„Es braucht Räume, Räume, Räume“

Auch die Hamburger Hip-Hop-Band Neonschwarz tritt beim Upstage-Festival auf. (Robin Hinsch)

Karsten Schölermann: Der oben angeführte Mix ist natürlich „toxisch“. Wenn Clubbetreiber nur eine Lärmbeschwerde bekommen, müssen sie sofort reagieren oder sie riskieren einen Eintrag in der Akte des Ordnungsamtes. Dann kommt die Aufforderung eine Stellungnahme abzugeben und es kann ein Bußgeld regnen. So schlecht, so scheiße. Oder noch fieser: Es gibt eine Auflage, die die Öffnungszeiten reduziert oder „die Beseitigung“ eines ordnungswidrigen Zustandes „anordnet“. So oder so fehlt dem Club das Geld dafür und er schreit nach Liebe, in diesem Fall Hilfe oder Geld…

Die Behörde wird sich – wenn etwas baulich geändert gehört - auch an den Vermieter wenden. Und der kommt dann gegebenenfalls auf die Idee, die Beschwerdelage als Kündigungsgrund zu nehmen.

Besucher kommen nur zu den Clubs in guter Lage – und da werden die Mieten gerade richtig teuer. Viele Menschen wollen in den guten Lagen natürlich auch noch Wohnen. Das führt nicht nur zu Verdrängung im räumlichen Sinne, sondern auch zu Verdrängung im technischen Sinne – der toxische Kreislauf setzt sich fort.

Die Verdichtung von Räumen führt zu Zielkonflikten bezüglich der Freizeitnutzungen unserer Nachtkultur. Denn diese ist nicht geräuschlos. Das führt zu vermehrten Beschwerden und das zu technischer Verdrängung, da die Clubs das Geld nicht haben, um sich zu schützen. Weder durch technisch-bauliche, noch durch juristische Maßnahmen. Anwälte kosten viel Geld.

Er hat ein Crossover vieler Musikstile und kulturelle Inklusion für alle im Gemeinwesen lebenden Menschen. Im übergeordneten Sinn: Gemeinsam Feiern statt sich auf die Fresse zu hauen. Clubs werden weiter auf Musik als stärkste Kraft der Menschwerdung und gemeinsamen Sozialisation setzen. Sie werden sich dadurch als Motoren neuer Kunstformen erweisen, die es zu fördern und zu bewahren gilt. Nach und nach werden alle Opernhäuser geschlossen und deren Programme durch multi-stilistische Bühnen ersetzt. Soweit die Theorie. In der Praxis bedeutet das wohl eher das Aussterben der privat geführten Kleinclubs. An deren Stelle gemeinnützige oder soziokulturelle Träger treten könnten. Es folgt eine Verringerung kultureller Sozialisationsräume zugunsten von reinen Schlafstädten mit Heimarbeitsplätzen.

Sie führt Visionäre mit Blick für absurde Forderungen und politische Entscheidungsträger zusammen. Und manchmal macht es dann Klick und eine absurde Forderung passt in das Leitbild der jeweiligen Entscheider. Und weil Kulturwissenschaftler, Freizeitforscher und Kreativ-Ökonomen ihren Senf dazu geben werden, die uns erklären, was wir gerade tun.

Es braucht Räume, Räume, Räume. Und zwar in guter Lage. Dann Steuern, Miete, Strom sowie WLAN bezahlen und den Schlüssel einem Jugendkollektiv überreichen. Die machen daraus was Großartiges. Nach einem Jahr dann einen Buchhalter schicken, der denen erklärt, wie man daraus ein Unternehmen macht.

Bremen hatte den besten Popsender im Norden, hat die Firmengruppe KPS / CTS Eventim hervorgebracht und den Musikladen. Der Vorsprung hält noch ein paar Jahre. Ab jetzt ist aber Jugendpop im Netz erforderlich – die Auseinandersetzung mit nicht-kommerziell kuratierter Musik. Das wäre eine schöne Aufgabe für das staatlich alimentierte Radio Bremen. Und den Live-Concert-Account, ein Strukturfördermodell für Spielstätten, nach Hamburger Modell einführen. Warum nicht auch eine Clubstiftung, die einen Entscheider wie den CTS-Eventim-Chef zum Paten macht. Ein Euro pro verkaufter Karte fließt dann in die Club-Stiftung.

Die Musikindustrie muss wie die Autoindustrie in neue Produkte investieren. Bei uns werden die neuen Künstler gemacht. Das braucht Geld für zeitgemäße Produktentwicklung. Da ein Ticketvermarkter am Ende sein Geld mit diesen Produkten verdient, sollte es selbstverständlich sein, dass Clubs gefördert werden und Geld in ihre Produktentwicklung stecken.

Zur Person

Karsten Schölermann (58)

betreibt seit Anfang der 80er-Jahre den Club Knust in Hamburg mit rund 250 Konzerten. Er ist im Vorstand der Livekomm, dem Bundesverband der Live-Musikspielstätten, und ist als Moderator beim Upstage-Festival dabei.

Zur Sache

Das Upstage-Festival

Tagsüber Konferenz, nachts Konzerte: Beim ersten Upstage-Festival treffen sich am 24. und 25. Oktober 2019 Clubbetreiber und Kulturschaffende in Bremen. Tickets unter www.nordwest-ticket.de oder www.upstagefestival.com