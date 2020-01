Dem Bremer Landgericht fehlt es neben Richtern auch Wachtmeistern, Protokollführern und Sitzungssälen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Zahl der Neueingänge am Landgericht Bremen ist unverändert hoch, die der Haftsachen im vergangenen Jahr sogar noch einmal gestiegen. Hinzu kommt, dass die Strafverfahren immer komplexer werden. Gerade wenn es um die Organisierte Kriminalität geht, sitzen oft drei, vier oder noch mehr Angeklagte vor den Richtern, vertreten von einer nicht selten zweistelligen Zahl von Anwälten. Das führt zu einer Flut von Verhandlungstagen. Aber das ist nichts Schlechtes. Ebenso wenig übrigens wie das Ausschöpfen des Instanzenweges. Beides gehört zu einem rechtsstaatlichen Verfahren dazu. Die Zeiten, in denen hierzulande vor Gericht kurzer Prozess gemacht wurde, gehören zum Glück der Vergangenheit an.

Mehr zum Thema Dauerbelastung für Richter Bremer Landgericht weiterhin unter Druck 2018 drohte der Geschäftsbetrieb des Bremer Landgerichts wegen Überlastung der Richter komplett aus ... mehr »

Nur gilt es trotzdem, auf diese Entwicklung angemessen zu reagieren. In Bremen aber wird weiterhin nur an den Symptomen herumgedoktert. Hier ein paar Stellen mehr, dort ein paar Personalverschiebungen. Von Grund auf angegangen wird das Problem der permanenten Dauerbelastung an den Strafgerichten nach wie vor nicht. Und es fehlt keineswegs nur an Richtern, sondern auch an Wachtmeistern, Protokollführern und Sitzungssälen.