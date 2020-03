Bernd Holznagel ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Münster. (Rico Rossival)

Herr Holznagel, im November hat Bürgermeister Andreas Bovenschulte in einem Interview mit „buten un binnen“ laut darüber nachgedacht, Zeitungen öffentlich zu bezuschussen. Was halten Sie von dieser Idee?

Bernd Holznagel: Wenn die Presse Probleme hat, sich zu finanzieren, muss man darüber nachdenken, ob man sie in die Insolvenz gehen lässt oder ob die Gemeinschaft am Journalismus festhalten will. Dieses Festhalten gelingt vermutlich nur, wenn es auch öffentliche Gelder gibt.

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Presse unter bestimmten Bedingungen Förderung erhalten kann. Dann wäre die Pressefreiheit nicht verletzt.

Es kommt auf die Bedingungen an. Wir hatten schon einmal die Situation, dass die Tageszeitung „taz“ vor dem Bankrott stand und einen Kredit vom Berliner Senat erhalten hat.

Natürlich darf die Presse nicht vom Staat abhängig sein. Gleichwohl hat die Presse die Verpflichtung, die öffentliche Meinungsbildung zu ermöglichen und daran mitzuwirken. Und in allen deutschen Pressegesetzen finden Sie die Aussage, dass die Presse eine öffentliche Aufgabe wahrnimmt.

Es darf keine Tendenz geben, bestimmte Meinungen zu „pushen“. Deshalb ist auch der „taz“-Kredit nur bewilligt worden, weil dieser an meinungsneutralen Kriterien anknüpfte. Bedingung für den Zuschuss war, dass ein Presseorgan bestimmte Umsatzzahlen nicht überschreiten darf. So gehen zum Beispiel auch Österreich oder Dänemark vor. Die Presseförderung ist ja nicht neu.

Ob die Bremer Presse tatsächlich förderbedürftig ist, hängt von der Lage in Bremen ab. Das nächste Problem ist, ob das Bundesland auch das Geld dafür hat. Ich kann nur zu den rechtlichen Rahmenbedingungen Auskunft geben. Nicht aber dazu, ob die Förderung sinnvoll ist.

Unter bestimmten Bedingungen. Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist da sehr klar. Der Staat darf fördern. Aber eine bestimmte Meinung darf nicht durch staatliche Gelder unterstützt werden. Im Bundeshaushalt sind aktuell auch 40 Millionen Euro für die Pressepostzustellung vorgesehen. Das ist auch eine Förderung, die an meinungsneutralen Kriterien ansetzt. Sie erfasst alle Presseerzeugnisse. Gleichwohl muss der Rechnungshof prüfen, ob es zu Mitnahmeeffekten kommt. Ich kann mir vorstellen, dass die Verleger das einfach einkassieren. Daher müsste eigentlich die Bedürftigkeit des Unternehmens geprüft werden.

Die Medien sind eine Aufgabe der Länder. Die Frage stellt sich eher, warum der Bund nun die Pressezustellung fördern kann. Da lasse ich gerade die Gesetzesbegründung prüfen. Ich vermute, es soll eine Kompensation der erhöhten Zustellungskosten sein. Damit wäre der Zusammenhang zum Mindestlohn gegeben, eine ökonomische Orientierung. Das hat aber nichts mit einer Sicherung der Medienvielfalt zu tun, das ist Ländersache.

Das Interview führte Björn Struß.

Zur Person

Bernd Holznagel (62) ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Direktor des Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM).