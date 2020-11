Oliver Trey vom Little Butcher am Esstisch des Gastgebers. (Christina Kuhaupt)

Leicht, bitter und voll tropischer Fruchtnoten. So hat mein Gegenüber mir dieses Bier angekündigt – und genauso perlen die Aromen sich gerade ihren Weg in meine Kehle. Volltreffer. „Es gibt Biersommeliers, die können dir alles rauf und runter erzählen“, erklärt Oliver Trey, „bei mir ist aber alles geschmacksgetrieben“.

Bei mir auch. Ich hasse Weizen und liebe Pils. In Gastros probiere ich meist das Hausbier und käme auch in seinem Lokal wahrscheinlich nicht selbst auf die Idee, jenseits der alten Klassiker auch mal eine neue Sorten auszuprobieren. Wenn da nicht Corona dazwischen gegrätscht und die Speiseregeln geändert hätte.

Weil unser Tischgespräch umstandsbedingt bei mir zu Hause stattfindet, achte ich darauf, solche Highlights einer Karte in den Vordergrund zu rücken, die sich vergleichsweise problemlos auch at home reflektieren lassen. Und bei der Findorffer Eckkneipe Little Butcher zählt Bier nun mal eindeutig dazu. So probieren der gebürtige Worpsweder und ich uns heute eben auch durch eine kleine Auswahl seiner Flaschen- und Eisbockbiere.

Dieses Gespräch ist im Übrigen nicht nur im Hinblick auf Kulisse und Corona besonders, sondern auch aufgrund meines Gastes. Oliver Trey ist nämlich ebenso Inhaber dreier Gastronomien (Little Butcher, Schlachthofkneipe sowie das Café Ihretwegen) wie auch Vorsitzender des Vereins Bremer-Gastro-Gemeinschaft. Eine Geschichte für sich. Als im Frühjahr der erste Lockdown kam, haben viele bekannte Gastronomen sich mit Fragen an ihn gewendet. „Plötzlich warst du Anwalt“, erinnert er sich lachend zurück. Eine Facebook-Gruppe sollte die Organisation unter den Kollegen vereinfachen. Aus ihr heraus entstand schließlich die Idee der Vereinsgründung.

Als dessen Sprecher vertritt er nun die Interessen von fast 200 Mitgliedsbetrieben, organisiert Demos, erhebt in den Medien immer wieder seine Stimme und steht mit politischen Verantwortungsträgern im fortwährenden Austausch. Da zum Zeitpunkt unseres Gespräches die konkreten Auswirkungen der jüngsten Lockdown-Maßnahmen für die Gastronomie in Fachkreisen diskutiert werden, ist der Gastronom entsprechend gespannt. Unser kleines Bier-Tasting ist daher eine willkommene Ablenkung.

Probiert und empfohlen: Der Brewdog Punk Ipa war schon mal ein toller Kick-off, jetzt geht es mit dem Arktik-Ale weiter. Dahinter verbirgt sich ein sogenanntes Eisbock-Bier, dessen Ursprungslegende Trey mir erzählt. Demnach hat ein Bauergeselle nämlich einst seine Fässer mit Bockbier über Nacht im Freien vergessen. Als der Braumeister die erfrorenen Fässer sah, habe er den Jüngling gezwungen, das gefrorene Gebräu zu trinken. Als jener feststellte, dass die auf ihre Inhaltsstoffe Zucker und Alkohol reduzierte Flüssigkeit sehr lecker war, war der Eisbock geboren. „Obwohl sie eine hohe Prozentzahl haben, sind sie weich im Abgang“, beschreibt Trey und verspricht ein kräftiges Hopfenaroma nebst fruchtigem Zitrusduft. Ich stimme ihm 100 Prozent zu – und spüle die 8,5 Prozent Alkohol überraschend leicht herunter. „Da hat Störtebeker einen guten Job gemacht. Ein tolles Geschmackserlebnis“, lobt der 36-Jährige.

Auf die flüssige Nahrung brauchen wir nun ein festes Gegengewicht. Zunächst geht’s an die Wurst (6,00 Euro), die wir in den Schärfestufen 2 („Slapp“) sowie 4 („Heat und Basch“) testen. Mir gefällt die zweite gut: ein ausgeprägter Tabasco-Geschmack: schön scharf, aber noch pikant. Weniger gut gefällt mir die gewählte Bockwurstvariante. Für mich besteht Curry- nicht aus Brüh-, sondern Bratwurst.

Dass man Burger auch gut to go genießen kann, beweist Treys Liebling: der Worker Burger (8,50 Euro) aus Rindfleisch, Zwiebeln, Bacon, Emmentaler, Käse, Spiegelei und Buttcher-Soße. „Im April haben wir gute Erfahrungen gemacht“, freut sich mein Gastgeber, derweil ich abermals feststelle, dass Emmentaler und ich wohl niemals Freunde werden – was den überzeugenden Gesamtauftritt nicht schmälern soll. Zwar fehlen mir Frischeelemente. Aber das hausgewolfte Fleisch ist saftig, die Mayo-Senf-Soße verleiht eine cremig-pfeffrige Note und der selbst gemachte süßliche Brioche-Bun ist bemerkenswert.

Noch bemerkenswerter ist nur die Antwort, die der Anwalt der Bremer Gastro auf meine Schlussfrage gibt: wie wir der Gastro helfen können: „Habt Vertrauen in lokale Gastronomie. Unterstützt den Griechen, Türken, gutbürgerlichen Laden um die Ecke. Die können jeden Euro gebrauchen. Und durchs Essengehen unterstützt man sie gewaltig.“

Weitere Informationen

Little Butcher, Hemmstraße 99, 28215 Bremen, Telefon 04 21/37 84 41 50, aktuell nur Take-Away-Angebot: Donnerstag bis Samstag von 17 bis 21.15 Uhr, Verwendung von Papierverpackungen, nicht barrierefrei, Internet: www.littlebutcher.de.