremen die Ausbildungskapazitäten in der Pflege erweitert und die Qualität der Ausbildung verbessert werden. An der Hochschule Bremen wird außerdem ab 2020 ein primärqualifizierendes Pflegestudium angeboten. Das neue Gesetz (PpSG) bietet auch viele Möglichkeiten zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Dies unterstützt gute Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Zur Person

Unsere Gastautorin ist seit 2015 Bremens-Gesundheitssenatorin. Die Sozialdemokratin ist zudem für die Themen Wissenschaft und Verbraucherschutz zuständig.