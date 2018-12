Julian Thies arbeitet als Fundraising-Manager für den Arbeiter-Samariter-Bund. (Christina Kuhaupt)

Julian Thies: Alle Mitgliedsorganisationen, ob es der ASB, das Deutsche Rote Kreuz oder die Johanniter Unfallhilfe ist, sind auf fördernde Mitglieder angewiesen, um ihre ideellen, sozialen und gemeinnützigen Aufgaben erfüllen zu können. Es reicht leider nicht, dass wir Mitglieder von Mitgliedern werben lassen oder uns auf Messen präsentieren.

Wir müssen mehr tun, und dazu gehören sogenannte Door-to-Door-Kampagnen und Face-to-Face-Fundraising, also Werbeaktionen an Orten mit großem Publikumsverkehr, wo Passanten angesprochen werden. Das machen inzwischen viele Organisationen, die auf Mitglieder oder Spenden angewiesen sind, zum Beispiel Unicef, der BUND, Ärzte ohne Grenzen oder Amnesty International.

Das ist richtig. Unsere ehren- und hauptamtlichen Mitglieder und Mitarbeiter sollen in erster Linie Dienst am Menschen leisten. Wir müssen deshalb auf Fremdwerbung durch externe Werbeorganisationen zurückgreifen.

Wir haben ein großes Interesse daran, dass die für uns tätigen Werbebeauftragten langfristig für uns arbeiten. Es gibt bei uns vor Werbeaktionen mehrstündige Schulungen zu den Angeboten des ASB in Bremen. Nicht nur wir, sondern auch die Mitarbeiter der Werbeagenturen haben großes Interesse daran, das Produkt, das sie vermarkten, gut zu kennen. Denn die Arbeit ist hart.

Die Menschen, die dieser Tätigkeit nachgehen, müssen eine unglaublich hohe Frustrationstoleranz haben. Man klingelt an 100 Haustüren, führt zehn Gespräche und gewinnt vielleicht ein Mitglied. Man muss also mit Ablehnung professionell umgehen können. Dabei immer freundlich zu bleiben, kann nicht jeder, dafür muss man geschult sein.

Das stimmt. Viele Menschen sind misstrauisch, was diese Art der Ansprache betrifft, auch zu Recht. Allerdings liegt das vor allem an den schwarzen Schafen der Branche oder an Kriminellen, die sich als Mitarbeiter von Versorgungsbetrieben oder auch als Polizisten ausgeben. Deshalb binden wir vor solchen Door-to-Door-Kampagnen auch immer die Polizei ein und versuchen, beispielsweise über die Medien, die Bevölkerung zu informieren, damit man weiß, dass wirklich Werbebeauftragte für den ASB unterwegs sind, die im Übrigen an der Haustür niemals um Bargeld bitten.

Es gibt bei uns einen klaren Verhaltenskodex. Dazu gehört beispielsweise, dass die Werbebeauftragten nicht aufdringlich oder das fehlende Sprachkenntnisse nicht ausgenutzt werden dürfen. Auch Werbung in Altenwohn- und Pflegeheimen ist strikt untersagt. Wenn uns irgendetwas zu Ohren kommt, was dem nicht entspricht, gehen wir der Sache sofort nach. Schlimmstenfalls entziehen wir einzelnen Werbebeauftragten die Werbevollmacht oder trennen uns von Werbepartnern.

Einzelne Werbebeauftragte behaupteten zum Beispiel, dass man nicht mehr vom Rettungsdienst abgeholt werden würde, wenn man nicht Mitglied wird. Auch wenn solche Vorfälle seltene Ausnahmen darstellen, geht das natürlich gar nicht. Wir können nur hoffen, dass sich Menschen bei uns melden, denen solch ein Unfug erzählt wird.

Wenn sich jemand überrumpelt fühlt und sich den Schritt zur Mitgliedschaft nicht gut genug überlegt hat, kann er umgehend bei uns anrufen und sie widerrufen. Es kann auch passieren, dass ein Werbebeauftragter nicht gemerkt hat, dass sich jemand nicht traute, Nein zu sagen. Dann kümmern wir uns um die Sache und schaffen das Problem aus der Welt.

Nein, das sind Einzelfälle. Wir sind der Meinung, dass wir sehr gute Argumente für eine ASB-Mitgliedschaft haben. Oft scheinen die Menschen nur einen kleinen Anreiz zu brauchen, durch ein persönliches Gespräch, um sich zu engagieren. Bei der ASB-Mitgliedschaft handelt es sich auch nicht um eine reine Fördermitgliedschaft, es gibt vielfältige Vorteile für unsere Mitglieder. Jeder kann sich einbringen, mitreden und mitmachen.

Ich glaube, dass der Ruf schlechter ist als die Realität. Eigentlich sollen nette, informative Gespräche entstehen, und das geschieht in der Regel auch. Die Ansprache an der Haustür oder in der Fußgängerzone ist bestenfalls ein freundlicher Impuls, den manche Menschen brauchen, um sich einzubringen. 2018 hat der ASB Bremen 924 Neumitglieder gewinnen können. Es sind aber mehr Mitglieder verstorben. Der Bremer Verband musste durchschnittlich gut 4100 Euro pro Woche in diverse Werbeaktionen investieren, um diesen Verlust auszugleichen. Davon werden insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlt, die an Infoständen und der Haustür für eine Mitgliedschaft im ASB werben.

Letztlich ist das so, aber nur zu einem kleinen Teil. Man kann grob sagen, dass der Mitgliedsbeitrag eines Jahres für Werbe- und Verwaltungskosten aufgewendet werden muss, bei einer durchschnittlich 6,5 Jahre andauernden Mitgliedschaft. Unser Ziel ist es natürlich, unsere Mitglieder noch länger und besser einzubinden, indem wir durch unsere Arbeit überzeugen.

Ja, wir verfolgen langfristig ein ähnliches Konzept wie Amnesty. Wir haben ebenfalls nach einem Weg gesucht, die Mitgliederwerbung aus unseren eigenen Reihen zu organisieren. Die Bremios GmbH wirbt für den ASB Landes- und den Bundesverband um Mitglieder und Spenden, wie es sonst Werbeagenturen im ASB-Auftrag tun.

Überschüsse dieser wirtschaftlichen GmbH sollen langfristig wieder dem ASB Bremen zugutekommen. Aktuell befinden wir uns noch im Aufbau dieses Pilotprojektes, wir möchten aber ab 2019 die ersten Werbeaktionen starten. Ob wir unsere professionelle Mittelbeschaffung langfristig auch als gemeinnützige ASB-Tochtergesellschaft betreiben können, werden wir prüfen.

Viele Organisationen verschicken Spendenbriefe. Manchmal werden auch kleine Geschenke beigelegt, das erhöht erfahrungsgemäß die Spendenbereitschaft, selbst wenn es sich um billigste Artikel aus Fernost handelt. Der durchschnittliche deutsche Spender ist weiblich, 74 und hat ein mittleres Einkommen. Auch bei uns sind die älteren Spender deutlich in der Mehrheit.

Dennoch müssen sich der ASB und alle anderen Spendenorganisationen, die auf Spenden angewiesen sind, überlegen, wie die nächsten Generationen angesprochen werden können, da sich das Spendenverhalten im digitalen Zeitalter verändert.

Das ist richtig. Wir stehen voll zu dem Projekt und freuen uns sehr darauf, mit dem Wünschewagen Todkranken Wünsche erfüllen zu können. Wir achten aber darauf, nicht zu sehr auf die Tränendrüsen zu drücken. Das kann nämlich auch in eine Richtung abdriften, die unanständig wird. Das geschieht manchmal in Kampagnen zum Thema Armut in Entwicklungsländern.

Es gibt in der Branche den Ausdruck Armutspornografie. Eine Organisation aus Norwegen vergibt regelmäßig die sogenannten Rusty Radiator Awards für stereotypische Fundraising-Kampagnen, die Armut zur Schau stellen und nichts als Klischees bemühen, um Spenden zu bekommen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Julian Thies ist beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Landesverband Bremen, für Marketing, PR sowie Mitglieder- und Spendenwerbung zuständig. Er ist Rettungsassistent und hat Digitale Medien und Fundraising-Management studiert. Der ASB hat in Bremen rund 21 500 Mitglieder.