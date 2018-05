Sven Stritzel ist seit 2014 Personalratsvorsitzender der JVA Bremen. (Frank Thomas Koch)

Herr Stritzel, der Justizvollzugsdienst hat Nachwuchsprobleme. Woran liegt das?

Sven Stritzel: Die JVA leidet natürlich an den allgemeinen Problemen auf dem Arbeitsmarkt: Einige Bewerber kommen gar nicht zum Vorstellungsgespräch, bei anderen reicht die Vorbildung nicht. Der Öffentliche Dienst ist auch generell immer dann nicht mehr attraktiv, wenn die Konjunktur brummt und man in der freien Wirtschaft mehr Geld verdienen kann. Außerdem ist das Berufsbild des Justizvollzugsbeamten in der Öffentlichkeit nicht präsent, oft herrschen falsche Vorstellungen. Das liegt auch daran, dass unsere Arbeit und unsere Lage generell wenig Beachtung finden.

Dafür können Beamte von der Ausbildung bis zur Pensionierung denselben Arbeitgeber behalten.

Dafür zahlt man aber einen Preis. Dazu gehören Dienste in der Nacht, am Wochenende und an Feiertagen. Die Bezahlung ist nicht überragend, nicht im Vergleich mit der Polizei und nicht in Relation zu dem anstrengenden Job, den wir hier haben. Es gibt kaum Aufstiegschancen. Ein JVA-Beamter kann in 40 Dienstjahren drei Mal befördert werden, und das klappt nur bei den wenigsten. Bis zur ersten Beförderung vergehen etwa zwölf Jahre. Andere Bundesländer haben bereits das Einstiegsgehalt von A 7 auf A 8 angehoben, um Nachwuchs für sich zu gewinnen. Wenn man also die Wahl hat, in welcher JVA man arbeitet, überlegt man doch nicht lange, wo man sich bewirbt.

Bremen ist ein Haushaltsnotlageland.

Ich kann das, ehrlich gesagt, nicht mehr hören. Bei der Polizei wurde der mittlere Dienst abgeschafft, um Nachwuchs zu gewinnen, auch neue Polizisten wurden eingestellt. Das ist nicht falsch, aber mehr Polizei führt erfahrungsgemäß zu mehr Ermittlungen und mehr Häftlingen. Das heißt, dass wir auch mehr Personal brauchen, wenn es mehr Polizei gibt. Die Zuständigkeit für Sicherheit und Schutz der Bürger hört nicht bei der Polizei auf, sondern dazu gehört auch der Justizvollzug.

Um die Lage zu entspannen, wurden Angestellte angeworben. Hilft das nicht?

Selbstverständlich, aber nach unserer Auffassung fehlen mindestens 40 voll ausgebildete Justizvollzugsbeamte. Die angestellten Kollegen sind Unterstützungskräfte. Wir sind froh, dass wir sie haben, aber das kann nur eine Zwischenlösung sein, sonst grenzt es an Verantwortungslosigkeit. Die JVA Bremen muss mehr ausbilden, damit wir qualifizierte und gut ausgebildete Justizvollzugsbeamte zur Verfügung haben, um die stetig steigenden Gefangenenzahlen zu bewältigen. Die Gefangenen verändern sich, darauf muss sich die JVA Bremen einstellen.

Das klingt beinahe so, als gäbe es wenig, was für die Arbeit in Justizvollzug spricht.

Es ist ein besonderer Beruf, der mehr Anerkennung verdient hat, eben auch in Form von mehr Gehalt. Die Arbeit ist abwechslungsreich und herausfordernd. Jeder Tag ist anders, man kommt mit sehr unterschiedlichen Menschen in Berührung. Wir arbeiten hier in Bremen teamorientiert, es herrscht ein positives Klima unter der Kollegen. Und ein ganz besonderes Erfolgserlebnis ist es, wenn Gefangene nicht wiederkehren.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Sven Stritzel

ist seit 2014 Personalratsvorsitzender der JVA Bremen. Zuvor war er Betreuungsbeamter in der Strafhaft für Männer im Bereich der Entlassungsvorbereitung und als Ausbilder für Anwärter tätig.