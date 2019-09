Sieht Reformbedarf in der katholischen Kirche: Propst Bernhard Stecker, der neue Leiter des Katholischen Büros Bremen. (Karsten Klama)

Herr Stecker, ein schönes Segelschiffmodell haben Sie hier in Ihrem Büro stehen. Ist das schon eine maritime Annäherung an Ihren neuen Arbeitsplatz?

Bernhard Stecker: Sie werden lachen: Das Schiff kommt aus dem Schnoor, es ist ein Geschenk von Freunden zur Erinnerung an gemeinsame Segelerlebnisse gewesen. Das ist nun schon 20 Jahre her, seitdem begleitet es mich. Und nun sind wir eben hier in Bremen gelandet.

Für das Schiff eine Rückkehr zu den Wurzeln. Anders bei Ihnen: Gebürtig kommen Sie aus Meppen, aufgewachsen sind Sie in Hannover, zuletzt haben Sie in Osnabrück als Pfarrer und Stadtdechant gearbeitet. Was führt Sie nach Bremen?

Der Bischof hat mich direkt angesprochen nach dem Wechsel meines Vorgängers Martin Schomaker nach Osnabrück. Ehrlich gesagt war ich selbst überrascht nach gerade einmal fünfeinhalb Jahren in Osnabrück. Aber Bremen reizt mich, als Propst in Bremen zu arbeiten ist eine sehr schöne Herausfor­derung.

Was wird sich für Sie ändern?

Hier agiere ich als Vertreter des Bischofs gegenüber Stadt und Land Bremen. Dadurch habe ich viel mehr Einflussmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume als in Osnabrück. Allerdings ist mir in Osnabrück deutlich mehr Zeit für die Seelsorge geblieben.

Und die werden Sie jetzt in Bremen nicht mehr haben?

Doch, gerade diese Kombination finde ich interessant. Es hält mich auf dem Boden, wenn ich seelsorgliche Gespräche mit Menschen führe, die den Tod vor Augen haben oder mit Hochzeitsanfragen beschäftigt sind. Ohne die seelsorgliche Tätigkeit würde diese Stelle viel für mich verlieren.

Wie haben Sie denn Bremen erlebt in Ihrer ersten Woche?

Ich spüre hier eine ganz große Offenheit. Vertreter anderer Religionsgemeinschaften sind schon auf mich zugekommen, auch politische Kräfte und Senatsmitglieder habe ich kennenlernen können. Innerhalb einer Woche ist das schon sehr ungewöhnlich. Die Menschen sind sich in Bremen sehr nahe, sie sind sehr unkompliziert, nicht prätentiös. Es ist eine ganz andere Kultur hier – man kennt sich, man geht aufeinander zu.

Da werden Sie dann auch in die Puschen kommen müssen.

Ganz recht, die evangelische Kirche in Bremen muss ich erst noch kennenlernen. Das ist ein ganz wichtiger Partner für uns und, so meine ich, ganz anders als die Lutherische Landeskirche Hannover, die mir seit Kindestagen vertraut ist. Da werden viele Gespräche nötig sein.

Und die ersten Eindrücke von den katholischen Gemeinden?

Ich erlebe eine sehr lebendige Gemeinschaft. In den Kitas, den Schulen, im Krankenhaus – es ist überall unwahrscheinlich viel los. Bremen ist ein besonderer Kristallisationspunkt der modernen Gesellschaft.

Vermutlich dürfte Bremen auch internationaler sein als Osnabrück.

Daran gibt es keinen Zweifel, in Osnabrück überwiegt der heimische Katholizismus. In Bremen haben dagegen Migranten ein sehr starkes Gewicht in den Gemeinden. Aus insgesamt 130 Nationen kommen die zugewanderten Gemeindemitglieder, vor allem von den Philippinen, aus Vietnam, Polen, Spanien, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Ohne Polen und Vietnamesen wäre es schwierig in manchen Gemeinden. Das ist vielleicht nicht immer einfach, aber insgesamt profitieren wir davon.

Auch zahlenmäßig?

Allerdings: Die Zahl der Katholiken in Bremen wächst eher als dass sie kleiner wird. Trotz vieler Austritte steigt die Gesamtzahl, das hat natürlich auch mit dem Zustrom ausländischer Katholiken zu tun. Derzeit gibt es 46.000 Katholiken in Bremen, das ist gar nicht mal so wenig. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl deutlich geringer.

Haben Sie sich schon Ziele gesteckt?

Es gibt einige Dinge, die vor uns liegen. Zum Beispiel im personellen Bereich. In der St.-­Franziskus-Gemeinde haben wir gerade erst einen neuen Pfarrer eingeführt, es wird auch noch zu weiteren Neubesetzungen kommen …

Die Kirche muss nicht den Rotstift ansetzen?

Das Finanzielle ist nicht der Punkt, da mache ich mir nicht so viele Sorgen. Natürlich können wir Geld nicht aus dem Fenster werfen, es wird schwierige Entscheidungen geben. Bestimmte Leistungen werden wir nicht mehr bieten können. Aber an manchen Stellen können wir sogar mehr Geld in die Hand nehmen.

Was bereitet Ihnen denn wirklich Kopfzerbrechen?

In der Kirche erleben wir gerade eine Phase der Veränderung, die wir aktiv angehen müssen. Viele Veränderungen haben wir nur erlitten, und der Missbrauchsskandal hat uns bis ins Mark erschüttert. Jetzt kommt es darauf an, die Veränderungsprozesse zu gestalten. Nicht allein, sondern mit Hilfe aller Gläu­bigen.

Dazu zählen dann auch Frauen?

Aber natürlich, und zwar in allen Bereichen. Gleichzeitig mit dem neuen Pfarrer haben wir in St. Franziskus eine pastorale Koordinatorin eingeführt. Zusätzlich wird noch ein weiterer Pfarrer die beiden unterstützen, zu dritt werden sie die Leitung der Gemeinde übernehmen. Die Zukunft ist viel stärker kooperativ als früher, es geht um ein stärkeres Miteinander.

Das wird nicht jedem gefallen in der katholischen Kirche.

Natürlich gibt es auch Vorbehalte. Die Veränderungen werden mit manchem Abschied verbunden sein, aber auch mit vielen Neuanfängen. Doch wenn wir jetzt nicht die Veränderungsprozesse aktiv gestalten, werden sie uns gestalten.

Also weg mit alten Traditionen?

Es gibt in der katholischen Kirche viele Gewohnheiten und Traditionen, die lange gleich geblieben sind. Das ist wertvoll, aber natürlich schleppt man das auch mit sich herum. Die Unterscheidung im Licht des Evangeliums ist wichtig. Und die Kirchengeschichte ist viel reicher an Erfahrungen als man meint.

Sie meinen, man sollte sich auf andere Traditionen besinnen?

Im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit haben Frauen eine große Rolle in der Kirche gespielt. Das gehört auch zu unserer Tradition. Die katholische Kirche hat eine viel reichere Geschichte als nur die Traditionen aus dem 19. Jahrhundert. Das gilt auch für den außereuropäischen Raum: In Indien waren die katholischen Priester verheiratet, das haben erst die Portugiesen im 16. Jahrhundert unterbunden. Man muss nur schauen, was sich von diesen Schätzen wieder heben lässt.

Um dadurch Antworten auf aktuelle gesellschaftliche Fragen zu finden?

Die moderne Gesellschaft erwartet andere Antworten als vor 100 Jahren. Was damals zeitgemäß war, genügt nicht mehr, mir auch nicht. Da muss die katholische Kirche sehen, welche Antworten sie heute geben kann. Bei einer weltweiten Gemeinschaft ein schwieriger Prozess, aber dazu gibt es keine Alternative. Genauso wenig wie es einfache Antworten gibt.

Das Gespräch führte Frank Hethey.

Zur Person

Bernhard Stecker (54)

ist in Hannover aufgewachsen, nach seiner Priesterweihe (1996) arbeitete er als Pfarrer in Ostercappeln (2002-2014) sowie als Pfarrer und Stadtdechant in Osnabrück (2014-2019). Als Propst übernahm er im September 2019 die Leitung des Katholischen Büros in Bremen.