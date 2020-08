Sarah Connor soll am 14. August auf einer der Open-Air-Bühnen bei der "Lütte Sail" 2021 auftreten. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Die Lütte Sail vermeldet die ersten zehn Schiffszusagen. Das Hafenfest findet im kommenden Jahr erstmalig statt, nachdem die Sail 2020 pandemiebedingt abgesagt wurde. Neben dem Flaggschiff „Alexander von Humboldt II“ haben unter anderem einige prominente Dreimaster zugesagt. Die Lütte Sail ist für den 11. bis 15. August 2021 angesetzt.

Die „Nao Victoria“, die „El Galéon“ und die „Earl of Pembroke“ zählen zu den Schiffen, die die Lütte Sail besuchen werden, heißt es in einer Mitteilung von Organisator Erlebnis Bremerhaven (EBG). Der Geschäftsführer der EBG, Ralf Meyer, sagt: „Nachdem der Magistrat der Absicherung des finanziellen Risikos zugestimmt hat, sind wir bei der Akquise der Schiffe aktiv und schon erfolgreich.“

Publikumsliebling 2018

Die „El Galéon“ sei bereits 2018 beim Seestadtfest ein Publikumsliebling gewesen. Das Schiff mit „Piratenschliff-Flair“, wie es die EBG bezeichnet, wirke mit seiner dunklen Holzverkleidung zwar schon ziemlich alt. Es handele sich aber um einen Nachbau eines Schiffstyps, der vom 16. bis zum 18. Jahrhundert von Spanien als Handelsschiff eingesetzt wurde. Es wurde 2009 gefertigt.

Bereits Ferdinand Magellan segelte mit der „Nao Victoria“ – von 1519 bis 1522 sogar als erster Mensch um die Welt. Auf den gleichen Namen wurde der Nachbau von 1991 getauft, der 2016 das bisher letzte Mal in Bremerhaven ankerte. Nun kommt das Schiff zur kleinen Sail zurück.

Eine Premiere wird der Besuch der „Earl of Pembroke“, die noch nie an der Weser war. Der englische Dreimaster ist ein Nachbau der „Endeveaour“, mit der James Cook 1770 als erster Europäer nach Australien reiste. Eigentlich hätte das Segelschiff Bremerhaven schon in diesem Jahr auf der Sail anlaufen sollen.

Schiffe sollen aber nicht nur besichtigt werden können. In Planung seien auch buchbare Törns mit Segelschiffen wie der „Artemis“, „Twister“ oder „Zuiderzee“. Bereits fest stehen zudem die Künstler für eine der vier Bühnen: Revolverheld (12.8.), Ben Zucker (13.8.) und Sarah Connor (14.8.) werden Open-Air spielen.

Die Lütte Sail soll den Organisatoren zufolge künftig den jährlichen Veranstaltungskalender der Seestadt bereichern, während die große Schwesterveranstaltung Sail weiterhin alle fünf Jahre stattfindet.