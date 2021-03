Netanel Teitelbaum (46) wurde in Israel geboren und lebt seit 2010 in Bremen. Seit 2014 ist er Landesrabbiner. 2003 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Orthodoxen Rabbinerkonferenz Deutschland. (Frank Thomas Koch)

Seit wann kann man zwischen liberalen und orthodoxen jüdischen Gemeinden unterscheiden?

Alina Treiger: In Deutschland hat es schon vor mehr als 200 Jahren erste Reformtempel gegeben. Anfangs sind die beiden Strömungen – orthodox und liberal – sehr stark auseinander gegangen. Heute finden wir eher wieder zueinander.

Netanel Teitelbaum: Es gibt sehr viel, das man zusammen machen kann. Unsere beiden Gemeinden haben etwa in der Jugendarbeit oder bei kulturellen Veranstaltungen schon etliche gemeinsame Projekte durchgeführt. Viele Menschen, die zu uns in die Einheitsgemeinde gekommen sind, kennen diese Unterschiede gar nicht. Die wollen ihre jüdischen Wurzeln wieder entdecken.

Was sind denn die wesentliche Unterschiede – abgesehen davon, dass in den liberalen Gemeinden Frauen Rabbiner werden können?

Alina Treiger: Im Vordergrund stehen schon Gender-Fragen und Gleichberechtigung in der Synagoge. Frauen sind im Gottesdienst einfach präsenter. Wichtig ist aber auch die Frage der Individualität: Jeder kann für sich persönlich entscheiden, wie stark er sein Judentum praktiziert. Rabbiner haben nicht so viel Autorität wie in einer orthodoxen Gemeinde. Ich kontrolliere nicht bei meinen Gemeindemitgliedern zu Hause, ob sie die Schabbat-Regeln einhalten.

Machen Sie das denn, Herr Teitelbaum?

Netanel Teitelbaum: Ich kontrolliere niemanden zu Hause. Im orthodoxen Judentum muss eben jeder alle Gebote einhalten, aber das ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Es liegt nicht in unseren Händen, die Tradition und die Gebote zu ändern. Wer nicht alle Gebote kennt oder nicht alle einhalten kann, stellt sich damit jedoch nicht gleich außerhalb der Gemeinschaft. Ich sage nur, dass wir als Gemeinde nicht auf eines oder mehrere Gebote verzichten können.

Wer ist eigentlich jüdisch im Sinne des orthodoxen Judentums, Herr Teitelbaum? Es gibt ja auch Menschen jüdischer Herkunft, die gar nicht religiös sind.

Netanel Teitelbaum: Wenn die Mutter jüdisch ist, ist man Jude. Man kann aber auch zum Judentum konvertieren, wenn man an den Traditionen des jüdischen Volkes und dem Glauben an einzigen Gott teilhaben will. Dazu gibt es einen Lehrgang und am Ende wird man von einem Beth Din, einem rabbinischen Gericht, in das jüdische Volk aufgenommen. Wer als Jude geboren ist, bleibt das auch – selbst wenn er die Gebote nicht einhält.

Das Judentum missioniert also nicht, Konvertiten werden vielmehr streng ausgewählt. Haben die Gemeinden denn gar kein Interesse an Wachstum?

Alina Treiger: Natürlich haben wir ein Interesse an Wachstum. Die Gemeinde muss eben aktiv und attraktiv sein, dann ist sie auch interessant für Juden, die etwa wegen eines Jobwechsels neu hinzuziehen. Zudem hatte das Judentum nie ein Problem damit, anziehend zu sein für Menschen, die religiös auf der Suche sind. Wir liberalen Rabbiner bemühen uns auch sehr um sogenannte väterliche Juden, also darum, sie näher ans Judentum zu binden und ihren Status zu klären.

Und wenn man weder eine jüdische Mutter noch einen jüdischen Vater hat, aber selber Jude werden möchte?

Alina Treiger: Als anthropologisch und soziologisch sehr kleine Gruppe in Deutschland ist das für uns immer auch eine enorme Herausforderung. Wenn die Interessenten etwa die Hälfte der Gemeindemitglieder ausmachen, würde uns das überfordern. Das betrifft sowohl Liberale wie Orthodoxe. In Israel ist das natürlich anders, aber in der Diaspora müssen wir immer den Ansturm ein wenig bremsen.

Netanel Teitelbaum: Die jüdische Gemeinde in Bremen wächst, und wir mussten die neuen Mitglieder nicht erst aktiv motivieren. Wenn ich jemanden missioniere, unterstelle ich damit ja auch immer, dass er gerade falsch lebt, so wie er lebt. Ich denke aber nicht, dass jemand falsch lebt, weil er kein Jude ist. Wir respektieren jeden Menschen, deshalb missionieren wir nicht.

Die Einheitsgemeinde Bremen bietet seit einigen Jahren Kurse für Konvertiten an. Das wird auch von der zionistischen Organisation „Over the Rainbow“ unterstützt. Haben orthodoxes Judentum und Zionismus dieselben Ziele?

Netanel Teitelbaum: Zionismus ist alles, was den Staat Israel betrifft. Israel ist aber auch das Land des jüdischen Volkes, und deshalb gibt es natürlich viele Anknüpfungspunkte. Aber es ist nicht entscheidend, sich mit dem Staat Israel zu identifizieren, um Jude zu sein. In unserem Lehrgang für Konvertiten muss man nicht einmal Hebräisch lernen. Trotzdem arbeiten wir natürlich mit israelischen Vereinigungen und Rabbinern zusammen.

Nun gibt es aber auch noch die Ultra-Orthodoxen, die den Staat Israel als eine Art Gotteslästerung ablehnen, richtig?

Netanel Teitelbaum: Ich glaube, es gibt keinen Juden, der das Land Israel ablehnt. Das ist eher ein politischer Konflikt: Es geht darum, ob der Staat religiös geführt werden muss oder weltlich.

Sie haben ja auch in den israelischen Streitkräften gedient.

Netanel Teitelbaum: Richtig, einige Jahre. Ich war dort mit Juden und mit Nicht-Juden zusammen, mit religiösen und nicht-religiösen Menschen. Das war wie ein Schmelztiegel, in dem man gelernt hat, jeden anderen zu respektieren. Jeder weiß, woher er kommt, was seine Aufgabe ist, was er machen darf und was nicht.

Zurück zu den Konvertiten: Entscheidend ist das Beth Din, das rabbinische Gericht. Ist das bei den Liberalen auch so, Frau Treiger?

Alina Treiger: In Deutschland gibt zwei solcher Einrichtungen: die orthodoxe Rabbinerkonferenz und die allgemeine Rabbinerkonferenz. Darin sind verschiedene Strömungen von konservativ bis liberal vertreten, die sich in den Richtlinien für Konvertiten wiederfinden. Auch das nicht-orthodoxe Judentum in Deutschland ist also eher konservativ. Das erleichtert wiederum den Kontakt zu den Orthodoxen.

Es gibt also viel mehr als nur zwei Richtungen, sondern diverse Unterströmungen?

Alina Treiger: Richtig, bei den Orthodoxen gibt es zum Beispiel den Chassidismus, bei den Nicht-Orthodoxen in den USA den Rekonstruktivismus, der weder liberal noch konservativ ist.

Was heißt das jetzt für Konvertiten?

Alina Treiger: In Deutschland muss ihr Übertritt zum Judentum auf jeden Fall von einer Rabbinerkonferenz bestätigt werden. Das Verfahren ist also bei Orthodoxen und Liberalen gleich, die Kriterien sind eventuell unterschiedlich. Das betrifft das Wissen über die jüdische Liturgie ebenso wie die soziale Einbindung in die Gemeinde.

Und solche Rabbinerkonferenzen gibt es in jedem Land, in den Juden leben?

Netanel Teitelbaum: Das wollen wir hoffen. Was wir hier in Bremen entwickelt haben, ist aber ein Lehrgang, eine reine Vorbereitung der Kandidaten zum Übertritt. Der Kandidat kann am Ende selber entscheiden, wann und vor welches Beth Din er tritt. Dabei können wir ihm natürlich helfen.

Der Kandidat lernt vor allem Regeln und religiöse Gesetze?

Netanel Teitelbaum: Richtig, denn diese Gesetze sind auch im privaten Leben zu befolgen. Zum Beispiel, alle müssen den Schabbat einhalten, aber es gibt verschiedene Gebräuche, Traditionen. Ebenso ist es mit koscherem Essen.

In Bremen und Bremerhaven ist die Lage mittlerweile inhomogen: In beiden Städten gibt es nun eine große orthodoxe und zwei kleine liberale Gemeinde. Jene in Bremerhaven wurde von Oldenburg aus unterstützt. Bieten Sie das auch den liberalen Juden in Bremen an, Frau Treiger?

Alina Treiger: In Oldenburg leben zwei Rabbiner, mein Mann Jona Simon und ich. Ich bin angestellt durch den Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen für die bestehenden Jüdischen Einheitsgemeinden in Oldenburg und Delmenhorst. Rabbiner Simon betreut Gemeinden, die keinen eigenen Rabbiner haben. Die liberale Gemeinde Bremerhaven hat sich wiederum an die allgemeine Rabbinerkonferenz mit der Bitte um Unterstützung gewandt, und die hat ihr den nächstliegenden Rabbiner, nämlich Rabbiner Simon, angeboten.

Kam das überraschend?

Alina Treiger: Dass sich hier eine liberale Gemeinde gegründet hat, ist zunächst ein ganz natürlicher Prozess, denn die ganze jüdische Gemeinschaft ist ja nicht homogen. Es gibt eben Traditionalisten und solche, die eher ein emanzipatorisches Weltbild haben. Das macht sogar unseren Glauben aus: Es ist ein Judentum, aber jeder möchte es auf seine Weise gegenüber Gott leben. Das Bestreben, in Bremen eine liberale Gemeinde zu gründen, ist ja nicht neu – davon hören wir in Oldenburg seit Jahren. Nun war die Zeit eben reif. Den Wunsch einer Gründung muss man respektieren, es darf aber nicht zu einer Art Scheidungskrieg führen.

Offenbar gingen aber den liberalen Gründungen in Bremerhaven und jetzt auch in Bremen Meinungsverschiedenheiten voraus. Mögen Sie das erläutern, Herr Teitelbaum?

Netanel Teitelbaum: Ich bin seit elf Jahren in Bremen. Die Tür meines Büros ist geöffnet von halb acht Uhr morgens bis halb neun Uhr abends. Bislang gab es keine einzige religiöse, soziale oder andere Frage, für die man keine Lösung gefunden hat. Eine Trennung macht doch nur Sinn, wenn man auf Fragen keine Antworten mehr hat.

Also wurden die kritischen Fragen gar nicht gestellt?

Netanel Teitelbaum: Es ist wohl einfach eine grundsätzliche Ablehnung des Bestehenden. Die meisten Juden in Bremen möchten einfach Juden sein, da geht es weniger um orthodox oder liberal. Ich habe keinen Konflikt, denn dazu muss man ja miteinander sprechen und unterschiedlicher Meinung sein. Wir sind hier eine Einheitsgemeinde. Die wird zwar orthodox geführt, aber ins Gemeindezentrum kommen auch Juden, die man fast nie in der Synagoge sieht. Solche mit koscherer Küche zu Hause und solche ohne. Ich kann nur versichern, dass weder die jüdische Gemeinde in Oldenburg noch die in Bremen versucht, sich durch diesen Konflikt etwas wegzunehmen.

Und die neue liberale Bremer Gemeinde?

Alina Treiger: Als Rabbinerin der Jüdischen Einheitsgemeinden in Oldenburg und Delmenhorst ist dies nicht mein Aufgabenbereich. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Lösung innerhalb der Einheitsgemeinde Bremen.

Netanel Teitelbaum: Zunächst muss geklärt werden, ob man überhaupt mit uns reden möchte. Und dann kommt man zu einem Ergebnis oder eben nicht. Entscheidend ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. An uns wird es aber auf jeden Fall nicht liegen.

Das Gespräch führte Joerg Helge Wagner.