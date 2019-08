Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte sieht vor allem im Bereich Bildung noch viel Arbeit auf seinen Senat zukommen. (Frank Thomas Koch)

Herr Bovenschulte, Ihr neuer Senat ist gewählt, aber es gab ein paar Schrammen, auch für Sie persönlich. Wie ärgerlich ist es, wenn gleich bei der ersten Abstimmung zwei Stimmen aus dem Regierungslager fehlen?

Andreas Bovenschulte: Ich messe dem keine große Bedeutung zu. Schön ist es sicherlich nicht. Die volle Stimmenzahl haben ich und die meisten Kollegen im Senat nicht bekommen, aber es war in jedem Fall eine satte Mehrheit. Es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass das auch bei künftigen Abstimmungen in der Bürgerschaft so sein wird. Da ist also nichts vorgefallen, was mir nachhaltiges Kopfzerbrechen bereitet.

Mein Amtsverständnis ist stark dadurch geprägt, dass ich zwölf Jahre lang in einer Kommunalverwaltung tätig war (im Weyher Rathaus, Anm. d. Red.). Das heißt: Ich war ganz nah an den Problemen, die die Menschen umtreiben. An Fragen von Kita- und Schulbau, von Verkehr und Lärmschutz, öffentlicher Sicherheit, auch von Ökologie. Das prägt einen natürlich schon. Man weiß: Das eine sind die abstrakten Regeln, und das andere ist die Wirklichkeit vor Ort. Sich hierfür ein Gespür zu bewahren und entsprechend pragmatisch zu handeln, ist natürlich in einem größeren Gemeinwesen wie Bremen schwieriger als in einer überschaubaren Kommune wie Weyhe. Darüber bin ich mir im Klaren.

Nein, dieses Gefühl habe ich nicht. Ich weiß natürlich, dass es an unseren Schulen Herausforderungen gibt, die auch mit den enormen Unterschieden zwischen den einzelnen Stadtteilen zu tun haben. Es ist auch klar, dass wir nicht damit zufrieden sein können, wenn wir bei Pisa und anderen Bildungsstandserhebungen auf hinteren Plätzen landen. Die größte Herausforderung scheint mir zu sein: Wie können wir den leistungsschwächeren Schülern die für eine Berufstätigkeit erforderlichen Fähigkeiten vermitteln? Kindern, die häufig aus sogenannten bildungsfernen Familien kommen.

Wir werden da nur langfristig zu Erfolgen kommen. Wer sich ganz schnelle erhofft, der wird auch in anderen Bereichen enttäuscht werden. Wir haben durch den Bremer Bildungskonsens einen sehr ideologiebehafteten Streit über die Schulpolitik hinter uns lassen können. Es besteht Übereinstimmung darüber, dass wir mehr investieren wollen, dass wir die Unterrichtsqualität verbessern wollen und in jenen Stadtteilen, in denen die Probleme besonders groß sind, überproportional Ressourcen bereitstellen. Das ist doch der richtige Weg. Den müssen wir weitergehen, auch wenn die Erfolge noch gering sind. Ich sehe da keine vernünftige Alternative.

Wir wollen die Inklusion so umsetzen, dass das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Schulsystems nicht leidet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dort, wo die sozialen Verhältnisse besonders schwierig sind, mehr Geld und Personal einsetzen wollen. Ich gebe Ihnen recht: Die erfolgreiche Umsetzung der Inklusion ist ein große Herausforderung. Ich leugne nicht die Probleme, die es gibt. Ich bin aber auch überzeugt, dass eine Rolle rückwärts bei der Inklusion – also ein grundlegender Systemwechsel – nicht zu besseren Ergebnissen führen würde.

Es gibt eine klare Vereinbarung, dass bei der Polizei die geplanten Verstärkungen auch vorgenommen werden. Das Programm „Sichere und saubere Stadt“ ist für uns ein wichtiger Orientierungsrahmen.

Sie besagt jedenfalls nicht, dass die innere Sicherheit für uns ein nachrangiges Thema wäre.

Sicher wird es zu einer gewissen Frustration kommen. Das ist bei jeden Haushaltsberatungen so. Ich habe noch keine Haushaltsberatungen erlebt, bei denen sämtliche Wünsche mit den vorhandenen Mitteln abgedeckt werden konnten. Meist müssen Projekte zurückgestellt werden oder Schritte kleiner ausfallen. Natürlich führt das zu Auseinandersetzungen. Es kann Ärger geben, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Am Ende muss man vernünftige Kompromisse finden. Der verfügbare Rahmen hängt ja auch davon ab, wie sich unsere Finanzen insgesamt entwickeln.

Das verändert dann die Ausgangslage. Aber ich bin überzeugt davon: Wir werden uns einigen.

Wahlen werden immer dann gewonnen, wenn man als Partei eine zusammenhängende Erzählung hat, die eine Mehrheit der Menschen überzeugt. Die kann ganz unterschiedliche Akzente haben. Willy Brandt hat mit seiner Formel „Mehr Demokratie wagen“ eine Erzählung gehabt, die im Zentrum der Gesellschaft gestanden und die Bedürfnisse der Menschen aufgegriffen hat.

Der Anspruch war: Wir machen eine Politik für die große Mehrheit der Gesellschaft. Und das ist auch der Anspruch, den wir mit der Koalition in Bremen erheben. Wir glauben: Die Mehrheit der Menschen möchte eine Verbesserung bei Bildung haben, bezahlbaren Wohnraum, einen weiteren Rückgang der Arbeitslosenzahlen und eine sichere und saubere Stadt. Das knüpft an die Interessen einer großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Bremen an.

Das wäre vermessen. Erst mal müssen wir etwas leisten. Ich bin guter Hoffnung, dass wir das auf die Reihe kriegen. Aber das müssen wir unter Beweis stellen. Dann kann man hinterher vielleicht Vorbild sein. Nicht vorher.

Olaf Scholz war ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident in Hamburg und ist ein erfolgreicher Bundesfinanzminister. Er ist deshalb ein geeigneter Kandidat. Außerdem würde ich Leute wie Ralf Stegner und Gesine Schwan nicht als politische Nobodys bezeichnen. In den letzten Tagen hat sich das Feld mit Boris Pistorius (niedersächsischer Innenminister, Anm. d. Red) zudem noch deutlich verbreitert. Wir werden deshalb eine richtige Auswahl beim bevorstehenden Mitgliederentscheid haben, und das begrüße ich sehr.

Zur Person

Andreas Bovenschulte wurde 1965 in Hildesheim geboren. 1984 trat der promovierte Jurist in die SPD ein. In Bremen engagierte er sich etwa als deren Landeschef, bevor er 2014 das Bürgermeisteramt in Weyhe übernahm. Nach der Bürgerschaftswahl führte er kurzzeitig die SPD-Fraktion, seit Donnerstag ist der Vater zweier Töchter Bremer Bürgermeister und Präsident des Senats.

