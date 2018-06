Von 8 bis 21 Uhr laufen die Teilnehmer einen Teil des Jakobsweges. (Miriam Stump)

Am Samstagmorgen ist in Bremen der erste Megamarsch gestartet. Die Teilnehmer werden dafür bis zum Abend einen Teil des Jakobsweges zurücklegen. Zum Start am Werdersee hatten sich etwa 1000 Läufer und Wanderer eingefunden. Vor ihnen liegt nun eine 50 Kilometer lange Strecke, die bis nach Wildeshausen führt. Dort wartet auf all diejenigen, die bis zum Schluss durchhalten, eine Medaille. Offiziell geht der Megamarsch bis 21 Uhr, doch viele der Teilnehmer wollen schon eher das Ziel erreichen. Alle zehn Kilometer wartet laut Eventleiter Fabien Spoers eine Verpflegungsstation auf sie.

Der Megamarsch ist eine Langstreckenwanderung, die seit 2017 in den fünf größten Städten Deutschlands stattfindet. Hamburg, München, Berlin, Köln und Frankfurt konnten laut den Veranstaltern bereits im vergangenen Jahr tausende Teilnehmer anziehen. ​Eigentlich müssen die Wanderer dabei 100 Kilometer in 24 Stunden zurücklegen. Doch weil nur etwa 25 Prozent auch tatsächlich das Ziel erreichen, testen die Organisatoren in diesem Jahr ein abgespecktes Format mit 50 Kilometern. Bremen soll auch im kommenden Jahr wieder dabei sein.