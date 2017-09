Der Bremer Ex-Bürgermeister Henning Scherf rät der Bundes-SPD zu einem Umdenken bei einer möglichen Koalition mit den Linken. (dpa)

Herr Scherf, die SPD hat bei der Bundestagswahl am Sonntag eine krachende Niederlage eingefahren. Was haben Sie gedacht, als das Ergebnis bekannt wurde?

Henning Scherf: Das ist ein trostloses Ergebnis – aber ich war schon darauf gefasst. Die Hoffnung von Martin Schulz, dass er es am Ende doch ins Kanzleramt schafft, habe ich nicht geteilt. Jetzt muss man sich über die Ursachen klar werden. Die reichen weit zurück. Unter Helmut Schmidt haben sich die Grünen gegründet. Da ist ein erster Teil des sozialdemokratischen Milieus abgewandert. Zur Zeit von Gerhard Schröders Agenda 2010 hat sich die Linke gebildet. Auch an die hat die SPD Wähler verloren. Die zweite Erklärung ist, dass es sehr schwierig ist, aus einer großen Koalition heraus für seine eigenen Projekte zu werben. Das habe ich in Bremen selbst erfahren. Damals habe ich gemerkt: Du musst klare Ansagen machen. Das ist keine leichte Aufgabe. Dieses Mal ist uns das nicht gelungen.

Warum hat das Programm der SPD nicht gefruchtet?

Ich weiß es nicht genau. Offenbar lesen die Wähler die Programme nicht. Die Mehrheit nimmt mehr Stimmungen oder Trends auf oder wählt das, was schon ihre Eltern oder Großeltern gewählt haben. Die Vorstellung, dass sich alle vor der Wahl umfassend über die Programme informieren, scheint eine Illusion zu sein. Das Beispiel Frankreich zeigt diese Krise der traditionellen Politikvermittlung besonders deutlich. Die großen Parteien erreichen mit ihren Initiativen und ihren Veranstaltungen dort nur noch eine Minderheit. Die Sozialdemokraten sind dort bei der letzten Wahl auf sechs Prozent gefallen.

War Martin Schulz der richtige Kandidat?

Er hat es nicht gedreht, aber die Niederlage ist nicht allein eine Personenfrage. Es braucht jetzt eine neue große Anstrengung. Wir müssen nun in den nächsten vier Jahren eine handlungsfähige Alternative zur CDU entwickeln.

Sie spielen auf ein rot-rot-grünes Bündnis an.

Die Gräben zu den möglichen Koalitionspartnern der SPD müssen zugeschüttet werden. Das war vor dieser Wahl nicht der Fall. Sahra Wagenknecht, Spitzenkandidatin der Linken, hat immer nur davon gesprochen, wie unzuverlässig die Sozialdemokraten seien. Wenn man eine glaubwürdige Alternative bieten will, muss man auch so auftreten. Bei der letzten Wahl hätte ein rot-rot-grünes Bündnis zahlenmäßig schon die Mehrheit gehabt.

Die SPD hat ihrerseits aber auch nicht für eine Koalition mit der Linken geworben. Wäre es nicht schlauer gewesen, bereits im Wahlkampf über mögliche Regierungskoalitionen zu sprechen?

Während des Wahlkampfes muss man um Stimmen für die eigene Partei werben. Ansonsten werden die Wähler verwirrt. Koalitionswahlkämpfe haben zur Folge, dass die loyalsten Wähler mit der Erststimme zwar den eigenen Kandidaten wählen, mit der Zweitstimme aber die potenziellen Koalitionspartner unterstützen. In Thüringen gibt es ja bereits eine rot-rot-grüne Landesregierung, in Brandenburg eine rot-rote. Wir dürfen nicht 25 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch die alten Kämpfe aus DDR-Zeiten ausfechten. Ich glaube, es gibt viele, die sich eine solche echte Alternative wünschen und eine machtpolitische Veränderung anstreben.

In zwei Jahren wählt Bremen das nächste Mal. Die SPD hat hier bei der Bundestagswahl am Sonntag 8,8 Prozentpunkte verloren. Der Vorsprung zur CDU ist auf 1,8 Prozentpunkte geschrumpft. Was müssen die Bremer Sozialdemokraten tun, damit es bei der Landtagswahl in zwei Jahren wieder besser aussieht?

Carsten Sieling muss sich in zwei Jahren darauf konzentrieren, was von ihm vor Ort geschaffen werden kann. Nur so kann die SPD aus diesem tiefen Tal wieder herauskommen. Ab 2020 wird der Länderfinanzausgleich Bremens Haushalt erheblich entlasten. Dann kann man über Investitionen in Bildung oder etwa die Innere Sicherheit ganz konkrete Aussagen treffen. Mit der quälenden Sparpolitik ist es dann vorbei. Am Ende kommt es aber darauf an, dass wir die Wähler überzeugen.

Hat die Bremer SPD die richtigen Leute für die Bundestagswahl aufgestellt?

Ja, ich finde, die beiden Kandidaten repräsentieren dieses Bundesland. Uwe Schmidt ist Betriebsratsvorsitzender im Gesamthafenbetrieb Bremerhaven, Sarah Ryglewski war Quartiersmanagerin und weiß ganz genau, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht und welche Probleme sie haben.

Haben Sie einen Rat, wie die SPD nun mit dieser Niederlage umgehen soll?

Manchmal versuche ich, mir Beispiele bei anderen zu holen. Als Werder 1980 abgestiegen war, hat sich die Mannschaft zusammengerissen und gekämpft. Am Ende sind sie wieder aufgestiegen, haben Otto Rehhagel als Trainer geholt und wurden im nächsten Jahr Deutscher Meister. Eine unglaubliche Geschichte. Was ich damit sagen will: Wenn man es schafft, seinen Leuten eine Perspektive und neuen Mut zu vermitteln, dann kann man erstaunliche Geschichten schreiben.

Zur Person:

Henning Scherf (SPD) war von 1995 bis 2005 Bremens Bürgermeister. Nach der Wahl rät er seiner Partei, die Grabenkämpfe mit der Linken zu beenden. Er kann sich ein rot-rot-grünes Bündnis im Bundestag vorstellen.