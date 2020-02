Rückblick auf vier Jahrzehnte im Einsatz: Polizeidirektor Rainer Zottmann geht an diesem Freitag in den Ruhestand. (Karsten Klama)

Rainer Zottmann: Ich bin über meine Tätigkeit als Feldjäger bei der Bundeswehr in Kontakt mit Polizisten aus Bremen und Niedersachsen gekommen. Das hat mir gut gefallen. Der Umgang miteinander, das breite Aufgabenspektrum. Ich wollte von Anfang an der Freund und Helfer sein und nicht der Polizist, der von oben anordnet. Der Dialog mit den Bürgern war mir wichtig.

Eigentlich in meiner gesamten Dienstzeit. In den 90er Jahren habe ich als Inspektionsleiter im Bremer Westen zusammen mit dem heutigen Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, den „Probelauf West“ gestaltet. Dabei ging es in erster Linie darum, die Polizei neu auszurichten. Bis dahin hatten wir eine Polizei, die eher obrigkeitsstaatlich ausgerichtet war. Nun bekamen wir vom damaligen Polizeipräsidenten Rolf Lüken den Auftrag: Organisiert eine bürgernahe Polizei. Wie kann so etwa aussehen?

Ja, die haben wir damals vor fast 25 Jahren tatsächlich eingeführt. Um Netzwerke aufzubauen und mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ich bin ohnehin der festen Überzeugung, dass wir Polizisten brauchen, die in den Stadtteilen unterwegs sind, die Netzwerke haben und uns mit ihren Informationen helfen, Gefahren rechtzeitig zu erkennen.

Nein, wir haben damals auch die Kooperation der Polizei mit Soziales und Bildung eingeführt. Ich war beispielsweise der erste Polizist, der uniformiert in der Sozialdeputation reden durfte. Heute ist das normal, aber damals bedeute das tatsächlich das Überwinden ideologischer Hemmnisse. Das haben wir damals aufgebrochen. Kooperationen gebildet, Netzwerke geknüpft.

Ich habe in jungen Jahren im Steintor als Drogenfahnder gearbeitet. Das hieß, Junkies und Kleindealer verfolgen. Erfolgreich im Sinne einer Verbesserung der Situation im Viertel war das nicht. Gemeinsam mit Bewährungshelfern, Drogenberatern und anderen haben ich mir angesehen, wie andere Städte im Ausland das Thema angehen. Das hatte unmittelbaren Einfluss auf den damaligen Drogenhilfeplan. Dieses Muster, nämlich andere Sichtweisen zu akzeptieren, andere Lösungen zu bewerten, sich mit potenziellen Partnern zu vernetzen oder die Rolle der Polizei anders zu gestalten, wende ich bis heute so an: Wenn wir in bestimmten Bereichen erfolgreich sein wollen, dann müssen wir uns mit den Behörden vernetzen, die die erforderlichen Kompetenzen haben. Polizei alleine schafft das nicht.

Den habe ich in der Ausbildung noch miterlebt. Wir hatten als junge Polizisten viele Demonstrationseinsätze. Gorleben, Hamburger Hafenstraße, Startbahn West, Wackersdorf... Überall, wo es in Deutschland Probleme gab, wurden wir hingeschickt. Aber es gab innerhalb der Polizei überhaupt keine Auseinandersetzung mit den Themen, um die es ging. Und schon gar keine Gespräche mit dem Gegenüber.

Geben wir uns sehr viel Mühe, den jungen Menschen zu erklären, welche Rolle und welche Aufgaben wir als Polizei im Alltag und in besonderen Einsatzlagen haben. Und nach allen Einsätzen gibt es eine Nachbereitung. Wir lassen unsere Kollegen mit ihren Gefühlen nicht allein. Heute müssen wir immer wieder die Chance suchen, mit anderen, mit unserem polizeilichen Gegenüber ins Gespräch zu kommen.

Die Situation auf der Straße ist tatsächlich viel hektischer und unübersichtlicher geworden. Mit Sicherheit auch gewalttätiger. Ich bewundere, wie souverän die jungen Kollegen damit umgehen. Ich hätte das damals nicht gekonnt. Wirklich nicht. Wir haben es aber auch nicht gelernt. Wir sind konditioniert worden: Wir sind die Polizei, und wenn wir was sagen, wird das gemacht. Egal, ob richtig oder falsch – es wird gemacht und dann auch durchgesetzt. Das hat sich grundlegend geändert.

Manchmal schon. Die Früchte der antiautoritären Erziehung von damals finden wir heute auf der Straße. Es wird alles kritisch bis zum letzten Punkt hinterfragt. Die Beschwerden und kritischen Nachfragen auch bei kleinsten Anlässen nehmen ständig zu. Das kostet Zeit und Nerven. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn wir als Polizei an der einen oder anderen Stelle autoritärer auftreten könnten.

Das grundsätzliche Vertrauen, dass die Polizei es schon richten wird und Orientierung gibt, ist nach wie vor da. Was sich deutlich geändert hat, ist der fehlende Respekt gegenüber der Polizei in der konkreten Einsatzlage. Und dazu gibt es heute eine ganz andere Aufmerksamkeit für Polizeieinsätze, verbunden mit einer großen Beschwerdemacht. Beschwerden werden bei uns konsequent und transparent bearbeitet. Das akzeptieren die Kollegen, stellen aber fest, dass ihr Wort vor Gericht oder in anderen Verfahren nicht mehr viel Gewicht hat.

Wir hatten immer Auseinandersetzungen mit jungen Leuten, auch mit jungen Migranten. Aber wir haben jetzt auch das Phänomen, dass sich gerade die Leute aus den arabischen Bereichen sehr schnell zusammenschließen und gegen die Polizei Front machen. Nicht immer aggressiv, aber vom Gefühl her ist das dann schon etwas anderes. Es wird als Bedrohung empfunden. Und noch etwas hat sich geändert: Immer häufiger mischen sich Dritte ein, gehen die Kollegen aus dem Hintergrund an, filmen sie bei jeder Gelegenheit und stellen die Filme ins Internet, gerne auch verfälscht. Auch das macht die Einsätze nicht einfacher. Das ist eine hohe psychische Belastung.

Ja, uneingeschränkt.

Doch, ich kann das nur jedem empfehlen. Man bekommt eine gute Ausbildung, kann im Team arbeiten, sich innerhalb der Polizei in viele interessante Bereiche weiterentwickeln. Und es ist ein Beruf, der immer noch hohe Anerkennung genießt.

Das geht es um andere Sachen. Um die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen. Wenn sie engagierter Polizist sind, dann wollen sie auch eine entsprechende Ausrüstung haben. Und daran mangelt es in Bremen. Wenn man dann sieht, was in anderen Bundesländern möglich ist, wird man unzufrieden. Und da sind natürlich unsere Personalprobleme. Ich habe gerade gesagt, dass man bei der Polizei viele Tätigkeitsbereiche hat, in die man wechseln kann. Aber wenn ich nicht aus dem Schichtdienst rauskomme, weil wegen Personalmangels die Tagesdienststellen bei der Kripo oder bei den Kops gesperrt sind, führt das zu Frust. Ebenso wie Überstunden, die nicht vergütet werden, die aber auch nicht in Freizeit umgesetzt werden können, weil eben Personal fehlt.

Die meisten Kollegen bei uns kennen die finanzielle Lage in Bremen. Aber wir haben jetzt starke Einstellungszahlen, um unser Personalproblem mittelfristig in den Griff zu bekommen. Das dauert wegen der starken Altersabgänge noch ein bisschen, aber das kann man den Kollegen vermitteln. Fatal ist allerdings, wenn diese Botschaften nicht erfüllt werden.

Ich denke, dass die grundsätzlich schon da ist. Nur ab und zu finden sich in den Parteiprogrammen Punkte, etwa wenn es um Änderungen im Polizeigesetz oder um die Beschaffung von Tasern geht, bei denen ich mich schon frage, ob diese Politiker kein Vertrauen zu uns haben. Auf der anderen Seite ist da aber auch das klare Bekenntnis der Koalition zu den Personaleinstellungen. Auch das ist so etwas wie Wertschätzung.

Es ist unglaublich, wie schnell in den sozialen Medien Meinungen und Wahrheiten verkündet werden, obwohl der Tatort noch abgesperrt ist. Da würde ich mir tatsächlich mehr Zurückhaltung wünschen. Das schnelle Urteilen und Verurteilen in den sozialen Medien erschwert unsere Arbeit. Und es erschüttert auch das Vertrauen in die Polizei: Wir gelten als zu langsam und machen alles falsch. Wenn die Ergebnisse vorliegen, sie später in Ruhe angeschaut und bewertet werden, merkt man vielleicht, dass das alles ganz anders war, als in den ersten Schilderungen. Aber das will dann häufig keiner mehr hören.

Eigentlich würde ich ja gerne noch ein wenig bleiben. (lacht) Gerade jetzt, wo ich gehe, entspannt sich die personelle Situation. In den nächsten zwei, drei Jahren wird es neue Gestaltungsspielräume geben. Ich habe immer gerne gestaltet, um die Stadt ein wenig sicherer zu machen. Leider konnte ich in den letzten Jahren immer nur den Mangel verteilen und musste das in schwierigen Gesprächen intern und extern erklären. Aber ja, ich gehe wirklich sehr zufrieden.

Ich bin im Gemeinderat von Weyhe tätig, habe da eine neue Aufgabe übernommen, die mich etwas stärker fordern wird (SPD-Fraktions-Chef, Anm. d. Redaktion). Das mache ich bis zur nächsten Kommunalwahl in eineinhalb Jahren, und dann gucken wir mal in Ruhe weiter. Aber mehr Pläne habe ich dann auch nicht, alles andere warte ich ab.

Das Gespräch führte Ralf Michel

Zur Person

Rainer Zottmann Jahrgang 1956, trat im September 1978 in die Bremer Polizei ein. Seit 2012 leitete er die Schutzpolizei, 2016 wurde er im Zuge der Polizeireform zum Leiter der Direktion Einsatz. Ende Februar geht er nach über 41 Dienstjahren in den Ruhestand.