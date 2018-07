(Frank Thomas Koch)

Ein Druck auf die Klingel lässt die britischste aller Melodien ertönen: die acht charakteristischen Glockenschläge des Westminsterpalasts. Im Geiste fährt ein roter Doppeldeckerbus vorbei. Aber es handelt sich um ecuadorianisches Territorium, das sich hinter den marmorierten Gängen der Bremer Baumwollbörse befindet. Ein kleiner Schritt überbrückt die 10 000 Kilometer, die zwischen Deutschland und der südamerikanischen Republik liegen. Der Atlantische Ozean stellt kein Hindernis dar, um das Land am namensgebenden Äquator zu betreten. Birgit Severin de Salinas öffnet die Tür und lächelt.

„Ich möchte Ecuador bekannt machen“, sagt sie. Seit April ist sie die neue Honorarkonsulin in Bremen und Niedersachsen. Die Leistung des Honorarkonsulats ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Von der ecuadorianischen Botschaft erhält sie keinen Cent – ihr Amt kostet sie unterm Strich sogar. Ein kleines Opfer, das sie bereitwillig bringt: „Es ist mir eine Ehre. Dafür verlange ich gar kein Geld.“

Die Bezeichnung Honorarkonsulin findet sie in diesem Zusammenhang unglücklich übersetzt: Honorar kommt nämlich von Ehre und hat nichts mit dem Stundenlohn zu tun. „Die Ehre kann man nicht in Geld aufwiegen.“

Hauptberuflich ist die 52-Jährige Unternehmerin und Geschäftsführerin des Industrie-Clubs. Als Honorarkonsulin erfüllt sie unterschiedliche Funktionen: Für ecuadorianische Staatsbürger darf sie Visa und Geburtsurkunden ausstellen. Auch für Deutsche kümmert sie sich um Visa-Angelegenheiten, sofern sie nach Ecuador reisen wollen.

Die hoheitlichen Aufgaben halten sich jedoch in Grenzen. Sie hat einen Mitarbeiter für Verwaltungsangelegenheiten, der allerdings nur stundenweise arbeitet. Ihr Amt beschäftigt sie im Durchschnitt nur wenige Stunden pro Woche, was auch der überschaubaren Gemeinde geschuldet ist: Etwa 50 Ecuadorianer zählt sie in Bremen. In Niedersachsen sind es knapp 200. Darunter befinden sich mehr Frauen als Männer.

Neben diesen Tätigkeiten repräsentiert sie den Staat Ecuador in Bremen und Niedersachsen. Als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Juni Bremen bereiste, stand sie bei ihrem Botschafter, der Steinmeier begleitete. Sollte es zwischen Deutschland und Ecuador einmal zu diplomatischen Unstimmigkeiten kommen, muss sie jedoch nicht befürchten, zwischen die Fronten zu geraten: „Aus der Politik sollte man sich als ehrenamtliche Honorarkonsulin raushalten.“ Solcherlei Aufgaben überlässt sie dem hauptamtlichen Botschafter.

Die Botschaft in Berlin ist ihr direkter Vorgesetzter. "Ich bin ihr verlängerter Arm", sagt sie. Die Botschaft wiederum ist der verlängerte Arm des ecuadorianischen Präsidenten. Wenn er Kontakt nach Bremen braucht, unterstützt sie ihn und vermittelt. Es gibt weitere Konsulate in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und eines bei der Botschaft in Berlin.

Seit 2005 kennt und liebt sie Ecuador. Es hat sie aber eher zufällig dorthin verschlagen: Sie wollte eine gemeinnützige Einrichtung unterstützen. Ihre Wahl fiel auf ein ecuadorianisches Projekt, das älteren Obdachlosen hilft. Sie war sofort vom Land begeistert und lernte dort auch ihren Ehemann kennen. Seitdem reist sie mindestens einmal jährlich dorthin.

Ihr langjähriger Vorgänger Bernd-Artin Wessels hat einen Nachfolger gesucht und sie bereits vor Jahren vorgeschlagen. „Bis so etwas durch ist, dauert es allerdings sehr lange“, sagt sie. Nach Amtsantritt wollte sie als erstes die Gemeinde vergrößern, musste sich dafür aber auf die Suche nach Ecuadorianern begeben. Auf einem spanischsprachigen Gottesdienst in St. Johann wurde sie schließlich fündig.

Sie möchte der ecuadorianischen Gemeinde einen Raum geben für kulturelle und informative Veranstaltungen. Am Tag der offenen Tür im Juni waren etwa 30 da. „Die haben voller Inbrunst die ecuadorianische Nationalhymne gesungen“, sagt sie und lächelt. Das Konsulat soll ihnen ein Stück Heimat bieten. Ihr Mann genießt es sehr, Kontakte zu Landsleuten zu haben, sagt sie. Sie wünscht sich, dass sie und das Konsulat sich in der ecuadorianischen Gemeinde weiter herumsprechen. Dabei geht es nicht um sie, betont sie. Das Land, das Konsulat und die Ecuadorianer stehen stets im Mittelpunkt.

Ihr Blick fällt auf die Flagge. Ihre Augen leuchten. "Rot steht für das Blut, Blau für das Meer und Gelb für die Sonne", erklärt sie. Das Wappen symbolisiert das Land selbst: Der Vulkan Chimborazo, der Fluss Río Guayas, ein Dampfschiff und der Andenkondor sind darauf zu sehen. Dazu ein Rutenbündel, ein Lorbeer- und ein Palmzweig. Auf dem Tisch liegt eine bunte, typisch ecuadorianische Decke. Ihre Ecuadorianer erfreuen sich regelmäßig daran. "Das ist für sie wie eine Kuckucksuhr für Deutsche."

Da sie das Amt erst seit wenigen Monaten innehat, muss sie sich in ihrem Aufgabenfeld noch orientieren. Sie möchte aber nicht nur auf Empfänge gehen, sondern ihren Leuten etwas bieten. Als Nächstes steht der ecuadorianische Nationalfeiertag am 10. August an. Für die Zukunft plant sie Informationsveranstaltungen über das Land, Ausstellungen, Gesprächskreise und Vorträge. Demnächst möchte sie Filme und Dokumentationen über Ecuador zeigen. Der Fernseher dazu steht bereits im Konsulat – Severin de Salina hat ihn auf eigene Kosten von zu Hause mitgebracht.

Hätte es sie damals in ein anderes Land verschlagen, wäre sie heute vielleicht Honorarkonsulin eines anderes Staates. "Jedes Land hat seine Eigenheit und seinen Charme. Auch seinen Ehepartner trifft man ja zufällig", meint die 52-Jährige. Ecuador jedoch ist inzwischen etwas ganz Besonderes für sie: "Ich verspüre eine tiefe Ehrfurcht vor diesem Land."