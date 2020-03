Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Bisher habe man den Bund nicht überzeugen können, dass Zuschüsse auch für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern notwendig sind. (Wolfgang Kumm/dpa)

Am Tag, an dem der Bund sein Corona-Hilfsprogramm mit Zuschüssen für Unternehmer und Selbstständige formal durch alle Gremien bekommen hat, vermeldet die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) bereits Vollzug des entsprechenden Landesprogramms. Die ersten Zuschüsse und Soforthilfen konnten am Donnerstag angewiesen werden. Etwa 200 000 Euro wurden ausbezahlt. Bereits zum Start des Programms seien umgehend 1500 Anträge bei der Bremer Aufbaubank eingereicht worden, inzwischen liege die Gesamtzahl bei 6000 für Bremen und etwa 600 für Bremerhaven, teilte die Senatorin mit.

Das Hilfsprogramm des Landes ist keine Ergänzung der Hilfen des Bundes, sondern entspricht dessen Förderkriterien. Wer bereits Zuschüsse vom Land erhalten hat, kann sie deshalb nicht noch einmal beim Bund beantragen. „Wir haben es aber geschafft, die Hilfen in nur drei Tagen auf die Beine zu stellen“, betonte Vogt. Gerade kleinere Unternehmen bräuchten jetzt schnelle Liquidität. Derzeit könnten bis zu 250 Anträge pro Tag abgearbeitet werden. „Wir werden aber zusätzliche Mitarbeiter in diesem Bereich einsetzen, um hier noch schneller zu werden“, versprach die Wirtschaftssenatorin. Das Programm sieht Soforthilfen als Zuschüsse für Unternehmen und Selbstständige vor, die nicht mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen. Bis zu einer Höhe von 5000 Euro werden sie ohne größere Prüfung gewährt, bei höheren Beträgen bis zu 20 000 Euro muss der Bedarf nachgewiesen werden.

Wie auch Niedersachsen hat Bremen den Kreis der Anspruchsberechtigten jetzt auf Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern ausgeweitet und das Programm dafür um 25 Millionen Euro aufgestockt. Vogt sagte bei der Vorstellung des entsprechenden Senatsbeschlusses, die Wirtschaftsminister der Länder hätten gerne einen Flickenteppich von Fördermöglichkeiten verhindert, konnten aber den Bund bislang nicht davon überzeugen, das auch für Unternehmen dieser Größenordnung Zuschüsse notwendig sind.