Eva Radieschen – so möchte die Betreiberin des Café Radieschen in der Neustadt genannt werden – beteiligt sich an dem Projekt "Suspended Coffee". (Karsten Klama)

Eva Radieschen – so möchte die Inhaberin des Café Radieschen in der Neustadt genannt werden – hält ein Glasgefäß in den Händen. Der Behälter ist gefüllt mit weißen und rosa Zetteln. „Das Prinzip von ,Suspended Coffee' ist total simpel. Und es ist eine super Idee, das sagen alle Kunden“, sagt sie stolz. „Suspended Coffee“, auf deutsch: aufgeschobener Kaffee, ist eine internationale Spendenaktion, die ihren Ursprung in der italienischen Küstenstadt Neapel Anfang des 20. Jahrhunderts hat.

Damals bezahlten Menschen, die etwas feiern wollten, oft beim Frühstücken im Café einen zusätzlichen Espresso. Männer und Frauen aus ärmeren Verhältnissen fragten dann im Laufe des Tages in den Bars nach einem „sospeso“, also einem Aufgeschobenen, und bekamen mit etwas Glück das vorbezahlte Getränk. Heute erlebt diese alte Tradition neuen Aufschwung. Ähnliche Initiativen haben sich unter anderem in Großbritannien und Kanada etabliert.

Das Prinzip im Café Radieschen lautet: ein Zettel gleich ein Kaffee. Oder ein Latte Macchiato, oder ein Cappuccino: Die Kunden bezahlen ein zusätzliches Getränk, das Angebot wird auf den Zettel notiert und im Glasgefäß aufbewahrt. Bis jemand, der sich eigentlich kein Getränk leisten könnte, aber gern eins trinken würde, vorbeikommt und nach der Spende fragt.

Spende ist anonym

Genau das ist der Knackpunkt: Damit das Projekt funktioniert, müssen die Menschen sich trauen, nach einem spendierten Kaffee zu fragen. Die Café-Besitzerin sagt, es werde immer mehr angeboten als wahrgenommen. „Das liegt wohl daran, dass es einfacher ist zu geben als zu nehmen.“ Viele Menschen hätten eine gewisse Scham, eine Hemmschwelle.

„Aber das Angebot richtet sich nicht nur an obdachlose Menschen, sondern auch an Studenten oder Rentner – jeder muss es für sich entscheiden, ob er daran teilnehmen möchte“, fügt sie hinzu. Man müsse nicht mittellos sein, sondern lediglich über wenig Geld verfügen. Ein Hartz-IV-Ausweis wird nicht verlangt. „Es reicht schon, wenn jemand zu uns an den Tresen kommt und fragt: ‚Habt ihr einen Aufgeschobenen?‘, erläutert sie. Die Spende sei sowieso anonym.

Das Café Radieschen ist eines der ersten, das in der Neustadt mit der Aktion angefangen hat. Das sei bestimmt vier Jahre her, sagt die Inhaberin. „Und ich würde es anderen Gastronomen unbedingt weiterempfehlen“, sagt die junge Frau. Diese Meinung teilt auch Artur Ruder, Vertreter des Café Kukoon. „Unsere Erfahrung mit dem Projekt ist sehr, sehr gut“, sagt er.

Eigentlich sei das Kollektiv, das das Lokal betreibt, am Anfang selbst auf die Idee gekommen. „Erst später haben wir von der Initiative gehört“, erinnert er sich. Im Kukoon verläuft die Aktion ein wenig anders: Wer will, kann zusätzliche Gerichte, alkoholfreie Getränke oder Veranstaltungstickets bezahlen. An einem Brett wird ein selbst gemaltes Plättchen pro Spende aufgehängt, das die spendierte Ware abbildet.

Wer das Angebot in Anspruch nehmen will, bringt das Plättchen diskret an den Tresen. „Das merkt dann niemand“, sagt Kollektivmitglied Camilla Kloß. Es gebe immer wieder Gäste, die viel Geld spendieren, damit das Brett voll wird. "Ich bin in solchen Fällen immer sehr beeindruckt – was sagt man dazu?", sagt Kloß.

Mehr als 250 Unternehmen beteiligen sich

Um am Projekt teilzunehmen, brauche man jedoch kein Label und keine Ausstattung, fügt die Radieschen-Inhaberin hinzu. Obwohl der Verein Timmi Tohelp, der die Initiative in Deutschland betreut, den Geschäftsinhaber auf Nachfrage kostenfreies Infomaterial zuschicke. „Die Geschäftsinhaber bekommen von uns Flyer, Aufkleber und ein Infopaket“, erläutert Saskia Rüdiger, die das Projekt leitet.

Die 21-jährige Dresdnerin hat „Suspended Coffee“ 2013 in Deutschland ins Leben gerufen und betreut die Initiative seitdem ehrenamtlich. „Ich wollte im Alltag etwas machen, ein kleines bisschen etwas verändern können. Durch diese Initiative teilt man den Menschen mit: ‚Ich nehme dich wahr.‘“ Am Anfang hat Rüdiger eine Facebook-Seite erstellt und Betriebe in ihrer Nähe angeschrieben.

Mittlerweile reiche ihr die Zeit nicht mehr, um Geschäfte direkt anzusprechen. Mehr als 250 Unternehmen beteiligen sich an der Aktion. Und das weit über den Kaffee hinaus: Fahrradreparaturen, Friseurdienstleistungen und Brötchen werden mittlerweile bundesweit angeboten. „Wir würden gern auch mit T-Shirts anfangen, aber bisher haben wir noch kein Geschäft gefunden“, sagt sie. „Spendiert“ nennt sich die Aktion in solchen Fällen.

Mehr Kontakt zu Ämtern

„Wir wollen auch den Kontakt zu den Vereinen und den Ämtern stärken, sodass wir Menschen auch außerhalb des Internets erreichen können“, fügt Rüdiger hinzu. Viele, die das Angebot in Anspruch nehmen könnten, hätten gar keinen Netzzugang. Das Projekt lebe davon, dass es sich herumspreche, sagt auch die Radieschen-Inhaberin. „Alle haben das Recht auf einen guten Kaffee.“

Projekt-Betreuerin Rüdiger sagt, manchmal hätten es Betriebe an Brennpunkten etwas leichter, an bedürftige Menschen heranzukommen. Und manchmal brauche man einfach ein wenig Geduld. Vor allem sei aber wichtig, dass Menschen lernen, Hilfe anzunehmen, betont Eva Radieschen. „Es gab mal eine Frau, der war es sehr unangenehm zu fragen, aber später konnte sie selbst einen spendieren“, erinnert sie sich.

Eigentlich könne man meinen, dass die meisten sich über kostenlos angebotene Waren freuen würden. Wieso tun es sich Menschen dann so schwer, Hilfe anzunehmen? Das liege am Individualismus in unserer Gesellschaft, sagt Wolfgang Jantzen, emeritierter Professor der Universität Bremen. „In unserer Gesellschaft gilt immer mehr der Ansatz ‚Ihr seid selber schuld, wenn ihr das könnt‘“, erläutert er.

Schamgefühle bei Bedürftigen

Daher würde sich derjenige, der öffentlich nach Hilfe fragt, als Versager zeigen. Schamgefühle bei den Bedürftigen seien das Ergebnis. Jantzen leitete den Studiengang für Behindertenpädagogik und forschte unter anderem über die psychologischen und philosophischen Aspekte intersubjektiver Beziehungen. Solche Projekte seien gut und wichtig, sagt er. „Es ist wichtig, dass die Solidarität aufrecht gehalten wird.“

Die Armut sei in der heutigen Zeit sichtbarer geworden, das berühre die Menschen. Diejenigen, die helfen können, täten das dann gern. Doch eine langfristige Lösung des Problems sei dies nicht. „Es gibt einen Widerspruch in unserer Gesellschaft“, sagt er. Zum einen werde Großzügigkeit auf die Einzelnen geschoben und der Wohlfahrtsmarkt privatisiert, zum anderen werde die Not anderer Menschen immer sichtbarer. „Solche Projekte sind sehr gut, aber alleine reichen sie nicht“, sagt er. Die Politik sei gefragt.

Denn das Gefühl, versagt zu haben, hinterlasse tiefe psychologische Spuren bei den Betroffenen. „Es ist eine Anhäufung von kleinen Traumata, die verheerende Folgen haben können: selbst-destruktives Verhalten, Mangel an Grenzen, die dem eigenen Schutz dienen, und geringes Selbstwertgefühl“, führt er als Beispiele an. Wichtig wäre dann, den Menschen auch eine soziale und emotionale Resonanz zu geben. „Wir alle brauchen jemanden, der an uns glaubt“, sagt er.