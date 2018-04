Berlin im April 2017: Etwa viertausend Menschen nehmen an der Demonstration "March for Science" teil. (dpa)

An diesem Samstag sind weltweit in mehreren Städten Protestmärsche unter dem Motto "March for Science" geplant – unter anderem auch in Deutschland. Auch in Bremen findet erstmals eine Demonstration statt. Wissenschaftler wollen mit dem Marsch für die Freiheit der Forschung und die Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse demonstrieren.

Die Demonstration in Bremen beginnt um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Dort verteilen die Veranstalter Buttons und Armbänder. Danach geht es über den Herdentorsteinweg und Wall in Richtung Viertel. Am Ziegenmarkt wird der Protestzug vorbei ziehen, ebenso wie an der Schauburg. Über den Osterdeich geht es anschließend zur Martinistraße und zum Brill. Der Protest endet am Bremer Roland.

2017 als Reaktion auf Donald Trump gegründet

Die weltweite Protestaktion wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Damals gingen weltweit Zehntausende auf die Straße. Insbesondere in den USA richtete sich die Bewegung gegen die Rhetorik von US-Präsident Trump, der unter anderem die Erderwärmung mehrfach als Schwindel bezeichnet hat.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat der Protestaktion "March for Science" ihre Unterstützung zugesagt. "Ich unterstütze es sehr, dass Wissenschaftler sich dafür einsetzen, die Freiheit der Forschung weltweit zu stärken und zu verteidigen", sagte die CDU-Politikerin der "Berliner Zeitung" (Samstag). "Die Freiheit der Wissenschaft ist so wichtig wie selten zuvor."

Karliczek kritisierte zugleich die Wissenschaftspolitik der US-Regierung. "Ich finde, auch US-Präsident Donald Trump hat die Verantwortung, sich mit den Kenntnissen der Klimaforschung auseinanderzusetzen." (cah/dpa)