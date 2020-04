Konditormeister Bernard Timphus vom Café Stecker berichtet jeden Tag von seiner Situation in Zeiten der Coronakrise. (Christina Kuhaupt)

Der Mensch gewöhnt sich an alles. Ich muss mich manchmal zwicken, um die aktuelle Situation nicht schon für den Normalfall zuhalten, denn natürlich bin ich den ganzen Tag gut beschäftigt, sodass es sich irgendwie wie reguläre Arbeit anfühlt. Es ist soviel anzupassen und zu organisieren. Wir mussten zum Beispiel unsere Öffnungszeiten neu austarieren. Anfangs dachte ich, bis vier genügt, wenn die Stadt sowieso wie leer gefegt ist. Aber dann hat sich herausgestellt, da kommen noch Kunden, die wohl in den Büros arbeiten und so ab 16 Uhr nach und nach Feierabend machen. So bleiben die Türen jetzt bis 17 Uhr auf.

Der Onlineshop läuft so gut an, dass jetzt einer unserer Gesellen zumindest an einzelnen Tagen wieder in der Backstube gebraucht wird. Die Kurzarbeit ist in dieser Hinsicht ja Gott sei Dank sehr flexibel.

Ein bisschen hat das auch mit der Natur des Onlineangebots zu tun. Da sind Fotos unseres Angebots und die Leute bestellen nach Belieben - ob das nun frisch vorhanden ist oder nicht. Wenn die Ware im Geschäft ausverkauft ist, steht sie natürlich auch nicht mehr im Tresen. Die Kunden wählen vor Ort darum automatisch nur aus, was auch da ist. Für die Bestellungen müssen wir jetzt flexibler werden.

Ein Kunde hat eine Torte für einen 15. Geburtstag bestellt, der jetzt allein mit den Eltern gefeiert werden muss. Aber was passt zu einem Teenager? Ich habe das Telefon einfach an meinen Auszubildenden im letzten Lehrjahr weitergereicht. Der ist näher an der Zielgruppe. Und außerdem: Beratung, Kalkulation, Umsetzung, Präsentation. Das kann er auch mal in eigener Verantwortung durchexerzieren. So bieten sich in der aktuellen Situation auch Chancen.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann