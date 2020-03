Die Patientin wird derzeit im Klinikum-Mitte behandelt. Sie zeigt laut Gesundheitsbehörde nur leichte Symptome. (Christina Kuhaupt)

Noch am Freitagnachmittag hatte Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) eine Vermutung: „Wir werden nicht verschont bleiben. Die Einschläge kommen näher.“ Dass aber ihre im Interview mit dem WESER-KURIER ausgesprochene Annahme so schnell ernste Realität werden würde, dürfte auch Bernhard nicht erwartet haben. Nachdem Hamburg im Lauf des Sonnabends seine zweite bestätigte Corona-Infektion bekannt gegeben hatte, folgte am frühen Abend Bremen. Interessant: Diese beiden Fälle aus den Hansestädten weisen eine Parallele auf.

Wie in Bremen handelt es sich auch bei der Patientin aus Hamburg um eine Frau, die gerade aus dem Iran nach Deutschland zurückgekehrt war. Das teilte die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Sonnabend mit. Sie sei am Freitag mit dem Flugzeug aus Teheran nach einem einwöchigen Aufenthalt im Iran nach Hamburg zurückgekehrt. Die Erkrankte sowie alle weiteren ­Passagiere hätten nach bisherigen Erkenntnissen während des Fluges Mundschutz getragen. Die Mitreisenden der Frau werden nach den Richtlinien des Robert-Koch-Instituts – Reisende, die in den je zwei Reihen vor und hinter ihr saßen – kontaktiert. Die familiären Kontaktpersonen der Frau seien häuslich isoliert.

Die iranische Provinz Ghom gehört neben Regionen in China, Südkorea und Italien zu einem der vier Risikogebiete, die das Robert Koch-Institut definiert hat. Im Iran gab es zuletzt nach Angaben des RKI mehr als 380 Fälle.

Die Bremer Patientin war bereits am ­Donnerstag, also einen Tag vor der Hamburgerin, aus dem Iran nach Deutschland zurückgekehrt. Ihr Flugzeug landete in Frankfurt/Main, von dort aus setzte die Frau ihren Heimweg nach Bremen im Auto fort. Sie liege ­derzeit im Klinikum Bremen-Mitte und zeige nur leichte Symptome, sagt Lukas Fuhrmann, Sprecher der Gesundheitsbehörde. Die Per­sonen, zu denen sie Kontakt hatte, wurden am Sonnabend für 14 Tage unter häusliche Quarantäne gestellt.

Konkrete Auswirkungen für die Öffentlichkeit gibt es Fuhrmann zufolge durch den ersten Corona-Fall in Bremen nicht. Für die Bevölkerung gebe es „kein Grund für Panik“. Weitere Maßnahmen der Bremer Behörden seien nun nicht geplant, es seien weder Hamsterkäufe nötig, noch würden Stadtgebiete abgeriegelt.

Neues gibt es nach Angaben der Gesundheitsbehörde bei den Bremer Verdachtsfällen: Für einen der beiden Fälle, die in Bremen am Freitag auftraten, ist mittlerweile das Testergebnis da: Der Test ist negativ, die betroffene Person kann die häusliche Quarantäne verlassen. Das Ergebnis für den zweiten Fall steht noch aus.

Zwei weitere Verdachtsfälle

Zwischenzeitlich sind allerdings der Gesundheitsbehörde zufolge wieder zwei neue Verdachtsfälle in Bremen hinzugekommen. Die beiden Personen und ihre Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Diese beiden neuen Fälle betreffen keine Kontaktpersonen der an Covid-19 erkrankten Bremerin: „Die beiden neuen Verdachtsfälle stehen in keinem Zusammenhang“, so Fuhrmann. Insgesamt gibt es derzeit nun also drei Bremer Fälle, bei denen noch ein Testergebnis abgewartet werden muss.

Eine erste bestätigte Corona-Infektion ist kurz nach Bekanntwerden des Bremer Falls am späten Sonnabend auch aus Niedersachsen gemeldet worden. Ein 68 Jahre alter Mann aus der Region Hannover habe sich angesteckt, wie die Region Hannover und das ­niedersächsische Gesundheitsministerium am späten Sonnabend mitteilten. Der Patient aus Uetze hielt sich zuletzt in Norditalien auf. Er wurde isoliert und befindet sich nach ­Angaben der Behörden in einem guten Zustand.

Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) will am Sonntagvormittag über weitere Details informieren. Das Risiko für die Bevölkerung in Niedersachsen, sich mit dem neuartigen Coronavirus zu infizieren, werde vom Landesgesundheitsamt und dem Robert Koch-Institut (RKI) derzeit weiterhin als gering bis mäßig eingestuft, hieß es.

Deutlich größer als in Bremen und Niedersachsen sind die Auswirkungen der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen: Dort sind einige Schulen und Kindergärten geschlossen. Das Virus erreichte auch die Millionenstadt Köln, daneben wurden auch aus Bonn, dem Sauerland und dem Raum Aachen Fälle gemeldet. Viele Krisenstäbe tagen, Kommunen melden Verdachtsfälle, Erkrankungen oder Vorsichtsmaßnahmen – oft verbunden mit der Botschaft: nicht in Panik verfallen.

Anders als in Bremen und Niedersachsen gibt es andernorts auch Einschränkungen für Großveranstaltungen. Nach der Absage der Tourismusmesse ITB in Berlin am Freitag hat der Restaurantführer Guide Michelin die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg wegen der gesundheitlichen Risiken für die Teilnehmer abgesagt.

Frankreich verbietet Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen

Strikter verfährt das Nachbarland Frankreich: Dort hat der Verteidigungs- und Ministerrat wegen des neuartigen Coronavirus – mit Ausnahme der Fußballspiele der ersten französischen Liga – alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen untersagt. In der Schweiz liegt diese Grenze schon bei 1000 Personen. Davon betroffen waren unter anderem den Genfer Autosalon, zu dem jedes Jahr mehr als 600.000 Besucher kommen, sowie die Basler Fasnacht.

Für Bremen waren bis zum späten Sonnabend keine Absagen von größeren Veranstaltungen geplant. „Bis auf Weiteres werden unsere anstehenden Veranstaltungen wie geplant stattfinden“, sagt Christine Glander, Sprecherin der Messe Bremen. Die Verantwortlichen der ÖVB-Arena und der Messe seien in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden. „Von dort gibt es noch keine anders lautenden Informationen“, so Glander. Das werde aber derzeit jeden Tag neu bewertet. Die als nächstes geplanten Veranstaltungen haben, so Glander, ein regionales Einzugsgebiet.

So soll auch die an diesem Sonntag be­ginnende 19. Stippermesse in Halle 6 der Messe Bremen wie geplant stattfinden. „Wir sind mit dem Aufbau fast fertig“, sagt Susanne Hübner, Organisatorin der Veranstaltung für Friedfischangler aus ganz Deutschland und weiteren europäischen Ländern. „Es gelten die normalen Maßnahmen“, sagt Hübner und verweist auf aktuelle Informationen der Messe Bremen. Auch das Bekanntwerden des ersten bestätigten Corona-Falles in Bremen am Sonnabendabend ändere daran nichts.