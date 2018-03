Der Esel der Bremer Stadtmusikanten wurde mit Farbe beschmiert. (Sarah Haferkamp)

Unbekannte Täter haben vermutlich am Dienstag die Statue der Bremer Stadtmusikanten mit Farbe "verschönert". Auf die Brust des Esels wurden die Buchstaben "DNB" geschmiert. Bei ihrer Schmiererei gingend die Täter recht sorgfältig vor, malten die Hufe in Grün und die Nase in Orange an.

Bereits am Mittwochmorgen wurde die Statue wieder gereinigt. Thomas Schmalz von der Gießerei Statuarius aus Findorff hatte noch am Dienstag einen Anruf von Immobilien Bremen erhalten. Daraufhin habe er sofort seinen Notfallkoffer gepackt und sei dann am Morgen zu den Stadtmusikanten gefahren, sagte er dem WESER-KURIER. "Ich arbeite lieber, wenn nicht so viele Leute zuschauen."

Die Reinigung dauerte etwa eine Stunde. Mit Flüssigentferner ließ sich die bunte Farbe von der Bronze reiben, sagte der Experte. Genau sagen, worum es sich handelte, kann er nicht. "Das war ein merkwürdiges Zeug, vermutlich eine Art Lack." Bei der Arbeit musste er darauf achten, die Patina der Bronze zu erhalten. Allerdings sei das bei dem Esel der Stadtmusikanten nicht ganz so schwer gewesen, da die Nase und Beine durch das ständige Anfassen ohnehin abgerieben seien.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Statue der Bremer Stadtmusikanten das Ziel von Vandalismus wurde. Erst Mitte vergangenen Jahres hatte jemand seine Initialen in die Nase des Esels gemeißelt. Die Bronzestatue war daraufhin aufwendig repariert worden (wir berichteten).

Viele Bremer reagierten empört auf die Schmiererei. Der kulturpolitische Sprecher der CDU-Fraktion in der Bürgerschaft, Claas Rohmeyer, regte am Mittwoch auf Twitter eine Videoüberwachung der Stadtmusikanten an.

Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin der Bremer Innenbehörde, betonte jedoch, solche Maßnahmen werde es nicht geben. "Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass solche Sachbeschädigungen regelmäßig oder systematisch auftreten", sagte sie. Hilfreich sei es in solchen Fällen, wenn die Bürger aufmerksam seien und verdächtige Vorkommnisse der Polizei meldeten.

(Dieser Artikel wurde um 10.05 Uhr aktualisiert.)