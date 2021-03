Gegen 18.30 ereignete sich am Dienstag, 16. März, ein Verkehrsunfall in Arbergen. Ein Auto fuhr einen E-Scooter-Fahrer an. (Stefan Puchner/dpa)

Ein E-Scooter-Fahrer ist nach einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Der 36-Jährige war am Dienstag mit seinem elektrischen Roller auf dem Fahrradweg der Hermann-Osterloh-Straße in Arbergen unterwegs, teilt die Polizei mit. Beim Wechseln der Straßenseite, in Höhe der Königsteiner Straße, erfasste ein Auto den Mann.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Aufgrund der Kollision wurde der E-Scooter-Fahrer zu Boden geschleudert und schlug mit dem Kopf auf die Fahrbahn auf. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 30-jährige Fahrer des am Unfall beteiligten Audi blieb unverletzt. In der Jacke des Verletzten wurde eine kleine Menge Kokain gefunden, die die Polizei sicherstellte. Ob der 36-Jährige während des Unfalls unter Drogeneinfluss stand, ist unklar. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Scooter keine gültige Versicherung besitzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft unter der Nummer (0421) 36214850 entgegen.