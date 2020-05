Das Corona-Risiko für Kinder und Jugendliche muss laut Gerd Glaeske individueller betrachtet und bewertet werden. (Óscar J.Barroso/Europa Press/dpa)

Herr Glaeske, Sie und eine Reihe anderer Experten haben zum zweiten Mal ein Thesenpapier zum staatlichen Umgang mit dem Coronavirus vorgelegt. Es trägt die Überschrift „Datenbasis verbessern, Prävention gezielt weiterentwickeln, Bürgerrechte wahren“. Was ist momentan nicht so, wie es Ihrer Meinung nach sein sollte?

Gerd Glaeske: Unserer Meinung nach sind bisherigen Strategien zu einseitig und nicht umfassend genug. Das gilt unter anderem für die psychosozialen Folgen, die erst in den vergangenen Tagen stärker in den Fokus gerückt worden sind. Vor allem Kinder und Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen kann man nicht unbeschadet wochenlang vom Bildungssystem fernhalten. Die bisherigen Ansätze der Politik, ob auf Bundes- oder Landesebene, sind nicht so differenziert, wie sie sein müssten.

Wie meinen Sie das?

Die Risikobeschreibung und -beurteilung berücksichtigt verschiedene Lebenslagen nicht ausreichend. Die Lage von Kindern und Jugendlichen ist eine vollkommen andere als die von älteren Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Das heißt, man muss idealerweise für jede Bevölkerungsgruppe spezifische Entscheidungen treffen. Das gilt auch für Senioren: Manche sind noch sehr rüstig und leben sehr selbstständig, andere haben Vorerkrankungen oder wohnen in Seniorenheimen, wo es ein deutlich höheres Gefährdungspotenzial gibt. Der Schutz dieser Gruppen muss unterschiedlich bewertet werden, die Vorsichtsmaßnahmen müssen entsprechend unterschiedlich ausfallen. Zu bedenken ist auch hier, welche Folgeschäden die soziale Isolation hat. Das kommt vielfach noch zu kurz. Die Maßnahmen müssen künftig, auch weil sie länger werden anhalten müssen, als den Bürgern lieb ist, deutlich individualisierter ausfallen.

Für die Bevölkerung scheint es ausgesprochen schwierig zu sein, sich ein klares Bild zu verschaffen: Wissenschaftler sind sich nicht einer Meinung, Politiker offenbar auch nicht, wie man an den unterschiedlichen Lockerungen sieht. Andere Nationen gehen ebenfalls unterschiedlich vor. Die Verwirrung scheint eher zu wachsen, als sich zu legen. Wie empfinden Sie das?

Diesen Eindruck teile ich, und das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt ein zweites, umfangreicheres Papier verfasst haben. Die Kommunikation, sowohl die der Regierungen als auch die des Robert-Koch-Instituts, ist unseres Erachtens weiterhin verbesserungswürdig. Zum Teil wird an den Bürgern vorbeikommuniziert, zum Teil werden Aspekte ausgeblendet. Auch das unterschiedliche Vorgehen der Länder halten wir für wenig sinnvoll, weil es die Einsicht der Bürger in den nötigen Schutz untergräbt. Das Virus ist in allen Ländern gleich, wie soll einleuchten, dass man in dem einen Bundesland Urlaub machen darf und in dem anderen nicht? Aus meiner Sicht als Experte einer öffentlichen Gesundheitsversorgung wären ein gemeinsames Vorgehen und eine abgestimmte Kommunikation hilfreich, um der Bevölkerung eine gewisse Sicherheit zu geben, dass die getroffenen Maßnahmen sowie die Lockerungen vernünftig, begründbar und sinnvoll sind.

Worauf begründet sich das unterschiedliche Vorgehen Ihrer Einschätzung nach?

Nicht auf nachprüfbaren Zahlen, sondern offenbar auf unterschiedlichen Abwägungen der verschiedenen Interessen. Wer Bürgerrechte umfangreich einschränkt, muss die Verhältnismäßigkeit wahren, sie muss für jeden erkennbar sein. Bei Lockerungen erscheint es uns wichtig, vorsichtig und umsichtig und – wie gesagt – so differenziert wie möglich vorzugehen. Die Menschen müssen da zur Vorsicht gemahnt werden, wo es wirklich erforderlich ist, aber auch die Chance bekommen, in ein relativ normales Leben zurückzukehren. Sie müssen nachvollziehen und einsehen können, was ihnen abverlangt wird. Mir hat kürzlich eine ältere Dame gesagt: „Ich weiß, dass mich meine Kinder und Enkel lieben. Und weil sie mich lieben, kommen sie mich momentan nicht besuchen.“ So konnte sie mit den Einschränkungen, die ihr sicher schwerfallen, besser umgehen.

Sie weisen in Ihrem Thesenpapier auch auf Lücken im methodischen Vorgehen hin. Die veröffentlichen Zahlen würden nicht durchweg in das richtige Verhältnis gesetzt und seien so wenig aussagekräftig. Beispielsweise sei bislang nicht nachgewiesen, dass das Virus zu einer Übersterblichkeit führe. Können Sie das bitte erläutern?

Nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts zeichnet sich in den vergangenen Wochen gegenüber dem gleichen Zeitraum in den letzten Jahren eine höhere Anzahl an Todesfällen ab. Aber selbst wenn weitere Überprüfungen ergeben, dass mehr Menschen gestorben sind, muss man doch näher untersuchen, woran sie gestorben sind. Darunter können beispielsweise Schlaganfall- und Herzinfarkt-Patienten sein, die nicht ins Krankenhaus wollten, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Es kann auch andere Ursachen haben, die Zahlen müssen sorgfältig analysiert werden, bevor man sie interpretiert und ausschließlich auf die Corona-Pandemie zurückführt.

Welche Folgen hat es, dass bei den Zahlen noch große Ungewissheit herrscht?

Die Bevölkerung spürt, dass es an klaren Analysen fehlt. Derzeit muss nach wie vor unter Unsicherheit entschieden werden, und das ist ungeheuer schwierig. Umso wichtiger ist es unseres Erachtens, den wissenschaftlichen Austausch zu intensivieren. Es reicht nicht, sich vor allem auf die Aussagen von Virologen zu stützen, sondern es sollten auch Vertreter anderer wissenschaftlicher Disziplinen – Intensivmediziner und Soziologen, Experten der Gesundheitsversorgung und -ökonomen, Infektiologen, Kommunikationsexperten und Juristen – einbezogen werden, um die Lage so präzise wie möglich einschätzen zu können und daraus so gut wie möglich zu schlussfolgern. Das haben wir in den vergangenen Wochen doch sehr vermisst.

Ihrer Meinung nach sind sozusagen auch die Experten in eigener Sache, nämlich die Infizierten und Erkrankten, zu kurz gekommen.

Der Virologe Hendrik Streeck hat mit seiner Heinsberg-Studie eine großen Beitrag zur weiteren Debatte geleistet. Er hat nicht nur festgestellt, dass ein Fünftel der Infizierten völlig symptomfrei war, sondern auch, dass in Haushalten mit infizierten Menschen das lebende Virus auf glatten Oberflächen wie Türklinken, Küchen- und Badeinrichtungen nicht mehr nachweisbar war. Je mehr wir aus solchen Untersuchungen lernen, desto besser kann man die Schutzmaßnahmen darauf ausrichten und auch mit dem Hinweis auf die Realität vermitteln.

Wie fallen die Reaktionen auf Ihre Thesenpapiere aus?

Wir erfahren sehr viel Zuspruch, teilweise aber auch scharfe Kritik, auch aus oberen politischen Spitzen. Unsere Kritik an der Strategie der Bundesregierung wird als ein Versuch abgetan, ihre Autorität zu schwächen. Aber ein Diskurs muss in einer Demokratie möglich sein. Der Mensch kann nicht zum Objekt staatlichen Handelns gemacht werden, die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen ist immer wieder auf Neue zu überprüfen. Es muss möglich sein, Fragen zu stellen, Alternativen oder Variationen ins Gespräch zu bringen und den Blick zu weiten, vor allem auch als Vorbereitung für die Prävention und Vorbereitung auf künftige Epidemien. Die Recht und diese Verpflichtung lassen wir uns als Wissenschaftler nicht nehmen.

Zur Person

Gerd Glaeske

ist Gesundheitswissenschaftler. Seit 2017 ist der Professor wissenschaftlicher Leiter des „Länger besser leben“-Instituts am Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik an der Uni.

Weitere Informationen

Das Thesenpapier in vollständiger Länge finden Sie unter: www.socium.uni-bremen.de/uploads/News/2020/Corona_Thesenpapier_2.pdf