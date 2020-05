So wie an der Tankstelle an der B6 in Stuhr könnte es auch bald in Bremen aussehen. (Vasil Dinev)

Autokinos erleben in der Pandemie in Deutschland und Europa ein Revival. Nachdem das Land Bremen vergangene Woche „grünes Licht“ für Autokinos gegeben hatte, eröffnen schon bald die ersten zwei Autokinos an der Waterfront und am Gelände des Kulturforums Speicher XI. Das teilte die bremische Landesmedienanstalt Brema am Donnerstag mit.

Demnach soll das Autokino Cineplex Cinespace Bremen auf dem Gelände der Waterfront, AG-Weser-Straße 1, 28237 Bremen, am 18. Mai starten. Von da an soll bis zum 31. August täglich ein Film auf der Freifläche hinter der Weserfront gezeigt werden. Am Kulturforum Speicher XI, Bleicherstraße 7, 28203 Bremen sind bereits ab dem 15. Mai zwei- bis dreimal täglich Theater- und Konzertvorstellungen für Publikum in Autos geplant. Die Vorstellungen sind bis zum 15. August angesetzt. Es brauche allerdings noch die Zuweisung einer Frequenz durch die Bundesnetzagentur, heißt es von der Brema.

In Kürze weitere Angebote

Weitere Autokino-Angebote sollen folgen. Bremen könne sich jetzt schon auf ein vielfältiges Programm freuen, so die Brema. So seien Autokinos unter anderem in Walle, auf der Bürgerweide und in Bremerhaven für einen möglichen Autokinosommer in der Planung.

Mit einer durch die Brema ausgestellten Zulassung können Veranstalter für den Ton über das Autoradio eine UKW-Frequenzzuteilung bei der Bundesnetzagentur beantragen.