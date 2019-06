Weniger Gewalt gegen Polizisten in Bremen und Niedersachsen – das klingt erst einmal gut. Übergriffe gegen die Polizei sind kein Kavaliersdelikt, die Stärke des modernen Staats ist das Gewaltmonopol. Doch es stellt sich die Frage, ob man der neuen Statistik des Bundeskriminalamts wirklich trauen kann. Man muss wohl, wurden die Zahlen doch vom Bremer Innenressort übermittelt.

Irgendwie bleibt aber doch eine gehörige Portion Skepsis gegenüber dem Zahlenwerk. Zumal der Bundestrend eine ganz andere Sprache spricht, da weist die Kurve beim Widerstand gegen die Staatsgewalt steil nach oben. Und genau das ist das eigentlich Erstaunliche: In Zeiten, da sogar Rettungskräfte und Feuerwehrleute mit Attacken rechnen müssen, wäre ein rasanter Anstieg auch in Bremen keine Überraschung gewesen. So wie in etlichen anderen Bundesländern. In Hamburg ist eine Zunahme der Gewalt gegen Polizisten um 25 Prozent zu verzeichnen, in Thüringen um 15,1 Prozent.

Da steht Bremen ausnahmsweise einmal richtig klasse da in einer bundesweiten Statistik. Und sei es auch nur eine Momentaufnahme, die im kommenden Jahr schon wieder ganz anders aussehen kann.