Gerade auch in Corona-Zeiten wird Familienleben besonders auf die Probe gestellt. (Monika Skolimowska /ZB /dpa)

Hannsjörg Bachmann: Dass es nicht immer reicht, hoch motiviert in die Familienphase zu starten, ist mir aus eigener Erfahrung und aus meinem Beruf als Bremer Kinderarzt gut bekannt. Die Idee, Eltern beim Aufbau gesunder seelischer Familienstrukturen zu inspirieren, begleitet mich daher schon viele Jahre. Unsere gemeinsam erlebten zwei Zwillings-Phasen wurden dann zur Basis für die Vater-Tochter-Schreibwerkstatt. Es erschien uns reizvoll, die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen und Lebensperspektiven in das Buch einzubringen. Es bedurfte der gemeinsamen Reflexion der eigenen Familiengeschichten und vieler Dialoge.

Eva-Mareile Bachmann: Als werdende Mutter hätte ich damals selbst gerne auf ein Buch zurückgegriffen, das alles Wichtige aus der Familienphase zusammenbindet und das sich auch im Alltagsstress einfach mal zwischendurch zur Hand nehmen lässt.

Hannsjörg Bachmann: Unser Buch ist ein Präventions- und Grundlagenbuch. Gedacht ist es vor allem für werdende Eltern und Eltern in jungen Familien, für Elternpaare und für alleinerziehende Eltern. Aber auch erfahrene Eltern, Großeltern und Fachleute lesen dieses Buch, wie wir aus dem Feedback wissen. Wir haben versucht, das Expertenwissen darzustellen und zu bündeln, das für das Gelingen von Familie von Bedeutung ist, wissenschaftlich fundiert und mit vielen Beispielen für die praktische Umsetzung. Unser Wunsch war es, aus Expertenwissen Elternwissen zu machen.

Eva-Mareile Bachmann: Unsere jüngeren Zwillinge werden jetzt acht, die größeren sind zehn Jahre alt. Wir machen mit ihnen gerade viele gute Erfahrungen. Ich nehme die aktuelle Corona-Krise eher als Chance wahr und höre dies auch von vielen anderen Familien. Aber ich bin mir vollkommen darüber im Klaren, dass wir in der aktuellen Situation auch gute Rahmenbedingungen haben: Wir haben einen Garten, arbeiten beide mit reduzierter Stundenzahl, haben vier Kinder im Grundschulalter, die sich miteinander beschäftigen können. Für viele andere stellt sich die Corona-Zeit natürlich völlig anders dar.

Eva-Mareile Bachmann: Auch in unserer Familie sind die Homeschooling-Vormittage intensiv und anstrengend, die Mehrfachbelastung durch Schule, Haushalt und Beruf ist groß. Das Fehlen von Rückzugsräumen ist für alle herausfordernd. Aber ich erlebe auch, dass das Lernen bei unseren Kindern ohne den oft damit verbundenen Leistungsdruck viel entspannter funktioniert.

Eva-Mareile Bachmann: Das aktuelle Leben ist für alle eine Extremsituation und ungewöhnliche Belastung. Ich vermute, viele Kinder würden sich hier auch Tipps zum Umgang mit ihren oft dünnhäutigen und genervten Eltern wünschen – Unausgeglichenheit ist für beide Seiten eine Herausforderung. Gleichzeitig sind diese Stimmungsschwankungen aber auch völlig normal, die muss man sich gegenseitig zugestehen. Und das darf man den Kindern gegenüber auch so verbalisieren: „Ja, mir geht die Enge hier gerade auch auf die Nerven!“

Eva-Mareile Bachmann: Kleinkinder profitieren besonders von Zeiten ungeteilter Aufmerksamkeit: Vorlesen, Spielen, Backen, Basteln, neue Bücher und Spiele, Malen, gemeinsame Aktivitäten. Es lohnt oft, etwa die Homeoffice-Tätigkeit kurz zu unterbrechen und sich dem Kind aktiv und ungeteilt zuzuwenden. Danach kann man in der Regel wieder ungestört weiterarbeiten.

Hannsjörg Bachmann: Wer beziehungskompetent werden möchte, sollte die Bereitschaft mitbringen, sich mit den eigenen Prägungen in der Ursprungsfamilie zu beschäftigen und sein Reden und Handeln immer wieder zu hinterfragen. In jedem Kapitel des Buches gibt es auch „Fragen und Anregungen zum Weiterdenken“, die dazu beitragen können, das Gelesene konkret in den Alltag umzusetzen. Das Verhalten speist sich aus bestimmten inneren Haltungen, die sich für das Miteinander bewährt haben: Ich gehe mit dem anderen so um, wie ich selbst behandelt werden möchte.

Mehr zum Thema Corona-Tagebuch - Tag 49 Zur Ehrenrettung des Schlauchboots Warum es ungerecht wäre, luftgefüllte Wasserfahrzeuge jetzt unter Generalverdacht zu stellen - und ... mehr »

Hannsjörg Bachmann: Das, was Alleinerziehende jeden Tag leisten, ist nicht hoch genug zu würdigen – ihre ohnehin durchweg hohe Verantwortung und Mehrfachbelastung hat sich durch die aktuelle Krise nochmals deutlich erhöht. Für die meisten Alleinerziehenden bedeutet die Corona-Zeit maximalen Stress, ihre besondere Lebens- und Belastungssituation hätte sicher von Anfang an stärker in den Notbetreuungsprogrammen berücksichtigt werden müssen. Die Beziehungskompetenzen und Familienfundamente, von denen wir schreiben, gelten auch für die Eltern-Kind-Beziehungen der Alleinerziehenden. Sichere emotionale Bindung, Feinfühligkeit, Authentizität, Integrität, persönliche Verantwortung, Gleichwürdigkeit und Respekt, wertschätzende Kommunikation – diese Prozesse sind für Familie in allen Konstellationen bedeutsam und wertvoll.

Hannsjörg Bachmann: In den ersten fünf, sechs Jahren vollziehen sich alle wesentlichen Prozesse von sicherer Bindung und Selbst-Werdung des Kindes – im Zusammenspiel von Kind und feinfühligem Gegenüber, den Bindungspersonen. In unzählbaren, alltäglichen verbalen und non-verbalen Mini-Interaktionen zwischen Kind und Eltern werden nach und nach das Selbst und eine Fülle emotional-sozialer Kompetenzen entwickelt, gelernt, geprägt und im Zusammenspiel immer differenzierter ausgebildet. Es geht um den Umgang mit Gefühlen, Grenzen und Konflikten, Empathie, Sprache, Selbstwertgefühl, kognitiven Fähigkeiten.

Zur Person

Hannsjörg Bachmann war 20 Jahre lang ärztlicher Leiter einer Kinderklinik in Bremen. Er ist Mitbegründer der „Familienwerkstatt im Landkreis Verden“. Er ist familylab-Trainer und Safe-Mentor.



Eva-Mareile Bachmann ist promovierte Psychologin und Psychotherapeutin mit eigener Praxis.

Weitere Informationen

Das Buch „Familien leben“ ist im Kösel-Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Die E-Book-Variante kostet 19,99 Euro.