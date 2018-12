Aktionen wie „Brot statt Böller“, bei denen an Silvester für Menschen in Not gesammelt wird, laufen seit einigen Jahren. (Carmen Jaspersen/dpa)

Es sprüht Funken, es glitzert, es knallt. Ein richtig schönes Feuerwerk lässt Menschen träumen, es verbreitet Freude, auch an tristen Tagen. So war es auch früher, an Silvester. Als Kind drückte man sich die Nase an der Fensterscheibe platt, wenn draußen der Goldregen am Himmel zerplatzte, als Jugendlicher hatte man Freude an Raketen. Ja, lange Jahre war ich überzeugter Fan des Silvesterfeuerwerks. Denn der Anblick eines Feuerwerks kann Menschen verzaubern und begeistern. Wenn es professionell gemacht, vorbereitet und geplant ist.

Doch an Silvester ist das mittlerweile anders. Wenn am 28. Dezember der Verkauf von Feuerwerk beginnt, kann man in Deutschlands Großstädten zuweilen das Gefühl bekommen, unversehens in einem Bürgerkriegsgebiet gelandet zu sein. Knallkörper und Raketen werden gezielt auf Menschen geworfen, auch schon weit vor dem Jahreswechsel. Kaum wird es draußen dunkel, böllert es an jeder Straßenecke. Und spätestens, wenn die „Stunde Null“ anbricht, am 1. Januar um Mitternacht, dominiert der Geruch von Schießpulver alle anderen Sinneseindrücke des Jahreswechsels.

Hier muss sich etwas ändern, und zwar dringend. Und dabei geht es nicht einmal in erster Linie um den Feinstaub – auch wenn es bizarr ist, dass das Fahren mit Dieselautos verboten werden soll, während das neue Jahr mit selbst gemachten Nebelschwaden feierlich begrüßt wird. Und es geht auch gar nicht um den Tierschutz, obwohl Haus- und Wildtiere an Silvester natürlich leiden und es ein wunderbares Argument gegen die Böllerei wäre, das zudem bei mittlerweile ziemlich vielen Menschen Mitleid erzeugt.

Silvester das wohl einzige Katastrophenszenario

Nein, es geht schlicht um die Frage, wie bescheuert wir eigentlich sind, jedes Jahr zum Jahreswechsel mutwillig Rettungsdienste und Feuerwehren in einen personalintensiven und teuren Dauereinsatz zu versetzen und die Notaufnahmen der Kliniken mit Bölleropfern auszulasten. Um es einmal ganz klar zu sagen: Derzeit ist Silvester das wohl einzige Katastrophenszenario, das in Deutschland Jahr für Jahr absichtlich herbeigeführt wird.

Natürlich kann man sagen, auch der Verkauf von Silvesterfeuerwerk ist gesetzlich reguliert. Aber mal ehrlich: Dass es beim Feuerwerk eine Verkaufsbeschränkung gibt und Jugendliche eigentlich weder Chinaböller noch andere Kracher erwerben dürfen – das hat in der Praxis früher niemanden gestört, und das stört heute auch niemanden. Noch hat in diesem Land jeder pubertierende Pyromane immer das bekommen, was er brauchte, selbst die verbotenen, weil besonders gefährlichen Polenböller. Dass in Duisburg kürzlich ein Grundschüler damit seine Schultoilette in die Luft jagen konnte, zeigt letztlich nur, wie wirkungslos solche Maßnahmen am Ende sind.

Feuerwerke sollten je nach Gefährlichkeitsgrad teurer werden

Nein, hier braucht es im Wortsinne härtere Bandagen. Es ist zum Beispiel nicht einzusehen, warum Krankenkassen oder Unfallversicherungen die Arztkosten von Menschen bezahlen, die sich durch einen unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern die Gliedmaßen wegsprengen. Wieso soll dafür das Solidaritätsprinzip greifen, wieso sollen die Beiträge aller Versicherten dafür herangezogen werden? Wie wäre es, würden die Hersteller von Pyrotechnik verpflichtet, mit ihren Unternehmensgewinnen grundsätzlich für alle Folgeschäden ihrer Produkte aufzukommen? Und auch an der Steuerschraube könnte man bei Silvesterknallern wohl noch reichlich drehen: Je nach Gefährlichkeitsgrad und Geräuschbelästigung sollte das Feuerwerk schlicht teurer werden. Wer unbedingt böllern will, soll das gerne tun – aber dafür dann auch geradestehen.

Und vielleicht braucht es auch Alternativen zur wilden Silvesterballerei. Denn noch einmal: Niemand hat etwas gegen Wunderkerzen und Feuerkreisel. Und auch Raketen sind schön anzusehen. Aber das Gelärme einer 100-Schuss-Batterie von Chinakrachern muss nun wirklich nicht sein. Wie wäre es deswegen, stärker auf zentral organisierte Feuerwerke zu setzen, die von Städten und Gemeinden organisiert werden? Ansprechend durchchoreographierte Shows, die den Menschen beim Zuschauen die „Ahs“ und „Ohs“ entlocken, und die sie beim Übergang in ein neues Jahr verzaubern. Und ja, man muss sein Geld zum Jahreswechsel nicht für Knallkörper ausgeben: Aktionen wie „Brot statt Böller“, bei denen an Silvester für Menschen in Not gesammelt wird, laufen seit einigen Jahren – und machen sicher mehr Sinn, als das Geld für Schwarzpulver zu investieren, nur damit es zu Beginn eines jeden Jahres auf Deutschlands Straßen wieder lautstark „Rums-Bums“ macht.