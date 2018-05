Anbaden in Bremen: Am Montag, 7. Mai, geht es in einem Freibad um 6 Uhr los mit dem Frühschwimmen. (Christina Kuhaupt)

Das Westbad an der Waller Heerstraße in Bremen geht mit gutem Beispiel voran. Während die anderen Freibäder am Sonnabend, 19. Mai, öffnen, startet die Open-Air-Saison im Westbad bereits am Montag, 7. Mai.

Um 6.30 Uhr beginnt dort das Frühschwimmen. Es endet um 9 Uhr, danach schließt das Freibad einige Stunden, weil zunächst der Vorsaison-Modus gilt. Ab 14 Uhr kann wieder geschwommen werden, und zwar bis 19 Uhr. An den Wochenenden ist das Bad durchgängig geöffnet.

Auch die anderen Freibäder, die ab 19. Mai offen stehen, werden im Vorsaison-Modus arbeiten und zeitweise geschlossen sein. Die ganztägigen Öffnungszeiten gelten ab Montag, 18. Juni. Weitere Details sind im Internet auf www.bremer-baeder.de zu finden. Informationen über kurzfristige Änderungen gibt es direkt im Bad.

Die Bremer Bädergesellschaft verweist auch auf Veranstaltungen in ihren Freibädern. Geplant sind ein Sommerfest und Kinderferienspaß mit Arschbomben-Contest im Freibad Blumenthal, und im Horner Bad ebenfalls Kinderferienspaß, ein Aktivtag und die Back to School Party. Im Schloßparkbad gibt es auch ein Sommerfest und Wettrutschen an fünf Terminen. X-Diving und ein Herztag finden im Stadionbad statt und eine School’s Out Party, der Kinderferienspaß und ein Action Day im Westbad.