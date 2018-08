Demonstration am Vorabend des CSD

Erster Trans-Inter-Dyke-Marsch zieht am Freitag durch Bremen

Anneke Wortmann

Der Trans-Inter-Dyke-Marsch zieht am Freitag das erste Mal durch Bremen. Am Vorabend der großen CSD-Demo wollen etwa 250 Demonstranten ihre zentralen Forderungen am Domshof kundgeben.