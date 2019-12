Professor Holger Hoffmann, Jurist und Asylrechts-Experte aus Bremen. (Holger Hoffmann)

Holger Hoffmann: Das ist kein Begriff, den ich erfunden habe. Er stammt von Pro Asyl.

Ja, durchaus. Im Wesentlichen wegen zwei Regelungen. Zum einen ist jetzt die Schwelle, um jemanden in Abschiebehaft oder -gewahrsam nehmen zu können, niedriger. Das andere ist: Es gibt erhebliche Eingriffe in das Sozialleistungsrecht. Zum Beispiel für diejenigen, die in einem anderen Staat der Europäischen Union bereits einen Schutzstatus bekommen haben, aber weitergewandert sind, weil sie in dem Land keine Unterkunft haben oder nicht leben können, wurden die Sozialleistungen faktisch auf null reduziert.

Ja, und dass mehr Abschiebungen klappen. Das allerdings liegt in der Regel nicht an der deutschen Gesetzgebung.

An der Aufnahmebereitschaft der Staaten, aus denen die Menschen kommen. Die ist bei einigen Staaten praktisch nicht vorhanden, weil die Menschen Verwandte in der Heimat finanziell unterstützen. Gingen die Menschen zurück, wären sie oft arbeitslos. Die Europäische Union und Deutschland verhandeln über Rücknahmen, vor allem mit den Maghreb-Staaten und dem Libanon. Aber das funktioniert bisher nicht. Das lässt sich mit deutscher Gesetzgebung nicht ändern.

Nein. Aus den genannten Gründen. Der Fokus des Gesetzes sind Menschen, die über ihre Identität täuschen oder sie verschleiern. Es gibt den neuen Paragrafen 60b des Aufenthaltsgesetzes. Er gilt für alle, die ihre Identität noch nicht geklärt haben, und besagt: Ihr bekommt eine Duldung, wenn ihr eure Identität offenlegt. Das Problem dieser Duldung gegenüber einer „regulären“ ist, dass sie mit einem Arbeitsverbot einhergeht. Wenn man die Identität offengelegt hat, bedeutet das aber auch, dass die Menschen abgeschoben werden könnten.

Ja sicher, es ist dem Staat auch zuzugestehen. Aber es ist auch eine Art Katz-und-Maus-Spiel, das seit Jahrzehnten betrieben wird.

Früher hätte jemand bei guter Integration eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, auch ohne Klärung der Identität. Man musste dazu eine Arbeit nachweisen, die ein Leben ohne wesentliche Sozialleistungen ermöglicht.

Das ist ein klarer Verstoß gegen europäisches Recht. Es gibt ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2014, wonach Menschen, die nichts weiter getan haben, als nicht in ihre Heimat zurückzukehren, getrennt von Strafgefangenen unterzubringen sind. Zwar ist das Trennungsgebot nur zeitlich befristet aufgehoben und die Abschiebehäftlinge sollen in anderen Trakten als Straftäter unterkommen. Trotzdem teilen sie sich Flur oder Küche. Eine Trennung ist das nicht.

Ja. Die SPD hatte die Ansicht, dass wir im weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe Erleichterungen bei der Einwanderung von Fachkräften brauchen. Die CSU wollte aber das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nur bei weiteren Verschärfungen des Asyl- und Abschieberechts mitmachen.

Mehr zum Thema Einblick in eine Geheimaktion Wie Abschiebungen nach Afghanistan ablaufen Rückführungen erfolgen für gewöhnlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Hier ist ein Einblick in ... mehr »

Ja. Es ist zumindest der Versuch gemacht worden, bestimmte Möglichkeiten zu eröffnen, die bisher nicht bestanden. Menschen mit Duldung und Aufenthaltsgestattung können früher Sprach- und Integrationskurse machen. Das ist eine gute Idee. Das gilt aber nur für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive, also aktuell für Syrer und Eritreer. Eine kleine Verbesserung ist auch, dass Geduldete bei Abbruch ihrer Ausbildung noch mal sechs Monate eine Duldung erhalten, um sich eine neue Arbeit zu suchen. Ebenso gibt es nun die Beschäftigungsduldung.

Das soll Abschiebungen von gut integrierten Menschen verhindern. Wer vor dem 1. August 2018 mindestens 18 Monate gearbeitet hat, bekommt für 30 Monate eine Duldung. Das ist eine Verbesserung, weil Duldungen in der Regel nur wenige Monate verlängert werden. Allerdings ist es für Betroffene schwer, alle Voraussetzungen zu erfüllen.

Die Fragen stellte Carolin Henkenberens.

Zur Person

Prof. Holger Hoffmann ist Jurist und Asylrechtsexperte aus Bremen. Er war bis zur Pensionierung an der FH Bielefeld tätig. Diesen Mittwoch spricht er im Atrium Kirche, Hohe Straße 7, ab 19.30 Uhr über das Migrationspaket.

Zur Sache

Situation in Bremen

Im Land Bremen lebten dem Senat zufolge am Stichtag 30. Juni dieses Jahres 2410 ausreisepflichtige Menschen mit einer Duldung. Dies bedeutet, sie müssten das Land verlassen, eine Abschiebung ist aber aus einem Grund nicht möglich. Das kann eine Krankheit, eine gefährliche Lage im Herkunftsland oder ein fehlender Pass sein. Im ersten Halbjahr 2019 wurden 46 Menschen aus Bremen und Bremerhaven abgeschoben, 99 Abschiebungen scheiterten.