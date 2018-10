Der Ordnungsdienst im Einsatz. (Frank Thomas Koch)

Seit gut drei Wochen läuft der Bremer Ordnungsdienst im Echtbetrieb. 1700 Einsatzstunden, 2500 Kontakte mit Bürgern und deutlich mehr als 3000 zu Fuß zurückgelegte Kilometer stehen seither zu Buche, berichtete die Leiterin des Ordnungsdienstes, Sermin Riedel, am Donnerstag in der Sitzung der Innendeputaion.

Und auch wenn die zwölf Mitarbeiter, die derzeit in Zweierstreifen auf den Straßen Bremens unterwegs sind, es in vielen Gesprächen bei erklärenden Hinweisen beließen – fast 90 Anzeigen wurden ebenfalls schon geschrieben.

15 davon betrafen Radfahrer, 28 unerlaubte Müllentsorgung, 24 den Jugendschutz und 21 sogenannte Wildpinkler, zählte Riedel die Fallzahlen der ersten drei Wochen auf. Die Streifen seien nicht nur in der Innenstadt unterwegs, sondern auch in anderen Stadtteilen, würden überall dort aktiv, wo ihnen etwas auffiele, aber auch Hinweisen von Bürgern nachgehen. Maximal zwei Werktage dauere es, bis man so einen Hinweis abgearbeitet habe.

Dass es bei den Einsätzen des Ordnungsdienstes nicht allein um die genannten klassischen Themen geht, verdeutlichte Riedel mit Beispielen aus den vergangenen Tagen: Ein Kind, das zu schnell für Oma und Opa in die Straßenbahn sprang und prompt ohne die beiden losfuhr, ein Mann, der mit einer sehr großen Schere auf den Freimarkt wollte, der Befall eines Wohnhauses mit Ungeziefer ... – stets war der Ordnungsdienst zur Stelle.

Natürlich sei niemand glücklich, wenn er ein Ordnungsgeld zahlen müsse, doch zu Konflikten oder gar dem Einsatz von Zwangsmitteln sei es bislang noch nicht gekommen. „Wir sind sehr zufrieden, es läuft gut und wir bekommen auch gute Rückmeldungen“, zog Sermin Riedel ein erstes positives Fazit.

Und dies sei erst der Anfang. Derzeit sind ein Dutzend Ordnungskräfte im Einsatz, ab 1. Januar werden es 22 sein.