Verkauf mit Hindernissen: Die Händler schützten ihre Waren mit Planen und Schirmen vor dem Regen. (Frank Thomas Koch)

Traurig tropfende Fahrräder, Pfannen voller Wasser und lange Gesichter – so hatten sich die Veranstalter den Beginn der Sommersaison unter freiem Himmel nicht vorgestellt. Wenn sie am Sonntag überhaupt zur Bürgerweide gekommen waren, gaben viele Verkäufer bereits am Morgen im strömenden Regen auf und fuhren nach Hause.

Um 10 Uhr waren auf dem riesigen Areal der Bürgerweide nur noch einzelne Müllhaufen, Imbissstände und etwa 20 ganz hart gesottene Verkäufer anzutreffen. So wie Gerald Wagschal. „Wir haben bei verschiedenen Apps nach dem Wetter geschaut“, sagte er, „Anfang der Woche haben die noch besseres Wetter vorausgesagt“.

Gerald Wagschal ließ sich vom miesen Wetter nicht die Laune verderben. (Frank Thomas Koch)

Aus diesem Grund haben er und sein Mitverkäufer am Freitag den Kleintransporter beladen. Der Regen ließ nicht nach. „Wir hatten aber schon so viel aufgeladen, dass wir los wollten.“ Immerhin: „Wir haben ab 4 Uhr noch im Trockenen aufgebaut“, so Wagschal. „Dass das Wetter dermaßen schlecht wird, konnte keiner ahnen.“

Wagschal und sein Kompagnon blieben trotzdem. Über die Vasen, alten Bilder und Kronleuchter legten sie schützende Folien. Kunden kamen vereinzelt doch noch. „Da geht trotz des schlechten Wetters immer noch was“, sagte Wagschal. Vor allem Antikhändler schauten vorbei und bescherten den beiden Einnahmen.

Erfolgreich war an diesem Sonntag auch Theo Small. Er schlenderte mit Kumpel Felipe Egaña über den trostlos wirkenden Flohmarkt – und erstand dort auf der Suche nach günstigen Einrichtungsgegenständen eine Stehlampe mit weißem Stoffschirm. „Ich dachte schon, es ist etwas mehr los“, sagte Egaña, ließ sich aber nicht die Laune verderben. Auch Small blieb optimistisch: „Ich komme nächstes Wochenende wieder her.“

Felipé Egana (links) und sein Freund Theo Small haben trotz mageren Angebots ein Schnäppchen ergattert. (Frank Thomas Koch)

Egaña: „Ich auch, wenn das Wetter gut ist.“ Eine andere Schnäppchenjägerin zog dagegen enttäuscht wieder ab. Sie war auf der Suche nach günstigen Romanen zur Bürgerweide gekommen: „Ich hatte mich so auf diesen Tag gefreut und gedacht, es hört auf zu regnen.“ Auch sie will nächsten Sonntag wiederkommen. Bis zum Saisonende am 26. August gibt es noch einige Gelegenheiten zum Stöbern.

Den Veranstaltern zufolge zählt der Flohmarkt auf der Bremer Bürgerweide zu den größten regelmäßigen Märkten in Deutschland. Bis zu 600 Händler bieten demnach jeden Sonntag ihre Gebrauchtwaren an. An Spitzentagen zählt die Breminale Veranstaltungs- und Vermarktungsgesellschaft weit über 20 000 Besucher.

Zur Sache:

Flohmarkt Bürgerweide: Bis 26. August immer sonntags auf der Bürgerweide; bei Großveranstaltungen in der Messe Bremen wird der Flohmarkt zum Hansa-Carré verlegt, Hinweise zu Änderungen gibt es im Internet unter www.breminale.de.

Antik- und Trödelmarkt an der Weser: Bis Ende Dezember jeden Sonnabend von 8 bis 14 Uhr (außer an Feiertagen oder bei konkurrierenden Veranstaltungen) entlang der Weser; Hinweise des Großmarkts beachten.

Flohmarkt Sander-Center: Sonntags ab 7 Uhr auf dem Parkplatz Ost des Sander-Centers.

Flohmarkt auf dem Parkplatz bei Real an der Duckwitzstraße: Sonntags von 7 bis 15 Uhr.

Trödelmarkt Arsterdamm bei Selgros: Sonntags von 7 bis 14 Uhr auf der überdachten Großparkfläche des Abholgroßmarktes Selgros.