Maria Sanchez hält es für wichtig, Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, sich nicht wegen ihres Essverhaltens zu verurteilen. (Waltraud Grubitzsch)

Fühlen sich Kinder und Jugendliche nur dick, oder sind viele von ihnen auch zu dick?

Maria Sanchez: Es gibt offizielle Statistiken, die besagen, dass in Deutschland sieben Prozent der Mädchen und elf Prozent der Jungen übergewichtig sind. Dass darüber hinaus eine größere Anzahl von Kindern und Jugendlichen glauben, sie seien zu dick, hat auch gesellschaftliche Gründe.

Woran liegt es denn, dass Kinder und Jugendliche sich zu dick fühlen? Und helfen ihnen Radikal-Diäten oder viel Sport?

Kinder stehen heutzutage unter großem Druck. Sie merken sehr schnell, dass sie Anerkennung und Liebe erhalten, wenn sie einem bestimmten Bild entsprechen können – etwa leistungsstark zu sein. Dies löst emotionalen Stress aus. Essen ist für viele Kinder ein Anti-Stress-Helfer. Es ist jederzeit verfügbar, beruhigt ihr Nervensystem und dämpft somit innere Spannungen ab. Auch bei familiären Problemen, die für die Kinder schwer aushaltbar sind, greifen viele Jungen und Mädchen zum Essen, um ihre Emotionen handhaben zu können.

Hinzu kommt die Überzahl an schlanken vermeintlichen Vorbildern aus der Werbung oder dem Show-Business. Sie setzen Kinder unter Druck, so aussehen zu müssen. So fällt es ihnen schwer zu erfahren, dass sie selbst wertvolle und liebenswerte Individuen sind. Weder Radikaldiäten noch Diäten überhaupt helfen, dauerhaft abzunehmen. Der Grund ist, sie behandeln die Oberfläche, anstatt an der Wurzel anzusetzen. Gegen Sport ist überhaupt nichts einzuwenden, im Gegenteil. Zur Lösung der Ursachen von Essstörungen und Übergewicht ist er nur leider ebenso ungeeignet wie Diäten.

Was beeinflusst Kinder und Jugendliche? Sind das Fernsehformate, die Mitschüler, Freunde, die Familie, der gesellschaftliche Druck oder Essen als Trost?

Es ist eine Mischung aus allem. Natürlich können Formate wie Germany’s Next Top Model dazu beitragen, dass junge Frauen der Meinung sind, sie seien zu dick. Aber die Frage ist doch, ob jedes Mädchen Germany’s Next Topmodel werden und ob jedes Model Kleidergröße 34 oder 36 tragen muss. Das mag heutzutage angesagt sein, zu anderen Zeiten galten andere Schönheitsideale. Aber wir sind doch Individuen und keine Schablonen. Einen großen Einfluss auf die Kinder hat auch das Essverhalten der Eltern. Das belegen sowohl deutsche als auch amerikanische Studien.

Wie wichtig sind Essensreglementierungen?

Um nachhaltig abzunehmen, sind Essensreglementierungen leider komplett ungeeignet. Weil sie, wie gesagt, an den Symptomen herumschrauben, anstatt die Ursachen zu ergründen und zu behandeln.

Sie haben selbst 30 Kilo abgenommen. Wie haben Sie Ihr Problem gelöst?

Als ich noch 30 Kilo mehr wog, hatte ich von den Abläufen in Bezug auf emotionalen oder körperlichen Hunger noch keine Ahnung. Ich war damals sehr essgestört und habe mich stark für mein Gewicht verurteilt. Eine Stoffwechselerkrankung und das Aufkommen verdrängter traumatischer Gewalterfahrung aus meiner Kindheit führten bei mir zu einem emotionalen Zusammenbruch.

Was sich damals wie eine Katastrophe anfühlte, erwies sich im Nachhinein als meine Rettung. Denn ich hatte keine Kraft mehr, einen weiteren Diätkrieg gegen mich selbst zu führen. Stattdessen beschäftigte ich mich sehr intensiv mit der Frage, warum ich mehr aß, als mein Körper brauchte. Im Trial-and-Error-Verfahren entwickelte ich Übungen, mit deren Hilfe ich lernte, meinen Essensdruck als Wegweiser zu meinen tiefer liegenden Bedürfnissen zu nutzen. Aus diesen Erfahrungen habe ich eine Herangehensweise entwickelt, mit deren Hilfe ich heute anderen Menschen helfe.

Was steckt hinter dem Thema emotionales Essen und hinter dem Konzept Sehnsucht und Hunger, das Sie entwickelt haben?

Wenn wir mehr essen, als unser Körper braucht, dann essen wir emotional. Es ist dann kein biologischer Hunger, der uns zum Essen auffordert. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wir eine Mahlzeit zuerst noch hungrig beginnen, aber dann mit dem Essen nicht stoppen können, obwohl unser Körper längst satt ist; oder wir haben von vornherein keinen körperlichen Hunger und greifen trotzdem zu Chips oder Schokolade. Die Frage, die sich bei emotionalem Hunger stellt, ist doch: „Wonach hungert uns, wenn wir ohne körperlichen Hunger essen wollen?“ Beim Sehnsucht-und Hunger-Ansatz geht es darum, diesen Ursachen auf den Grund zu gehen. Dabei arbeiten wir nicht mit Ernährungs- oder Sportplänen, denn Reglementierungen lösen das Problem nicht.

Wenden Sie Ihre Therapieform auch bei Kindern und Jugendlichen an?

Bisher arbeite ich hauptsächlich mit Erwachsenen. Ich halte es aber für sehr wichtig, auch Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen, sich nicht wegen ihres Essverhaltens zu verurteilen. Auch sie haben sehr gute Gründe für emotionales Essen. Im vergangenen Jahr hatten wir erstmals an einer Schule ein Projekt mit Kindern. Das war sehr bewegend. Ich hoffe, dass wir dies zukünftig noch viel mehr anbieten können.

Wenn Sie bei einem Patienten ein emotionales Problem mit Essen feststellen, steht dann zwangsläufig eine Therapie an?

Ob eine Therapie notwendig ist, hängt in erster Linie davon ab, wie hoch der Leidensdruck und die Schwere der Essproblematik ist. Neben der intensiven Aufarbeitung biografisch emotionaler Verwundungen besteht ein Schwerpunkt der Therapie darin, den Betroffenen zu zeigen, sich selbst am Essdruck entlang emotional zu begleiten. Es geht darum, den Drang, ohne Hunger essen zu wollen, als Türöffner zu nutzen, um zum eigentlichen Problem vorzudringen. Denn erst wenn wir beginnen, eine Fürsorge für uns selbst zu entwickeln, kann das emotionale Essen aus unserem Leben gehen.

Lassen sich die Gewichtsprobleme dann ganz schnell lösen?

In aller Regel geht es nicht schnell. Es braucht Geduld. Niemand hat mit dem emotionalen Essen angefangen, weil es ihm gut ging. Es braucht Zeit, sich diesen tiefer liegenden Gründen zu nähern. Aber wenn wir all die Zeit zusammenzählen, die wir in der Vergangenheit für schnelle Lösungen erfolglos investiert haben, ist es dann nicht an der Zeit, etwas Neues zu probieren? Wenn wir wirklich aus dem Leidenskreislauf des emotionalen Essens aussteigen wollen, müssen wir aufhören, der nächsten schnellen Lösung hinterherzujagen. Heilung braucht Zeit. Wenn wir uns darauf einlassen, kann der Kampf gegen uns selbst endlich enden.

Das Gespräch führte Marie-Chantal Tajdel.

Zur Person

Maria Sanchez

wurde 1968 im spanischen Málaga geboren und kam im Alter von fünf Jahren nach Hamburg. Dort lebt und arbeitet sie als Heilpraktikerin für

Psychotherapie in eigener Praxis.