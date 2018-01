Weihnachten ist vorbei, Silvester auch - doch hierzulande geht die Party munter weiter. Nein, ich meine nicht die mit einem Radrennen garnierte Sause in der Arena auf der Bürgerweide, sondern die Pilgertouren im Zeichen der ostfriesischen Palme. Die haben jetzt noch bis März Konjunktur. Eine schöne Sache, wären da nicht auch jede Menge Hirnis unterwegs, die unter einer Kohlfahrt nur "Laufen und Saufen" verstehen.

Grünkohl oder Braunkohl, wie er in Bremen auch heißt (darf man eigentlich in der Post-Negerkuss-Zeit noch BRAUNkohl sagen?), ist eine feine Sache. Mmmh, mit Pinkel, Kochwurst und Kassler ist dieses Wintergemüse ein Genuss. Wenn man mit Freunden vorher einen Spaziergang gemacht und den Appetit mit ein paar Schnäpschen angeregt hat - umso besser. Und dass auf einer Kohlparty nach dem Essen Tanzen angesagt ist, macht Sinn. So wird man ein paar der zugeführten Kalorien wieder los.

Was mir aber so gar nicht schmeckt, sind Kohlfahrer, die kein Maß kennen. Zu erkennen sind sie meist an gigantischen mobilen Soundanlagen Marke Eigenbau. Und den ebenso gigantischen mitgeführten Alkoholvorräten. Sie grölen "Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr" und meinen "Kohlfahrt ist nur einmal im Jahr". Und das nehmen sie als Freibrief, um die Landschaft rund um die Gasthäuser nicht nur akustisch zu vermüllen, sondern auch ganz greifbar in Form zahlreicher leerer Schnapsflaschen und jeder Menge anderem Deck, den sie entlang ihres Weges hinterlassen.

Am Bremer Werdersee versuchen mittlerweile Kohl-Scouts, solche marodierenden Trupps zumindest zu einem Mindestmaß an sozial- und umweltverträglichem Verhalten zu bewegen. Schon traurig, dass das überhaupt nötig ist.

Flatrate als Herausforderung

Viele dieser Kohlfahrer haben schon Schlagseite, wenn sie das Gasthaus erreichen. Die Wirte könnte es freuen. Denn heutzutage gibt es bei Kohlpartys fast nur noch Flatrate-Tarife, sprich einen Pauschalpreis für Essen und Trinken. Wer sich unterwegs die Birne dichtkippt, schüttet im Lokal nicht mehr so viel in sich rein, könnte die Rechnung lauten.

Falsch, ganz falsch. Die Proll-Palmen-Pilgerer sehen die Pauschale als Herausforderung. "Einer geht noch, einer geht noch rein!" Oder zwei, oder drei, oder ... Und dann fallen sie auf der Tanzfläche auf die Schnauze und kotzen die Klos voll (wenn sie es bis dahin schaffen).

Massenabfertigung und Über-Schall

Für Gasthäuser sind Kohlpartys aber trotz vieler "wir-nutzen-die-Flatrate-bis-zum-letzten-Tropfen-aus"-Ballermänner (und -frauen) ein gutes Geschäft. Denn diese Form der Geselligkeit ist heutzutage eine generalstabsmäßig durchorganisierte Massenabfertigung. Die Säle werden bis zum Anschlag mit Gästen vollgestopft. Legehennen haben offenbar mehr Platzanspruch als Kohlfahrer.

Doch nicht nur eng geht es meist zu. Neben vielen Kohlfahrern eskalieren auch DJs und Bands. Sie produzieren Über-Schall so nach dem Motto "Nur wenn's ordentlich kracht, hat die Party Spaß gemacht." Liebe Herrscher über die Regler: Es gibt auch Gäste, die tanzen statt torkeln, mithin weder zugedröhnt sind noch dies werden wollen. Ich habe Kohlpartys erlebt, auf denen jegliche Kommunikation selbst mit dem direkten Tischnachbarn nur noch per Zeichensprache möglich war. Das grenzt doch an Körperverletzung. Gibt's eigentlich für solche Veranstaltungen keine Lärm-Grenzwerte?

Für den etwas anspruchsvolleren Kohlfahrer gibt es ja glücklicherweise (noch) Gasthäuser, die auf Qualität statt Quantität setzen. Und die damit für Eskalierer nicht so interessant sind. Ach ja, es gibt natürlich noch eine Alternative: Grünkohl selber kochen.