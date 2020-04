In der Aula der Wilhelm-Olbers-Oberschule stehen Tische und Stühle für die Abiturklausuren bereit. (Frank Thomas Koch)

Voneinander abschreiben? Rüberlinsen zum Nachbarn, der vielleicht helfen könnte bei dieser verflixten Aufgabe? Geht nicht, keine Chance. Da ist so viel Platz dazwischen, dass der Versuch nicht lohnt. Abstand halten ist das Gebot der Stunde, und das gilt eben auch hier, bei der Abiturprüfung. Damit geht es jetzt los, in dieser Woche, und unter Bedingungen, wie es sie noch nie gab. Eine Zäsur auch bei der Zensurenfindung.

Anke Braunschweiger hat die Tische und Stühle bereits aufstellen lassen. In Reih und Glied und mit breiten Fluchten dazwischen. Die Direktorin der Wilhelm-Olbers-Oberschule in Hemelingen ist gerüstet, wenn am Donnerstag die ersten Schülerinnen und Schüler ihren drei Jahren in der Oberstufe einen krönenden Abschluss verleihen wollen. „Wir beginnen mit dem Fach Sport, das sind noch nicht so viele. Am Freitag folgt Englisch, dann kommen 31“, sagt Braunschweiger. Eine unter Corona-Regeln viel zu große Zahl für den herkömmlichen Klassenraum. Die Prüfungen finden deshalb in der Aula statt. Große Fenster, Licht und Luft, vor allem aber viel Platz – das sollte gehen.

Die Abiturienten hatten die Wahl, sie konnten für ihre Klausuren den ersten Durchgang im April wählen oder den zweiten im Mai. „Zwei Drittel haben sich für den späteren Termin entschieden“, erzählt die Direktorin. Noch mehr Pauken für die Prüfung. Die anderen wollen jetzt schon zeigen, was sie draufhaben. „Das sind teilweise Schüler, die für die Zeit danach Pläne haben – einen Job, um Geld zu verdienen oder ins Ausland.“ Die Reisen müssen nun allerdings verschoben werden.

In Bremen insgesamt verhält es sich anders als an der Wilhelm-Olbers-Oberschule. Von den 2316 Schülerinnen und Schüler, die das Abitur machen, treten rund 60 Prozent zur ersten Hauptphase an. Sie beginnt am 22. April und endet am 7. Mai. Die zweite Phase umfasst den Zeitraum vom 12. Mai bis zum 29. Mai. Außerdem gibt es im Juni noch einen Nachschreibtermin.

Schüler wollen zeigen, was sie gelernt haben

Das Abiturzeugnis setzt sich zu zwei Dritteln aus den Vornoten zusammen. Als die Corona-Krise begann, wurden Stimmen laut, auf die Prüfungen zu verzichten. Braunschweiger ist dagegen: „Das Abitur hätte nicht mehr seinen vollen Wert.“ Außerdem könnten sich Menschen benachteiligt fühlen, die zum Beispiel auf einen Studienplatz für Medizin warten müssen, weil sie mit ihrem regulären ­Abitur nicht den Numerus clausus erfüllen. Und: „Die Schülerinnen und Schüler wollen schon auch zeigen, was sie gelernt haben.“

Es gibt im Zusammenhang mit Corona Empfehlungen für den Tag der Prüfung, und es gibt Gebote. „Wir wünschen uns, dass jeder Schüler mit einer Gesichtsmaske kommt, vorschreiben können wir das aber nicht, in Bremen gilt keine Maskenpflicht“, sagt die Direktorin. Die Lehrerinnen und Lehrer würden trotzdem alle eine tragen, „wir wollen Vorbild sein“. Die Schule habe eigene Masken angeschafft, falls jemand ohne kommt, aber eigentlich gerne eine hätte.

Empfohlen wird außerdem, mit dem Rad zur Schule zu fahren. Sollen es aber doch unbedingt Bus oder Bahn sein – bitte eine Maske aufsetzen! Wer bereits einen Führerschein besitzt und mit dem eigenen Auto vorfährt, soll alleine im Wagen sitzen. Vorschrift ist, dass sich jeder vor Betreten der Aula die Hände desinfiziert. „An den beiden Eingängen werden Lehrkräfte stehen und ein entsprechendes Mittel parat haben. Sie passen auch darauf auf, dass sich niemand zu nahe kommt“, erklärt Braunschweiger.

In der Aula sind die Regeln klar. Die Tür zum Flur steht weit offen, damit der Griff beim Gang zum Klo nicht berührt werden muss. Die Toiletten werden während der vier Stunden von den Reinigungskräften regelmäßig gesäubert. Wer mit der Klausur fertig ist, verlässt den Raum und auch das Schulgelände. Niemand soll auf den anderen warten, wie es sonst üblich wäre. Die Prüfungsbögen bleiben auf dem Tisch liegen und werden nicht nach vorne zum Lehrer gebracht. Die Wörterbücher im Schulbesitz werden nach dem Gebrauch desinfiziert.

Das Prinzip „Hit and Run“

Eine Versuchsanordnung im Ganzen, die ein bisschen an das Prinzip „Hit and Run“ erinnert, Schlagen und Rennen. Die Abiturienten sollen ihre Aufgaben erledigen und sich in der Schule weder vorher noch danach länger aufhalten. „Man kann das von unserer Seite alles gut organisieren, die Frage ist nur, wie sich die Schüler verhalten“, überlegt Braunschweiger. Jubel, Trubel, Heiterkeit, weil die alte Clique endlich wieder zusammenkommt? Die Direktorin weiß es nicht und kennt ihre Grenzen: „Wir sind schließlich keine Polizisten.“

Die Wilhelm-Olbers-Oberschule hat rund 1100 Schülerinnen und Schüler. Am Montag beginnt zunächst für den zehnten Jahrgang wieder der Unterricht in den Klassenräumen, allerdings in deutlich kleineren Gruppen als vor der Corona-Pause und den Osterferien. Die Schule robbt sich zurück zur Normalität, ganz langsam und in Etappen. Sie will vorsichtig sein. Die Abiturklausuren sind dabei die erste große Prüfung.