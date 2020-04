Yorn vor der Bremer Kunsthalle. Hier soll auch sein Buch "Gast im Glück" vorgestellt werden. (Christina Kuhaupt)

Jürgen Michaelsen: Danke, mir geht es soweit gut. Meine Freunde und ich sind sehr darauf bedacht, die strikten Vorgaben zum Kontaktverbot einzuhalten. In Paris ist es ja so, dass es nur eine Stunde erlaubt ist, sich draußen aufzuhalten. Und die nutze ich bei dem schönen Frühlingswetter mit meinem West Highland Terrier Gatsby.

Ich möchte die Leserinnen und Leser in eine andere Zeit und in eine andere Welt entführen und sie mit einer gewissen Leichtigkeit ihre aktuellen Sorgen ein wenig vergessen lassen.

Es ist für mich ein Herzensanliegen, das Buch in meiner Heimatstadt zu präsentieren. Immerhin hat hier alles angefangen, ohne Mademoiselle Gallemiche, meine Französisch-Dozentin am Institut français, wäre ich als ganz junger Mann nie nach Paris gekommen. Wie ich mit einer Plüsch-Giraffe an die Seine reiste und weshalb es dazu kam, auch das ist eine Geschichte, die in meinem Buch erzählt wird.

Mehr zum Thema Von Bremen in die Welt der Mode Mit Charme, Courage und Chic Paris erobert Mit gerade mal 20 Jahren wurde Jürgen Michaelsen 1956 Assistent von Christian Dior in Paris. Der ... mehr »

Jean-Jacques und ich sind Nachbarn in der Provence, und wir sind miteinander befreundet. Als wir einmal wieder zusammen gegessen haben, berichtete ich ihm en passant von der Idee, aus den Skizzen meines glücklichen Lebens ein Buch zu machen. Seine Neugier war geweckt und ich erzählte ihm die eine oder andere Geschichte. Und dann sagte er spontan: Ich werde die Zeichnungen für Dein Buch machen. Das ist für mich, einen Bremer in Paris, natürlich ein großes Geschenk, mit dem ich nie gerechnet hätte! Denn Sempé hat bisher nur für vier Autoren gezeichnet: für ­Goscinny, Süßkind und Modriano und jetzt auch für mich.

Sebastian Knauer wird ganz zu Beginn des Abends die Kinderszenen von Schumann spielen. Als ich als 20-Jähriger vor dem Haus Dior stand, dazu passt natürlich „Boum“ von Charles Trenet. Denn dieses Chanson illustriert genau das Herzklopfen, das ich damals hatte, als ich zu meiner ersten Modenschau ins Haus Dior ging. Meine römische Episode bei den Sorelle Fontana wird von Nino Rotas Filmmusik zu Fellinis „Amarcord“ untermalt. Und, als die Entscheidung anstand, ob ich mich mit meinem neuen Haute-Couture-Haus nun links oder rechts der Seine niederlassen sollte, passt „La vie en rose“, in der Cover-Version von Grace Jones aus den 1980er-Jahren besonders gut dazu.

Wie andere Menschen Tagebücher über ihr Leben führen, notiere ich seit Jahren große und kleine, wichtige und unwichtige Begebenheiten anhand von Rezepten. Sie erinnern mich an glückliche Momente in meinem Leben. Denn auch Rezepte sind wie die Mode ein Ausdruck ihrer Zeit.

Ich wollte kein berühmter Couturier werden. Mein Ziel war es, die Pariser Mode nach Deutschland zu bringen. Denn wissen Sie, Ruhm ist wie eine Droge und man kann ihn nicht teilen, denn Ruhm macht einsam. Anders ist das beim Erfolg, den kann man teilen. Die größte Tragik für einen erfolgreichen Couturier ist die Gefahr der Selbstverherrlichung. Meine hanseatische Erziehung sowie mein Freundeskreis haben mich stets vor dieser Gefahr bewahrt.

Und sehen Sie, das genau habe ich mir als Assistent bei Christian Dior abgeschaut. Da kamen die Einkäufer der großen amerikanischen Kaufhäuser wie von Saks und Bloomingdale’s und kauften die Entwürfe für ganze Kollektionen auf, um die Modelle dann auf den US-amerikanischen Markt zu bringen. Ich habe mir gesagt, warum sollte das nicht auch in Deutschland funktionieren. Und es hat funktioniert.

Ja, ich denke schon. Er ist mit 57 ganz allein in einem Hotelzimmer gestorben.

Er hatte im Studio, bei der kreativen Arbeit mit uns, glückliche Momente. Aber Christian Dior, dem ich mit all seiner Großherzigkeit so viel zu verdanken habe, war kein glücklicher Mensch. Er hat im Grunde immer vom einfachen Leben geträumt.

Zur Person

Jürgen Michaelsen wurde 1935 in Bremen geboren und als junger Mann in Paris von Christian Dior als Assistent engagiert. Der Couturier gab ihm den Namen Yorn, weil er für Franzosen leichter auszusprechen ist. Später gründete er in Paris sein eigenes Label. Yorn lebt heute in Paris, der Provence und Monte Carlo.

Weitere Informationen

Die Vorstellung des Buches ist auf Anfang Oktober 2020 verlegt worden, kurz danach wird es im Institut francais mit einer deutsch-französischen Lesung einen Folgetermin geben.