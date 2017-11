Bei der Entgleisung wurden 1500 Meter Strecke zerstört. (Bundespolizei)

Renate Huschke saß gemütlich in ihrer Wohnung und las ein Buch, als es plötzlich eine kräftige Erschütterung gab. Zunächst dachte sie an ein Erdbeben. Doch dann war schnell klar, die Unruhe kam wie so oft von den benachbarten Bahngleisen an der Sankt-Jürgen-Straße. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entgleisten dort gegen 1.15 Uhr zwei Güterzugwaggons. "Lärmbelästigungen sind wir gewohnt, aber so schlimm war es noch nie", erzählt Renate Huschke. Tagtäglich fahren Güterzüge an dem Haus vorbei und sorgen nicht nur für Lärmbelästigungen, sondern auch für Schäden. Sowohl an der Außenfassade als auch in ihrer Wohnung bemerkt Renate Huschke regelmäßig Risse, die sie auf den Bahnverkehr zurückführt. "Durch die Entgleisung in der Nacht werden sicherlich weitere Schäden hinzugekommen sein", prognostiziert Renate Huschke.

Der Güterzug kam aus Wilhelmshaven und sollte Kohlen nach Minden bringen. Kurz hinter dem Bremer Hauptbahnhof entgleiste dann einer der insgesamt 49 Waggons. Grund hierfür war nach Ermittlungen der Bundespolizei Bremen und der Bundesstelle für Eisenbahnuntersuchung ein Lagerschaden an der Achse des Waggons. Der Lokführer konnte den Unfall zunächst nicht bemerken und fuhr weiter. Die defekte Achse riss vor der Eisenbahnbrücke und verkeilte sich unter dem nachfolgenden Wagen. Dieser bleib anschließend im Schotterbett stecken und löste eine automatische Zwangsbremsung aus, nachdem eine Bremsleitung abgerissen war. "Auf einer Länge von rund 1500 Metern wurden Bahnschwellen und zwei Weichen zerstört", teilte Holger Jureczko, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Bremen, mit.

Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als eine Million Euro. (Bundespolizei)

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt nun gemeinsam mit der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zu den Hintergründen der Entgleisung. Derzeit kann sowohl menschliches als auch technisches Versagen nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungsarbeiten werden jedoch mehrere Tage in Anspruch nehmen, bevor die genaue Unfallursache geklärt ist.

Der Bahnverkehr zwischen Bremen und Hannover ist durch den Unfall nicht beeinträchtigt worden. Allerdings ist Gleis 1 des Bremer Hauptbahnhofes bis voraussichtlich Freitag gesperrt. Die Züge werden so lange über Gleis 2 umgeleitet.

Nach ersten Erkenntnissen wird der Neubau des beschädigten Gleises mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Den entstandenen Schaden beziffern die Experten nach ersten Schätzungen auf über eine Million Euro.

Auch wenn Renate Huschke den nächtlichen Schreck des Unfalls mittlerweile überwunden hat, geht die Lärmbelästigung durch die Güterzüge weiter. Tag und Nacht.

Dieser Artikel wurde am 30. November um 16.13 aktualisiert.