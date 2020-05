Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten: Noch sind nicht alle Angebote für Bremen-Besucher wieder möglich. (Karsten Klama)

75 Stadtführerinnen und -führer arbeiten freiberuflich für die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ). Wie in vielen anderen Bereichen hat die Corona-Pandemie auch das Aus für Stadtrundgänge und -führungen bedeutet. Seit einer Woche läuft das Geschäft nun wieder langsam an. Beatrice Guidi zeigt als Stadtführerin seit vielen Jahren Besuchern die schönen und geschichtsträchtigen Seiten Bremens. Vor 40 Jahren kam die gebürtige Florentinerin an die Weser. Sie habe die Kontakteinschränkungen strikt befolgt, sagt Guidi. Vielleicht auch deshalb, weil sie frühzeitig durch die Entwicklungen in ihrem von der Corona-Pandemie schwer betroffenen Heimatland sensibilisiert worden sei: „Meine beste Freundin ist mit 71 Jahren an Corona gestorben“, sagt sie.

Beatrice Guidi ist seit vielen Jahren freiberufliche Stadtführerin. (Kuhaupt)

Das Spezialgebiet der diplomierten Konferenz-Dolmetscherin sind Führungen auf Italienisch. Bremen ist mit seinen mehr als 5000 Italienerinnen und Italienern nicht nur eine Enklave des Landes südlich der Alpen. Die Hansestadt ist auch bei vielen italienischen Kreuzfahrttouristen ein beliebtes Ziel. 2019 hatte Guidi von Mitte Mai bis Mitte September 17 Führungen über die BTZ und allein in den Monaten Juli und August noch einmal so viele Privatbuchungen. Die Kreuzfahrtschiffe machen normalerweise am Columbus Cruise Center in Bremerhaven fest. Die Touristen kommen per Bus nach Bremen und bleiben oft mehrere Stunden mit ihrer Stadtführerin zusammen, erzählt die Italienerin.

Kontaktdaten werden drei Wochen aufbewahrt

Ausgangs- und Endpunkt für die Stadtführungen ist die Tourist-Information in der Böttcherstraße, dort können auch Tickets erworben werden. Eine Online-Buchung ist vorab auch möglich. Die Dokumentationspflichten übernimmt die Tourist-Information. Die Listen mit den Kontaktdaten der Gäste müssen, wie in der Gastronomie auch, drei Wochen aufbewahrt werden, um im Falle eines positiven Virusnachweises Infektionsketten nachvollziehen zu können. Bewegte sich die Gruppenstärke bislang bei 24 Personen, seien jetzt nur noch zwölf beziehungsweise 15 Personen in einer geschlossenen Gruppe erlaubt, berichtet Stadtführerin Guidi. „Oft habe ich Gäste bei Privatbuchungen vom Hotel abgeholt. Auch das ist nicht mehr möglich, genauso wenig dürfen wir mit der Gruppe den St. Petri-Dom betreten.“

Damit die notwendigen Abstandsregeln von 1,50 Meter zwischen den Gästen eingehalten werden können, werden Kopfhörer ausgegeben. Die Benutzung des sogenannten Tourguide-Systems sei bis auf Weiteres Pflicht. So ließen sich die Abstandsregelungen besser einhalten. Die Kopfhörer werden laut BTZ nach der Tour wieder abgegeben und desinfiziert.

Mehr zum Thema "Über den Dächern von Bremen" Neue Stadtführung aus hoher Warte Bei seiner neuen Führung „Über den Dächern von Bremen“ bietet Andreas Calic den Teilnehmern ... mehr »

Das Programm für Touristen wird nach und nach wieder aufgenommen, und die Nachfrage wächst: „Wir haben schon wieder vermehrt Buchungen für das Pfingstwochenende, die aber noch lange nicht das Vorjahresniveau erreichen“, sagt Maike Bialek, Leiterin Kommunikation, Marketing und Tourismus bei der Wirtschaftsförderung Bremen. Seit vergangenem Montag werden nun wieder von montags bis sonnabends täglich um 14 Uhr öffentliche Stadtrundgänge angeboten. Die Auslastung habe in den ersten Tagen bei fünf bis acht Teilnehmern gelegen, sagt Bialek. Allerdings: Auf das Vergnügen einer Stadtrundfahrt per Bus müssen die Bremen-Besucher noch bis zum 31. Mai verzichten. Der Freiluft-Stadtbus tourt laut Bialek erst wieder ab dem 11. Juni. Rathaus-Führungen und Raumfahrt-Führungen sind laut BTZ bis zum 30. Juni nicht möglich.

Wie berichtet, sind die Übernachtungszahlen in Bremen durch die Corona-Krise erheblich zurückgegangen: „Wir konnten in den vergangenen zehn Jahren stetig wachsende Zahlen verbuchen. Im Jahr 2019 waren das 2,4 Millionen Übernachtungen. Dazu kommen Jahr für Jahr rund 40 Millionen Tagestouristen. Noch im Januar 2020 hatten wir im Stadttourismus einen Zuwachs von elf Prozent, im Februar von 15 Prozent“, sagt Bialek. Im März habe es mit dem Lockdown einen Einbruch um 56 Prozent gegeben, der April sei noch schlimmer gewesen.