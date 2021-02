Aus "Bremen räumt auf" wird "Mission Orange": Die Bremer Stadtreinigung (DBS) hat die Federführung bei dem Projekt übernommen. „Mission Orange“ sei die Abkürzung für "Organisieren. Anpacken. Gemeinsam“, wie das Unternehmen nun mitteilte.

Im Mittelpunkt des Projekts stünden drei Kernziele: die nachhaltige Verhaltensänderung durch Informationsaktionen, der Aufbau eines Netzwerkes von Initiativen sowie eine verstärkte Aufklärung von Kindern und Jugendlichen. Neben der gemeinsamen Aufräumaktion, die in diesem Jahr am 12. März für Schulen, Kindergärten, Kitas und Firmen und am 13. März für Privatpersonen geplant ist, wolle das Unternehmen mehr Aufklärungsarbeit leisten und ganzjährlich aktiv sein, erklärte Vorstandsmitglied Insa Nanninga.

Die Aufräumtage werden von der DBS, der Nehlsen AG, der AOK Bremen/Bremerhaven und dem WESER-KURIER als Medienpartner organisiert. Aufgrund der aktuellen Situation sei ein strenges Hygienekonzept entwickelt worden. Infos unter www.dbs.info/mission-orange.