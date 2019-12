Die E-Fahrzeuge der BEG werden mit hauseigenem Strom aus dem Müllheizkraftwerk beladen. Der Müllwagen ist der bundesweit erste, der nur mit Strom betrieben wird. (Helmut Stapel)

Ganz verbergen kann er seine Überraschung nicht. Als Müllwagenfahrer Ralf Berkenkopf den Zündschlüssel des Müllwagens anlässt, passiert – nichts. „Ach ja, springt ja kein Motor mehr an“, sagt er. Er testet das erste elektrische Müllfahrzeug Deutschlands. Entwickelt wurde das umweltfreundliche Spezialfahrzeug von den Bremerhavener Entsorgungsbetrieben (BEG) und der Firma Faun aus Osterholz-Scharmbeck.

Vom Betriebshof an der Autobahn geht es in die Stadt. Auf der Batterieanzeige leuchtet eine hellblaue 97 neben einem dicken Balken. „Wir haben also fast noch für 100 Kilometer Strom. Das reicht für eine Tour“, erklärt Berkenkopf. Im Stadtteil Geestemünde wartet Arbeit. Am Heck des großen Sammelfahrzeugs haken seine beiden Kollegen routiniert eine Mülltonne nach der anderen ein und leeren sie. Über einen Bildschirm und die Kamera am Heck sieht der 42-Jährige, wann er weiterfahren kann. „Das ist nichts Neues“, sagt der Müllwagenfahrer. „Entscheidend ist, dass hier einfach alles mit Strom betrieben wird. Selbst die Hebemechanik für die Mülltonnen ist nicht mehr hydraulisch.“

Zweieinhalb Jahre zum Prototyp

Zusammen mit dem Spezialisten für Abfallsammelfahrzeuge Faun hat die BEG dafür das gesamte Fahrzeug entkernt. „Es war nur noch die Hülle übrig“, sagt Frank Püchel. Der Fuhrparkleiter bei der BEG hat das Fahrzeug maßgeblich mitentwickelt. Zweieinhalb Jahre wurde an dem Prototyp getüftelt. „Wir haben nun eine starke Batterie statt des Dieselmotors„, sagt Püchel. Alle hydraulischen Teile seien durch Elektromotoren ersetzt und es seien unzählige Meter Kabel gezogen worden. “Selbst im Führerhaus wurde alles, aber auch wirklich alles auf Strombetrieb umgestellt.“

So gibt es zum Beispiel keine Lüftung mehr, die vor allem im Winter viel Strom aus der Batterie ziehen würde. „Frontscheibenheizung“ zeigt Berkenkopf auf die fast unsichtbaren, feinen Linien in der großen Vorderscheibe und drückt aufs Gaspedal. Der Wagen zieht so kräftig und geräuschlos an, als ob von hinten ein Riese schieben würde – und das bei 27 Tonnen reinem Fahrzeuggewicht. „Wir haben ja keine mechanischen Verluste wie bei einer Getriebeumsetzung“, erklärt Berkenkopf. „Das ist schon ein anderes Fahren als mit einem Dieselmotor.“

Diese Energieersparnis macht für BEG-Fuhrparkleiter Püchel den wesentlichen Unterschied aus. „Während der Fahrt wird unser Müllwagen über das Gaspedal gebremst. Geht der Fahrer vom Gaspedal, wird das Fahrzeug langsamer„, erklärt er. Die Bremsenergie werde der Batterie zugeführt. “Es geht nichts verloren – wie bei mechanischen Bremsscheiben an einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.“

BEG-Fuhrparkleiter Frank Püchel hat das elektrische Müllfahrzeug mitentwickelt. (Helmut Stapel)

Vier Stunden freie Fahrt

Mit einer Batterieladung fährt Berkenkopf etwa vier Stunden. Diese Zeit reicht für eine große Tour zum Müllsammeln. „Wir fahren dann zurück zum Betriebshof der BEG und laden das Fahrzeug wieder auf.“ Die BEG hat dafür eine extra eine Schnellladesäule installiert, die „etwas mehr Dampf hat“. Geschäftsführer Stefen Ketteler: „In Deutschland ist das derzeit eine der leistungsstärksten Ladestationen, die es gibt. Den Strom für das elektrische Müllfahrzeug produzieren wir selber in unserem Müllheizkraftwerk.“ Er hat sich nach eigenen Angaben persönlich für die Entwicklung des elektrischen Müllsammlers eingesetzt. „Wir nutzen bei der BEG schon seit einigen Jahren elektrische Dienstwagen und laden sie mit dem Strom aus unserem Kraftwerk. Mit dem elektrischen Müllsammler gehen wir jetzt einen weiteren Schritt.“

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit fördert das Pilotprojekt innerhalb des sogenannten BEAR-Programms, das für „Batterieelektrische Abfallentsorgung mit Roboterunterstützung“ steht. Die gesammelten Daten und Erfahrungen im Alltagsbetrieb werden ausgewertet. Elektrische Müllfahrzeuge sollen Standard und zukünftig bestenfalls in Serie produziert werden.

Dass das möglich ist, steht für Müllwagenfahrer Berkenkopf fest. Er ist mit dem Lkw auf dem Weg zur Ladestation. Trotz der winterlichen Temperaturen draußen und fehlendem Gebläse ist es in der Fahrerkabine angenehm warm. "Sitzheizung“, sagt Berkenkopf und zeigt nach unten. „Und Fußbodenheizung.“ Während die Müllwerker gleich ihre Pause machen, wird das Fahrzeug innerhalb einer Stunde aufgeladen. Berkenkopf fährt langsam neben die Ladesäule.

Wenige Minuten später wird sich der blaue Balken in der Batterieanzeige wieder nach oben bewegen. Links daneben aber ist im Cockpit noch eine Anzeige und die wird garantiert auf null stehen bleiben. „Was? Ach ja, die da“, sagt Berkenkopf und winkt ab. „Da gucke ich schon gar nicht mehr hin.“ Es ist die Tankanzeige für den Dieselmotor – wenn denn noch einer drin wäre.