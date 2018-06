Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) braucht Lösungen für viele Probleme an den Bremer Schulen, der Mangel an Lehrkräften ist eines davon. (Koch)

Rund 600 Referendare werden pro Jahr ab dem Sommer an Bremer Schulen ausgebildet. Die Erhöhung um rund 150 Plätze ist eine der Maßnahmen, mit denen das Bildungsressort von Claudia Bogedan (SPD) dem Personalmangel in den Klassenzimmern begegnen will. Eine weitere Erhöhung der Referendariatsplätze ist nicht vorgesehen – und aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten am Landesinstitut für Schule (LIS) auch kaum möglich. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der FDP zu diesem Thema hervor.

Alle Schulen in Bremen und Bremerhaven kommen laut Senat ihrer Ausbildungsverpflichtung nach. Der Seestadt werden jeweils 20 Prozent der Referendare zugewiesen. Die meisten Referendariatsplätze gibt es am Lloyd Gymnasium in Bremerhaven, am Schulzentrum Walle (je 11,5) und am Schulzentrum Geschwister Scholl (10,5). Insgesamt sechs Referendare werden an Privatschulen ausgebildet.

Nach Angaben der FDP haben sich für das bald beginnende Halbjahr rund 160 angehende Lehrer mehr für eine Stelle beworben, als es Plätze gibt. Der Senat verweist allerdings darauf, dass viele Absolventen Mehrfachbewerbungen in verschiedenen Bundesländern abgeben. "Angesichts der real zur Verfügung stehenden Bewerber ist der Jahresdurchschnitt von 600 Referendaren angemessen", heißt es in der Antwort der Landesregierung. "Bereits jetzt sind alle Bewerber aufgenommen worden, die aufgrund ihrer Fachkombinationen in den Schulen benötigt werden." Noch mehr Plätze anzubieten, würde nach Einschätzung des Senats deshalb nicht zu mehr Referendaren führen.

Etwa 100 Grundschullehrer fehlen

Die Grundproblematik bleibt, dass es Fächerkombinationen gibt, die Lehramtsstudenten seltener studieren, die aber dringend an den Schulen gebraucht werden. Hier sei es sinnvoller, so der Senat, gezielt Seiteneinsteiger einzustellen, die sich in den Mangelfächern auskennen – ebenfalls eine Maßnahme, mit der das Bildungsressort dem Lehrermangel entgegenwirken will.

Den gibt es gegenwärtig vor allem an den Grundschulen: Rund 100 Lehrer fehlen. Am Dienstag hatte der WESER-KURIER berichtet, dass in der Bildungsbehörde in Zusammenarbeit mit den Schulen im Moment daran gearbeitet wird, den stark unterbesetzten Standorten Kollegen von personell besser ausgestatteten zuzuweisen. Dafür sollen die Lehrer finanziell entschädigt werden. Bremen folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer wie Sachsen. Dass die Schülerzahl sinkt, ist nicht abzusehen. Bis 2025 rechnet man in der Bildungsbehörde mit 19 Prozent mehr Schülern.