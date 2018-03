Mit Schnee und eisiger Kälte, wie hier in Verden an der Aller, ist es erstmal vorbei. (Marvin Ibo Güngör)

Ein Ende der Kälte ist in Sicht: An diesem Wochenende werden die Thermometer in Bremen und Niedersachsen wieder Plusgrade anzeigen. Nachts soll es aber weiterhin Minusgrade geben. Und auch auf den Straßen drohen Probleme durch gefrierenden Regen.

Am Samstag zeigt sich die Sonne sowohl in Bremen als auch Niedersachsen. Die Temperaturen in Bremen liegen laut dem Deutschen Wetterdienst zwischen minus neun bis minus zwei Grad. In Hannover sagt der Dienst Temperaturen zwischen minus zehn und minus einem Grad voraus.

Sonnenschein ist laut dem Portal wetter.de vor allem am Samstagnachmittag ab 14 Uhr zu erwarten. Allerdings warnt der Dienst auch vor heftigem Wind und Sturm.

Deutlich wärmer am Sonntag

Am Sonntag dann wird es spürbar wärmer: Bremen kommt auf bis zu sechs Grad (gefühlt zwei Grad), in Niedersachsen steigen die Temperaturen sogar auf bis zu zehn Grad in Göttingen und bis zu sieben Grad in Hannover. Begleitet werden diese Temperaturen allerdings auch von starken Windböen.

Gefrierender Regen und Schnee können am Wochenende Autofahrern in Deutschland Schwierigkeiten bereiten. Vor allem für das Saarland erwartet der Deutsche Wetterdienst glatte Straßen. Für Deutschlands kleinstes Flächenland und Teile des benachbarten Hunsrücks gab der DWD am Freitag eine Unwetterwarnung aus. Dort fällt den Angaben zufolge bis zum Sonntag leichter Regen oder Sprühregen, der auf dem kalten Boden zu gefährlichem Eis frieren kann.

"Je weiter wir nach Südwesten kommen, desto wahrscheinlicher wird es", sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Dramatisch werde die Situation jedoch nicht. Denn "auch im Südwesten werden über das Wochenende kaum mehr als fünf Millimeter Niederschlag fallen".

Die zweistelligen Minusgrade haben übrigens dazu geführt, dass die Menschen in Niedersachsen und Bremen die Heizthermostate in ihren Wohnungen deutlich höher gedreht haben. Viele Stadtwerke merken das und haben in den vergangenen Tagen einen deutlich gestiegenen Erdgas- und Fernwärmeabsatz registriert.

In den jüngsten Dauerfrost-Tagen erhöhte sich der Gasverbrauch in Bremen um zwölf Prozent im Vergleich zur ersten Februar-Hälfte. Einen Anstieg meldeten auch die Stadtwerke in Göttingen, Hannover und Lüneburg.

(mit dpa)