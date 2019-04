Vor allem auf den Autobahnen soll es an Karfreitag und Ostermontag laut ADAC voll werden. (Markus Scholz/dpa)

Verstopfte Straßen, volle Züge – wer am Wochenende verreisen möchte, muss sich auf viel Verkehr einstellen. Rund um die Ostertage erwartet der ADAC einen verstärkten Reiseverkehr in Richtung Nord- und Ostsee. Der Hauptstrom fließt über die A1 an Bremen vorbei.

Stau oder stockender Verkehr seien vor allem am Donnerstagnachmittag und im Rückreiseverkehr am Ostermontag zu erwarten, sagt Philipp Poitner vom ADAC. Auch am Karfreitag dürfte der Verkehr vor allem in den Vormittagsstunden sehr lebhaft sein. Am Sonnabend sehe es dafür deutlich besser aus, und am Ostersonntag könne mit weitgehend freien Straßen gerechnet werden. Poitner rät, an den Hauptverkehrstagen „die Abend- oder Nachtstunden zum Fahren zu nutzen, sofern sich dies einrichten lässt“.

Besonders staubelastete A1-Abschnitte bei Bremen liegen nach ADAC-Angaben in Richtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Bremen-Arsten und der Anschlussstelle Groß Ippener sowie von Bremen in Richtung Osnabrück zwischen der Anschlussstelle Bremen-Arsten und der Anschlussstelle Bremen/Brinkum. Außerdem könne es an Ostern auf der A27 (Bremerhaven-Walsrode) in beiden Richtungen zu Staus kommen. Das gelte auch für die B6/B75 sei staubelastet, so Poitner. Die Lesumbrücke bleibe ebenfalls ein Nadelöhr. Hier könne sich im Zuge des Reißverschlussverfahrens ein Rückstau bilden.

In der Stadt werde sich die Lage entspannter gestalten als auf den Autobahnen, prognostiziert Martin Stellmann, Sprecher des Amts für Straßen und Verkehr. In Bremen sei die Verkehrsbelastung in den Osterferien um etwa 30 Prozent geringer als sonst. Der Verkehr gehe sogar stärker zurück als in den Sommerferien.

Anders sieht es an den Hauptbahnhöfen aus: Bei der Deutschen Bahn seien ICE- und IC-Züge rund um die Ostertage bereits sehr gut gebucht, teilt eine Sprecherin dem WESER-KURIER mit. Die Hauptreisetage werden ebenfalls für Donnerstag und Ostermontag erwartet.

Entwarnung gibt es dafür bei den Bussen und Bahnen: Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) erwartet keine überfüllten Bahnen, sagt BSAG-Sprecher Andreas Holling. An den Osterfeiertagen herrsche zwar Feiertagsverkehr, das sei erfahrungsgemäß jedoch kein Problem – auch nicht für die Besucher der Osterwiese auf der Bürgerweide.