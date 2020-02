Dr. Martin Götz, promovierter Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin. (Christina Kuhaupt)

Herr Götz, Sie arbeiten seit 25 Jahren in der Gesundheitsbehörde und sind für Infektionsschutz zuständig. Was hat die Behörde und Sie persönlich in dieser Zeit besonders beschäftigt?

Martin Götz: Am meisten hat uns der Keimausbruch 2011 im Klinikum Mitte befasst, bei dem mehrere Kinder gestorben sind. In der Folge gab es einen Untersuchungsausschuss, der die Ursachen aufgearbeitet hat. Bundesweit hat das zu einer Überarbeitung der Infektionsschutz-Richtlinien beigetragen. Auf Landesebene haben wir eine stärkere Überwachung der Hygiene in den Krankenhäusern veranlasst. Es gab aber auch andere Krisen: Das ging los mit Rinderwahnsinn, später Sars, Ehec, Schweinegrippe, Pandemie. Und auch die Geschehnisse rund um die Anschläge auf das World Trade Center in New York in 2001 haben uns betroffen.

Die Anschläge haben vormals undenkbare Szenarien Wirklichkeit werden lassen. Konkret ging es um die vermeintlichen Milzbrand-Attacken, als Briefe mit weißem Pulver verschickt wurden. Das gab es übrigens auch in Bremen, es handelte sich allerdings in keinem Fall tatsächlich um Milzbrand-Erreger. Aber: Dass man Krankheitserreger unter bestimmten technischen Voraussetzungen versendbar machen kann, hat dazu geführt, dass in der Fachwelt und in der Politik Ängste vor möglichen Szenarien geschürt wurden. Ein Jahr lang haben wir auf Beschluss der Ministerpräsidenten, auch in Bremen, Pocken-Impfstoffe beschafft und einen Pocken-Alarmplan in Kraft gesetzt. Insofern war 9/11 auch ein Dammbruch für das Gesundheitswesen und den Infektionsschutz.

Nicht immer zwingend, aber es geht um Sachlichkeit, Wachsamkeit und Vorbereitung. Ein anderes Beispiel ist der Ebola-Ausbruch vor einigen Jahren in afrikanischen Ländern. Es gab auch Bremer Helfer, die dort im Einsatz waren. Und damit gab es die Befürchtung, dass sie erkrankt sein könnten, wenn sie wieder zurück sind. In dem Zuge wurden in Krankenhäusern Vorkehrungen getroffen, damit es nicht zu einer Ausbreitung kommen kann.

Genau. Immer natürlich in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern und weiteren Partnern, zum Beispiel den Krankenhäusern.

Ein Brennpunkt der Aktivitäten ist die Prävention, ganz konkret die Förderung von Gesundheit in sozial benachteiligten Stadtteilen. Die soziale Lage ist eng mit Gesundheit und vor allem Krankheit verknüpft.

In Grundschulen gibt es bereits eine ganze Reihe von Gesundheitsfachkräften, die vor Ort ansprechbar sind und letztlich die eigene Gesundheitskompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern sollen. Dies soll ausgebaut werden. Außerdem sind in den vorwiegend betroffenen Stadtteilen integrierte Gesundheitszentren geplant. An solchen Konzepten arbeitet die Behörde sehr aktiv.

Zur Person

Martin Götz (63)

leitet das Referat 43: Ärztliche Fragen im Gesundheitswesen, Infektionsschutz, öffentlicher Gesundheitsdienst. Götz ist promovierter Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin.