Die Veranstalter rechneten ursprünglich mit 150 bis 200 Teilnehmern. (Frank Thomas Koch)

An diesem Samstag fanden weltweit in mehreren Städten Protestmärsche unter dem Motto "March for Science" statt – unter anderem erstmals auch in Bremen. Wissenschaftler wollten mit dem Marsch für die Freiheit der Forschung und die Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse demonstrieren.

Die Demonstration in Bremen hat um 14 Uhr am Hauptbahnhof begonnen. Dort verteilten die Veranstalter Buttons und Armbänder, dann zogen die Teilnehmer durch die Innenstadt und das Viertel. Über den Osterdeich und den Brill marschierten sie zum Marktplatz, wo die Kundgebung um 15.30 Uhr am Bremer Roland endete.

Die weltweite Protestaktion wurde im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Damals gingen weltweit Zehntausende auf die Straße. Insbesondere in den USA richtete sich die Bewegung gegen die Rhetorik von US-Präsident Trump, der unter anderem die Erderwärmung mehrfach als Schwindel bezeichnet hat. (wk)