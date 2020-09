Der Internist, Psychotherapeut und Naturheilkundler Jürgen Borchert kritisiert die Corona-Politik von Bund und Ländern. (Frank Thomas Koch)

Herr Borchert, Sie halten die Corona-Auflagen der Bundes- und der Landesregierungen für unangemessen. Warum?

Jürgen Borchert: Ich bin Mediziner und habe eine etwa 45-jährige Berufserfahrung als Internist. Die weltweite Entwicklung und Berichterstattung über dieses Virus habe ich von Beginn an sehr aufmerksam verfolgt und mich mit den Fakten und den empirischen Belegen beschäftigt, nicht mit Spekulationen. Ich schaue mir also die Entwicklung der Infiziertenzahlen, der Tests und die Zahl der Schwerkranken und der Todesfälle an. Bereits Mitte März war mir klar, dass die in der Bevölkerung erzeugten Ängste nicht angemessen waren. Wenn man das alles ganz nüchtern betrachtet, ist die Epidemie seit Ende April, Anfang Mai vorbei. Es ist an der Zeit, zur Normalität zurückzukehren.

Es gibt eine ganze Reihe von Experten weltweit, darunter auch Virologen, Epidemiologen und Infektiologen, die behaupten etwas ganz anderes.

Aber es gibt auch weltweit eine große Zahl Vertreter aus diesen Fachgebieten, die meiner Ansicht entsprechen. Meine Auffassung spiegelt sich gut in dem Expertenbericht des Verbandes „Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin“ wieder, der Anfang September veröffentlicht wurde.

Wir können kein epidemiologisches Fachgespräch führen, dazu kenne ich mich nicht gut genug aus, aber vielleicht erläutern Sie, wo Ihre Kritik ansetzt, und ich versuche, halbwegs mitzukommen.

Wenn man sich die Infiziertenzahlen ansieht und in das Verhältnis zu den Tests setzt, sieht man, dass die Kurve abflacht. Anfangs gab es tatsächlich einen steilen Anstieg nach oben, aber er hat sich längst abgeflacht. Vieles, das anfangs prophezeit wurde, ist nicht eingetreten. Von einem Killervirus war die Rede, von möglicherweise einer Million Toten allein in der Bundesrepublik. Mit diesen Spekulationen, und es handelte sich um reine Spekulationen, wurde Panik verbreitet. Aber die Lage blieb immer überschaubar. Die Panik war also unangemessen, und ich fühlte mich an die Schweinegrippe erinnert, wo ebenfalls Panik verbreitet wurde. Später zeigte sich, dass weltweit Medikamente mit zweifelhafter Wirkung verkauft worden waren, ohne dass das nötig gewesen wäre.

Sie meinen, die Pharmaindustrie hatte Interesse, dass Angst verbreitet wird, um daran zu verdienen?

So würde ich es nicht formulieren. Aber sie hat davon profitiert.

Und Ähnliches vermuten Sie jetzt?

Auf jeden Fall fühle ich mich daran erinnert. Der Virologe Christian Drosten war auch damals Berater der Regierung. Das gibt mir zu denken.

Sie sagen, dass es bei Weitem nicht so viele Todesopfer gibt, wie anfangs prognostiziert. Aber wie sähe es aus, wenn die Menschen nicht Abstand hielten und Masken trügen? Und ist nicht jeder Todesfall durch Covid-19 einer zu viel? Muss man nicht alles tun, um ihn zu verhindern?

Ich habe viele Grippewellen miterlebt, auch als Hausarzt. In diesen Grippewellen sterben Menschen, vor allem ältere, oft in Seniorenheimen. Selten sterben auch jüngere Menschen. Solche Einzelfälle sind immer besonders tragisch, aber kaum vermeidbar. Meist haben sie Vorerkrankungen, also ganz ähnlich wie bei Covid-19. Trotzdem käme niemand auf die Idee, wegen der Grippe Geschäfte und Restaurants zu schließen und eine Maskenpflicht einzuführen. 90 Prozent der Covid-19-Infizierten überstehen die Ansteckung problemlos, manche merken nicht einmal, dass sie infiziert sind. Aus der klinischen Sicht eines erfahrenen Arztes leiste ich mir das Urteil, dass die Corona-Maßnahmen völlig überzogen waren und teilweise noch sind.

Sie meinen, dass das Grippe- und das Coronavirus nicht viel unterscheidet?

Die vorhandenen Daten sprechen dafür, dass dieses Virus in seiner gesamten Charak­teristik, vom Ansteigen der Infiziertenzahlen bis hin zu Fragen der Nebenwirkungen – ­Langzeitfolgen lassen sich noch nicht beurteilen – mit der Influenza identisch ist. Und da muss man sich doch fragen: Warum reagiert die Politik auf das Coronavirus so massiv anders?

Aber einer der gravierenden Unterschiede ist doch, dass man sich gegen Grippe impfen lassen kann und dass es Medikamente gibt, mit denen man sie behandeln kann. Außerdem ist das Coronavirus deutlich ansteckender, das zeigt der sogenannte R-Wert, die Reproduktionszahl.

Das bestreite ich. Dem errechneten R-Wert und den Infektionszahlen liegen PCR-Tests zugrunde, und diese Tests weisen bestimmte Moleküle eines Virus aus der Coronagruppe nach, aber nicht das spezifische Virus, von dem alle sprechen. Dazu arbeitet der PCR-Test nicht differenziert genug. Das heißt, dass die Menschen diese Moleküle in sich tragen, aber sie sind nicht unbedingt diesem einen bestimmten Virus zuzuordnen. Das macht die Berechnungen ungenau und Ableitungen unbrauchbar.

Was mir nicht einleuchtet: Woher kommt dieses Misstrauen gegen die Erkenntnisse und Einschätzungen von Experten wie Christian Drosten oder den Mitarbeitern des Robert Koch-Instituts und gegenüber der Bundes- und den Landesregierungen?

Das ist kein Misstrauen, ich argumentiere anhand von Fakten und betrachte sie völlig emotionslos. Aber ich finde es schon auffällig, dass die Bundesregierung nicht preisgibt, von wem genau sie sich beraten lässt, außer von Drosten und vom RKI. Beim Beraterstab handelt es sich offenbar nicht um eine Kommission wie sie meines Erachtens wegen der Tragweite der staatlichen Maßnahmen aussehen müss­te, mit Mitgliedern aus verschiedenen Fachrichtungen, Epidemiologen, Psychologen und Klinikern. Die Regierung hat sich einseitig beraten lassen. Es gab von Beginn an renommierte Experten, die den Beratern der Regierung widersprochen haben, aber sie finden bis heute kein Gehör.

Aber die Frage ist doch, warum die Bundes- und die Landesregierungen in Deutschland, aber auch in fast allen anderen EU-Staaten, die Bevölkerung bewusst täuschen und der Wirtschaft schaden sollten. Es müsste doch ein Motiv geben.

Ich bin Mediziner und kein Politiker. Ich kann also nicht sagen, was das Motiv ist. Ich habe ein paar Ideen und recherchiere auch dazu, weil es mich interessiert, und habe verfolgt, was einige Ökonomen dazu sagen. Aber das ist nicht mein Metier, deshalb kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber eine Hypothese ist, dass die Wirtschaftskrise, die bereits vor Ausbruch der Pandemie erkennbar war, in dieser durch die Pandemie erreichten Wucht auch ihre Vorteile haben könnte. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst werde ich gleich in die Schublade Verschwörungstheoretiker wegsortiert.

Sie trauen der Politik aber offensichtlich allerhand zu.

Ich traue ihr sehr viel zu, und zwar allen Parteien. Überall wird geschummelt, bestochen und gelogen. Das ist doch nichts Neues.

Waren Sie auch in Berlin, um ihren Protest öffentlich zu machen?

Ja, ich war am 29. August dabei.

Hat Sie es nicht gestört, dass dort auch Reichsbürger und Rechte demonstriert haben?

Das kann man nicht verhindern, und diese Personen waren nichts als eine Randerscheinung unter den Hunderttausenden. Ich habe es in Kauf genommen, weil es mir sehr am Herzen lag zu zeigen, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was hier geschieht.

Es sollen etwa 40 000 Teilnehmer gewesen sein.

Das stimmt nicht. Ich war doch da, und ich war auch schon als Student auf anderen Demonstrationen. Man hat sehen können, dass es sehr viel mehr Menschen waren als 40 000.

Der „Spiegel“ hat sich die Mühe gemacht, das gegenzuchecken. Er hat auf Fotos durchgezählt und hochgerechnet.

Sie glauben dem „Spiegel“?

Sie nicht?

Warum sollte ich, nachdem manches, das ein „Spiegel“-Reporter namens Claas Relotius ­geschrieben hat, nachweislich frei erfunden war.

Das war ein Einzelfall. Es geschehen auch hin und wieder medizinische Kunstfehler, und ich gehe trotzdem noch zum Arzt, ohne an den Kenntnissen zu zweifeln. Auch hier fehlt das Motiv: Warum sollte man die Teilnehmerzahl herunterspielen?

Weil die Bundesregierung verhindern will, dass der Eindruck entsteht, bei den Kritikern handelte es sich um eine ernst zu nehmende Bewegung.

Da vertuscht man plump die Teilnehmerzahl? Dazu schauen viel zu viele Bürger, die Opposition und eine ganze Reihe von wachsamen Organisationen den Regierungen viel zu genau auf die Finger. Die Medien gehören übrigens auch zu den Kontrolleuren, obwohl Sie es anders sehen: Sie haben uns in einem Schreiben vorgeworfen, wir würden „das den tatsächlichen Verlauf der Erkrankung entstellende Narrativ der Bundesregierung nachbeten“. Wir, wie auch die anderen Medien, seien nicht kritisch genug, vernachlässigten die Recherche und seien quasi die Zentralorgane der Landes- und der Bundesregierung.

Sie folgen den offiziellen Sprachregelungen, diese gehören zum Mainstream. Es gibt Experten, die sich gegen diesen Mainstream stellen. Sie werden totgeschwiegen.

Sie nennen das Mainstream, ich nenne es aktuellen Stand der Erkenntnisse. Er bietet keinen Anlass, ihn infrage zu stellen. Gibt es Ihnen nicht zu denken, dass Medien nicht nur bundesweit, sondern auch international ebenfalls keinen Anlass dazu sehen? Ich bestreite, dass wir und andere Medien unkritisch waren oder sind. Die Auflagen wurden und werden hinterfragt, recht schnell wurde angemahnt, dass die Exekutive das Heft des Handelns wieder in die Hand der Parlamente geben muss. Es gab Faktenchecks und andere ernsthafte Auseinandersetzungen beispielsweise mit den Positionen der Mediziner Wolfgang Wodarg und Sucharit Bhakdi. Sie werden nicht schlicht als Unfug abgetan, aber ihnen wurden Ungenauigkeiten nachgewiesen.

Es gab eine Verschlusssache des Bundesinnenministeriums, aus der hervorgeht, dass der Bevölkerung ein Schrecken eingejagt werden sollte, ganz gezielt. Von einer gezielten Schockwirkung ist die Rede, wortwörtlich.

Das war im März. Man wollte vermeiden, dass sich mehr Menschen als nötig anstecken. Zur selben Zeit musste die Armee in Bergamo Leichen in Lkw abtransportieren. Das wollte man verhindern. Kann man das jemandem vorwerfen?

Anfangs habe ich gut nachvollziehen können, dass die Regierung entschlossen handelt. Aber je mehr sich die Kurve abflachte, je mehr ich recherchiert habe, desto mehr standen mir die Haare zu Berge.

Wie gehen Sie mit Ihren Patienten um? Ignorieren Sie die Gebote?

Wir bleiben auf Abstand. Ich arbeite jetzt als Psychotherapeut, da ist ein Gespräch mit einer Maske unmöglich. Ansonsten sehe ich schon, dass es sinnvoll sein kann, sich mit einer Maske zu schützen, auch vor Grippe­viren. Wenn man einen Besuch im Seniorenheim macht oder in der Straßenbahn fährt, kann das schon sinnvoll sein. Aber es gab ­rigide Kontaktbeschränkungen und zutiefst erschütternde Berichte von Menschen, die ihre Angehörigen alleine sterben lassen mussten.

Das ist tragisch, es war den Umständen geschuldet, das Ergebnis einer Risikoabwägung. Und erinnern Sie sich: Viele Bundesbürger haben sich nach den restriktiven Anordnungen von Markus Söder gesehnt. Sie haben zeitweise auf eine Ausgangssperre gehofft.

Es ist falsch und grausam, solche Verordnungen zu erlassen. Da hört es einfach auf.

Sie gelten nicht mehr.

Aber immer noch sind die Maßnahmen vollkommen überzogen, wenn man sich die Infek­tionszahlen im Verhältnis zu den Tests ansieht. Ich plädiere dafür, dass das Gesetz aus dem März zur epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom Bundestag aufgehoben und damit die Pandemie für beendet erklärt wird.

Die Infektionszahlen sind vermutlich niedrig, weil es Abstandsgebote und eine Maskenpflicht gibt. Aber sie können auch wieder steigen. Wie man es beispielsweise gerade in Frankreich erlebt.

Ich sage, dass die Infektionszahlen den natürlichen Verlauf einer Grippewelle aufzeigen.

Herr Borchert, wir kommen nicht auf einen Nenner.

Nein, Sie haben Ihre Sicht, ich habe meine.

Das gibt es auch bei anderen Themen, beim Klimawandel zum Beispiel. Auch da gibt es Menschen, die den offiziellen Einschätzungen und Untersuchungen nicht trauen.

Mit diesem Vergleich bin ich überhaupt nicht einverstanden. Er ist vollkommen schief und rückt mich in eine Ecke, in der ich mich nicht befinde. Ich verlasse mich auf Zahlen und Fakten, auf diese Erkenntnisse stütze ich mich in meiner Einschätzung, dass die Corona-Politik des Bundes und der Länder falsch ist.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Zur Person

Jürgen Borchert

studierte Medizin an der FU Berlin (FUB). Nach dem Examen forschte er am physiologischen Institut der FUB, seine Ausbildung zum Internisten mit Schwerpunkt der Kardio-Pulmologie absolvierte er am FUB-Universitätsklinikum. 1985 ließ er sich in Ritterhude in Gemeinschaftspraxis mit seiner Ehefrau nieder. Seit 1996 arbeitet er in Bremen-Nord in den Bereichen Psycho­therapie und Naturheilverfahren.